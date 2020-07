Invivoscribe, Inc.

Invivoscribe etabliert neue Sparte für Arzneimittelentwicklung und lizenziert niedermolekulare Inhibitoren von Domainex zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie

San Diego und Saffron Walden, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire)

Invivoscribe, Inc., ein Branchenpionier und international führendes Unternehmen im Bereich Präzisionsdiagnostik, gibt die Etablierung eines vollständig integrierten Bereichs zur Arzneimittelentwicklung bekannt. Dieser neue Antriebsmotor wird das interne Know-how über Diagnostikentwicklung des Unternehmens mit einem weltweiten Zugang zu Patienten und klinischen Testkapazitäten verbinden, um so die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.

Invivoscribes Therapeutika-Sparte gab heute ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen von Domainex Ltd. die Lizenz für eine Technologie erworben hat, die ein präklinisches Molekül sowie damit zusammenhängende niedermolekulare Moleküle umfasst. Domainex ist ein schnell wachsender, gut positionierter Dienstleister für Wirkstoffforschung im Vereinigten Königreich, der seine neuartigen proprietären Technologien einsetzt, um ein niedermolekulares Programm als erstes seiner Klasse gegen ein schwieriges Target-Enzym zu entwickeln. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird Invivoscribe bestimmte, von Domainex generierte Moleküle als orale Immuntherapie-Wirkstoffe weiterentwickeln und vermarkten, um hämatologische maligne Erkrankungen wie akute myeloische Leukämie zu behandeln. Die allgemeinen finanziellen Aspekte der Vereinbarung beinhalten eine Vorauszahlung und nachfolgende Meilenstein-Zahlungen basierend auf den verschiedenen Phasen der Wirkstoffentwicklung und auf der regulatorischen Einreichung und Kommerzialisierung, einschließlich Lizenzgebühren für die daraus entstehenden kommerziellen Produkte.

"Der Start von Invivoscribe Therapeutics war der logische nächste Schritt für Invivoscribe. Wir haben ein herausragendes Team aus Experten für Arzneimittelentwicklung zusammengestellt, das sich insgesamt durch jahrzehntelange Erfahrung in der maßgeblichen Erforschung, präklinischen Entwicklung und in der richtungsweisenden pharmazeutischen Wissenschaft auszeichnet. Die Mitarbeiter dieses Teams sind äußerst versiert darin, kleine Moleküle durch alle Phasen der Kandidatenauswahl bis hin zu Humanstudien zu führen. Sie stoßen zu unseren Diagnostik-, Bioinformatik- und Regulierungsteams, die ebenfalls über Jahre der Erfahrung bei der Verwendung unserer Test verfügen, um Pharmazieunternehmen bei der weltweiten Zulassung ihrer Medikamente zu unterstützen. Dazu kommt noch unser internationales Netz aus klinischen Labors unter der Bezeichnung LabPMM, das einen einfachen Zugang zu Patienten in der Onkologie ermöglicht. Unser gesamtes Zusammenspiel mit Domainex ist bisher ausgesprochen positiv verlaufen und wir sind sehr beeindruckt von den Molekülen, die sie entdeckt haben," sagte Jeffrey Miller, CSO und CEO von Invivoscribe.

Dr. Tom Mander, CEO von Domainex, fügte hinzu: "Diese Lizenzvereinbarung spiegelt die umfangreichen Kapazitäten von Domainex wider, Moleküle mit therapeutischem Potenzial zu erzeugen. Wir sind begeistert, dass sich Invivoscribe dazu entschlossen hat, in das Programm zu investieren, um es schließlich bis zur Zulassung und Vermarktung zu bringen. Dieses Abkommen steht im Einklang mit unserer Strategie, ein erhebliches Wachstum in unserem Geschäftsfeld Wirkstoffentwicklung zu erreichen, um die Pipelines unserer Partner voranzubringen. Ich möchte all unseren Wissenschaftlern danken, die am Programm gearbeitet haben, und auch die Unterstützung würdigen, die wir auf unserem Weg erfahren durften. Ich wünsche Jeffrey Miller und seinem Team den größtmöglichen Erfolg mit dem Programm und beim Start des neuen Geschäftsbereichs."

