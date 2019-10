Spectrum Therapeutics; Canopy Growth Corporation

Spectrum Therapeutics und Tree of Knowledge verkünden Partnerschaft, um Angehörige von Gesundheitsberufen aufzuklären und zu unterstützen

- Spectrum Therapeutics, die Medizinsparte von Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED) (NYSE: CGC), freut sich bekanntzugeben, dass es eine Partnerschaft mit Tree of Knowledge International Corp. ("Tree of Knowledge") (CSE: TOKI) (OTC: TOKIF) eingegangen ist. Zweck der Partnerschaft ist die Schulung und Unterstützung von Patienten und ihren Gesundheitsversorgern, die im kanadischen Versorgungsnetz von Tree of Knowledge tätig sind.

Die auf zwei Jahre angelegte Vereinbarung sieht vor, dass Spectrum Therapeutics gemeinsam mit der Tree of Knowledge-Partnerklinik Jack Nathan Health auf seiner Online-Schulungsplattform für Leistungserbringer, die in Jack Nathan-Kliniken tätig sind, verschiedene E-Learning-Module bereitstellt. Darüber hinaus wird Spectrum Therapeutics Live-Webinare mit führenden kanadischen Medizinalcannabis-Experten veranstalten, darunter: Dr. Kevin Rod (Leiter der multidisziplinären Kliniken für Schmerzbehandlung Toronto Poly Clinic und Chief Medical Officer von Tree of Knowledge), Dr. Mark Ware (Chief Medical Officer von Canopy Growth) und Dr. Danial Schecter (Director of Global Medical Services von Canopy Growth). Das Themenspektrum umfasst eine Übersicht zu Medizinalcannabis und bewährte Methoden für Verordnung und Dosierung sowie chronische Schmerztherapie und Opioid-Reduktion.

Durch seine Partnerschaft mit Jack Nathan Health wird Tree of Knowledge in Jack Nathan-Kliniken, die zu 74 Walmart-Supermärkten in sechs kanadischen Provinzen gehören und pro Jahr von insgesamt mehr als 1,5 Million Patienten besucht werden, Schulungsprogramme zu chronischer Schmerztherapie und Medizinalcannabis anbieten. Jack Nathan Health betreibt darüber hinaus sechs Kliniken in Mexiko, die ideal positioniert sind, um die Öffnung des mexikanischen Markts für Medizinalcannabis zu unterstützen und gleichzeitig die globale Expertise von Spectrum Therapeutics bei Patienten- und Arztaufklärung anzuwenden.

"Wir werden weiter in Schulungs- und Aufklärungsprogramme investieren, um die Wissenslücke bei Medizinalcannabis zu schließen, die in den Gesundheitsberufen immer noch vorherrscht", sagte Dr. Mark Ware, Chief Medical Officer von Canopy Growth. "Durch die Partnerschaft mit Tree of Knowledge sind wir in der Lage, diese Initiativen im großen Maßstab umzusetzen. Wir können mehr Patienten über den potenziellen Nutzen von Cannabis aufklären, um ihre Bedürfnisse unter ärztlicher Aufsicht zu erfüllen."

Spectrum Therapeutics und Tree of Knowledge planen außerdem gemeinsame Projekte zur Patientenaufklärung, beispielsweise eine animierte Videoreihe und ein personalisiertes Patienten-Dosistagebuch. Schwerpunktthemen der Aufklärungsprogramme sind beispielsweise multidisziplinäre Schmerzbehandlung und Opioid-Reduktion.

"Seit der Legalisierung vor einem Jahr besteht zunehmender Handlungsbedarf, um Patienten und Leistungserbringer über Cannabis aufzuklären", sagte Michael Caridi, Chairman von Tree of Knowledge. "Diese strategische Partnerschaft mit einem Weltmarktführer wie Spectrum Therapeutics stellt die Patientenaufklärung im medizinischen Umfeld in den Mittelpunkt. Wir werden zielgerichtete Aufklärungskampagnen für Patienten auflegen und parallel dazu ihre Gesundheitsversorger durch Schulung und andere Angebote unterstützen."

Informationen zu Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabistechnikunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen sowie Medizintechnik über Canopy Growths Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. Canopy Growth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Canopy Growths Medizinsparte, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von nahezu 976.000 Quadratmetern, darunter knapp 93.000 Quadratmeter GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com

Informationen zu Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, die Medizinsparte der Canopy Growth Corporation (TSX: WEED, NYSE: CGC), widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und seine vielseitige Nutzung sowie modernster, vermarktbarer Forschung und dem Ausbau von Schutzrechten. Spectrum Therapeutics, gegründet in Kanada, ist in Australien, Südamerika, Afrika und ganz Europa tätig. Seine Produkte sind in verschiedenen Potenzen und Formaten erhältlich, um Fragen zu Stärke und Dosierung zu vereinfachen. Dafür wurde ein Farbcode-System eingeführt, durch das Medizinalhanf entsprechend dem THC- und CBD-Gehalt kategorisiert wird.

