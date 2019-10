AdColony

AdColony zum "besten Mobilanzeigen-Netzwerk" ernannt

London (ots/PRNewswire)

Unabhängiger Marktplatz für Mobilkampagnen wird für die Stärke seiner Kundenservices, seiner kreativen Ausführungen und der Technologieplattform anerkannt

AdColony, der In-App-Marketplace für Marken, ist stolz, den Preis für das "beste Mobilanzeigen-Netzwerk" bei den Adweek Readers' Choice: Best of Tech Awards 2019 entgegenzunehmen. Das angesehene Fachmagazin für die Werbe- und Marktingbranche forderte seine Leser dazu auf, die besten Anbieter in 24 Kategorien von Werbe- und Marketingtechnologie zu würdigen.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Technologie und unsere Angebote von unserer Branche anerkannt wurden. Zu einer Zeit, in der Digitalmarketing viele Schwachstellen hat und bei Werbetreibenden Fragen aufkommen, ist diese Feier sehr angebracht. Insbesondere für die Markenwerber. Ich bin mir sicher, dass wir die Branche weiterhin unterstützen werden, um bessere, effektivere und sicherere Umgebungen zu aufrechtzuerhalten", sagte Volkan Biçer, General Manager, Brand für EMEA and LATAM von AdColony.

"Unser größtes Kapital sind unsere großartigen Teams auf der ganzen Welt und dank ihnen bin ich zuversichtlich, dass wir noch größere Höhen erreichen und weiterhin noch mehr Wert für unsere Werbe- und Publishing-Partner im Jahr 2020 und darüber hinaus liefern können."

Der "Readers' Choice Award" deutet auf starke Unterstützung aus der allgemeinen Werbe- und Marketing-Gemeinschaft hin, und das Unternehmen plant, seine positive Markenreputation aufrechtzuerhalten, indem es fortlaufend Wert für Werber und Publisher liefert, mit besonderem Schwerpunkt auf seinem High-Touch-Ansatz für Kundenservice.

"Die Verbraucherreichweite auf eine Art und Weise zu erhöhen, die skalierbar, effektiv, unterhaltsam und markensicher ist, wird zunehmend schwieriger für Vermarkter", attestierte Rob Rakowitz, Initiative Lead für die Global Alliance for Responsible Media, Teil der World Federation of Advertisers (WFA) - deren Mitglieder 90 % der globalen Ausgaben für Marketingkommunikation repräsentieren, und früherer globaler Medienleiter bei Mars, Inc. "AdColony hat sich strategisch als führendes Unternehmen dafür positioniert, Marken eine Plattform bereitzustellen, die all dies erfüllt. Die Leser von Adweek haben gut gewählt; diese Auszeichnung ist hochverdient."

"Unser Schwerpunkt für den Rest des Jahres liegt auf Umsatzsatzwachstum und wie setzen uns dafür ein, weiterhin bedeutende Verbesserungen an unserer Anzeigentechnologie-Plattform vorzunehmen. Dies wird bessere Ergebnisse sowohl für unsere Werbetreibenden als auch Publishing-Partner liefern", sagte CEO von AdColony Lars Boilesen. "Unser neues SDK ist eine All-in-one-Lösung für Display und Video und wir sind zuversichtlich, dass es für alle unsere Partner hervorragende Ergebnisse bringen wird.

Während Verbesserungen an seiner Technologieplattform für mobile Anzeigen eine hohe Priorität einnehmen, wird AdColony auch weiterhin in seine anderen klaren Stärken investieren: kreative Ausführungen für Marken und seine starken Beziehungen mit Publishern und Werbetreibenden.

Über AdColony

AdColony ist eine der größten Mobilanzeigen-Plattformen der Welt mit einer Reichweite von mehr als 1,5 Milliarden Anwendern weltweit. AdColony genießt das Vertrauen von Fortune-500-Marken und mehr als 85 % der weltweit umsatzstärksten Mobil-Publisher. Wir sind bekannt für unsere exklusive HD-Videotechnologie Instant-Play(TM), proprietäre Rich-Media-Formate, unsere globale Leistungsfähigkeit im Werbegeschäft und auf dem programmatischen Marktplatz sowie unsere umfangreiche Präsenz bei Anzeigen-SDKs in den Top-Apps der Welt. Wir sind außerdem leidenschaftlich dabei, Marken zu helfen, sich mit Verbrauchern im richtigen Maßstab auf dem wichtigsten Bildschirm ihres Lebens in Verbindung zu setzen. AdColony ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Otello Corporation und unterhält mehr als 20 Niederlassungen weltweit.

Über die Adweek Readers' Choice: Best of Tech Awards 2019

Adweek, das führende wöchentliche Fachmagazin, das sich mt dem Werbegeschäft befasst, hat die erste Ausgabe seiner Preisverleihung Readers' Choice: Best of Tech Awards im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Mit der Auszeichnung werden die führenden Anbieter von Werbe- und Marketingtechnologie ausgezeichnet, indem die Macht in die Hände unserer Gemeinschaft gelegt und Lesern das Sagen gegeben wird, wer an die Spitze steigen sollte.

