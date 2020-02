Veganz Group AG

Veganz Group AG mit erfolgreichem Handelsstart ihrer ersten Anleihe und starkem Jahresauftakt

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, hat im Rahmen ihrer Anleiheemission 2,7 Mio. Euro platziert. Die 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254NF5), die im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) handelbar ist, wurde vor allem von Privatanlegern gezeichnet. Insgesamt wurden rund 630 Kauforders bedient. Seit dem erfolgreichen Handelsstart am 24.02.2020 wurden bereits weitere Schuldverschreibungen in Höhe von 150.000 Euro bei institutionellen Anlegern platziert, so dass das aktuell ausstehende Volumen 2,85 Mio. Euro beträgt.

Jan Bredack, CEO der Veganz Group AG: "Es freut uns sehr, dass so viele Investoren an unsere Strategie und unsere Wachstumsperspektiven glauben. Die zufließenden Mittel werden wir nun überwiegend verwenden, um unsere nächste bevorstehende Wachstumsphase zu finanzieren. Aufgrund des anhaltenden hohen Interesses behalten wir uns vor, weitere Schuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierungen nachzuplatzieren."

Per Ende Februar verzeichnet Veganz ein Umsatzwachstum von 70 % gegenüber Vorjahr und liegt nach zwei sehr erfolgreichen Monaten bereits über Plan. Veganz wird ab dem 9. März 2020 zeitlich befristet deutschlandweit alle 3.200 Lidl-Filialen mit einer breiten Sortimentsauswahl bestücken. Zusätzliche Umsatzimpulse werden von innovativen Neuprodukten im Bereich Kühl- und Tiefkühl, wie zum Beispiel der ersten Lachsalternative auf Algenbasis, erwartet.

Eckdaten der Anleihe 2020/2025 Emittentin: Veganz Group AG Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro Platziertes Volumen: 2,85 Mio. Euro ISIN/WKN: DE000A254NF5/A254NF Kupon: 7,5 % p.a. Ausgabepreis: 100 % Stückelung: 1.000 Euro Valuta: 24. Februar 2020 Laufzeit: 5 Jahre: 24. Februar 2020 bis 24. Februar 2025 (ausschließlich) Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 24. Februar eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzahlungstermin: 24. Februar 2025 Rückzahlungsbetrag: 100 % Status: Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin: - Ab 24. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 24. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: - Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten - Keine unzulässige Vermögensveräußerung - Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich) - Keine unzulässige Darlehensgewährung - Reportingverpflichtung Anwendbares Recht: Deutsches Recht Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor: DICAMA AG

Über Veganz:

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.