Informationen zu Invivoscribe

Invivoscribe setzt seinen Fokus seit mehr als 25 Jahren auf "Improving Lives with Precision Diagnostics®", um durch die Entwicklung und den Vertrieb von standardisierten Reagenzien, Tests und bioinformatischen Tools an mehr als 700 Kunden in 160 Ländern den Bereich der Präzisionsmedizin zu fördern. Invivoscribe hat außerdem einen bedeutenden Einfluss auf das globale Gesundheitswesen, indem das Unternehmen mit Pharmazieunternehmen zusammenarbeitet und internationale klinische Studien unterstützt, Begleitdiagnostika entwickelt und vermarktet und sein Fachwissen über Zulassungs- und Labordienstleistungen mit dem Ziel bereitstellt, eine beschleunigte Zulassung von neuen Medikamenten und Behandlungen umzusetzen. Über seine internationalen klinischen Laborzweigstellen (LabPMM) hat sich Invivoscribe dank seiner bewährten Kompetenz, vertriebsfertige Reagenzien, Kits und Steuerungen sowie Dienstleistungen für klinische Studien weltweit zur Verfügung zu stellen, als idealer Partner erwiesen. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Invivoscribe unter: customerservice@invivoscribe.com oder besuchen Sie: www.invivoscribe.com.

Informationen zu Domainex:

Domainex ist ein führender, mit Auszeichnungen prämierter integrierter Servicepartner für die medizinische Forschung, der mit ambitionierten Life-Science-Unternehmen aus aller Welt zusammenarbeitet. Seit 2001 setzen wir neue Maßstäbe in der Forschung und arbeiten vertrauensvoll mit Pharmazie- und Biotechnologie-Firmen, Patientenorganisationen und führenden akademischen Institutionen zusammen.

Wir bieten innovative und spezifisch angepasste Dienstleistungen für Biologie und Chemie, um die Forschungsprojekte unserer Partner zu Erkrankungen voranzubringen - angefangen von der Target-Expression bis hin zur Benennung eines Wirkstoffkandidaten für die präklinische Entwicklung. Die Kooperation mit Domainex optimiert die Chancen auf einen erfolgreichen Verlauf für die Forschungen unserer Partner, und im Vergleich zum branchenüblichen Durchschnitt werden mit unserem Ansatz durchgängig bis zu 30 % des Zeitaufwands eingespart, der für die Entwicklung neuer Arzneien erforderlich ist. Unsere innovative Forschung und umfassenden technischen Leistungen ermöglichen uns, neuartige Arzneien zur Behandlung von Erkrankungen zu produzieren, die ein starkes kommerzielles Potenzial aufweisen. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ambitionen wirklich zu verstehen und unsere Ideen, unser Know-how und unseren Erfahrungsschatz einzubringen, damit ihre Projekte gelingen.

Unser hochqualifiziertes und bewährtes Team aus engagierten Forschern zeichnet sich durch eine beispiellose Bandbreite an Wissen, Zugriff auf eine Vielzahl von Technologien und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit Innovationen aus, die Herausforderungen bei Forschungsprojekten meistern, unter anderem wurden wir bei über 60 Patentanmeldungen genannt und haben zur Erfindung zahlreicher Arzneimittelkandidaten beigetragen. Unser Ziel lautet, effizient und schnell für erfolgreiche Ergebnisse zu sorgen und dabei die höchsten Maßstäbe in der Arzneimittelforschung zu setzen.

Vollständige Informationen über Domainex und unsere mit Preisen ausgezeichnete Dienstleistungen finden Sie unter www.domainex.co.uk.