Neben Dronabinol, das nur einen einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff enthält und unter der Marke Bionorica Ethics verkauft wird, erstreckt sich das Angebot von Spectrum Therapeutics auf ganze Cannabisblüten, Öle und neue Innovationen wie Softgels. Durch Produktvereinfachung, belastbare klinische Forschung und laufende Weiterbildung von Gesundheitsexperten setzt sich Spectrum Therapeutics dafür ein, die ungelösten Gesundheitsprobleme von Patienten rund um die Welt zu lösen.

Informationen zu Tree of Knowledge

Die Zentrale von TOKI befindet sich in Toronto mit operativen Niederlassungen in North York (Ontario) und Spokane (Washington). Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst drei Bereiche: (1) Multidisziplinäre Spezialkliniken für Schmerzpatienten mit Fokus auf der Behandlung chronischer Schmerzen, einschließlich der kontrollierten Abgabe von Medizinalcannabis in Kanada, (2) Entwicklung formulierter Produkte für therapeutische Zwecke und natürlicher alternativer Medizinprodukte am Produktionsstandort Spokane, wo Formulierungen für die Produkte des Unternehmens und Fremdprodukte gemäß GMP-Standards entwickelt werden, und (3) Vertrieb und Verkauf von hanfbasierten Cannabidiol-(CBD-)Produkten in den USA, Kanada, Europa, Brasilien und Australien. Mit seiner Toronto Poly Clinic sammelt das Unternehmen umfangreiche Expertise, beispielsweise im Rahmen der größten klinischen Anwendungsbeobachtungen zu Medizinalcannabis und durch direkte Erfahrung mit Patienten. Das Unternehmen hat mit großem Erfolg MCERP (Medical Cannabis Education, Research and Best Practice Platform) und MCORP (Medical Cannabis Opioid Reduction Program) implementiert. Derzeit laufen Forschungsvereinbarungen zur Erforschung von Medizinalcannabis und Entwicklung neuer Produkte für medizinische Zwecke mit mehreren Universitäten. TOKIs CBD-Produktsortiment umfasst EVR-Premium-Hanföl. Das synergistische Präparat wird aus industriellem Hanf hergestellt, der in den USA angebaut wird und vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zugelassen ist. Es wird ökologisch angebaut und bearbeitet und ist glutenfrei, vegan und gentechnikfrei. TOKI vertreibt derzeit mehrere CBD-Produkte, die zur Behandlung verschiedener Leiden und zum allgemeinen Wohlbefinden angewendet werden können. https://www.tokicorp.com/

Informationen zu Jack Nathan Health® Jack Nathan Health® ist ein privat geführtes und betriebenes kanadisches Unternehmen und stolzer Partner von Walmart Canada. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu verbessern, und kollaboriert zu diesem Zweck mit hochqualifizierten Gesundheitsfachkräften. In hochmodernen, bequem erreichbaren medizinischen und zahnmedizinischen Kliniken in Walmart Supercentern (mehr als 70 Standorte in ganz Kanada) bietet es zuverlässige, patientenorientierte und hochqualitative Gesundheitsleistungen an. Die Kliniken werden unter Lizenz von Jack Nathan Medical Inc. von unabhängigen Inhabern geführt und sind nicht an Walmart angeschlossen. Jack Nathan Health® ist eine eingetragene Marke von Jack Nathan Medical Inc. Alle hier enthaltenen Darstellungen werden ausschließlich von Jack Nathan Health® oder seinen lizenzierten Eigenbetrieben gemacht und unterliegen keiner unabhängigen Prüfung durch Walmart. Alle Walmart-Marken sind das Eigentum von Wal-Mart Stores, Inc., und werden unter Lizenz verwendet. Für weitere Informationen, virtuelle Klinikführungen und Links zu sozialen Medien besuchen Sie www.jacknathanhealth.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind "wird ... Live-Webinare mit führenden kanadischen Medizinalcannabis-Experten veranstalten" und "planen außerdem gemeinsame Projekte zur Patientenaufklärung, beispielsweise eine animierte Videoreihe und ein personalisiertes Patienten-Dosistagebuch". Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Entwicklung und Bereitstellung von Lerninhalten sowie solcher Risiken, die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 25. Juni 2019 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

