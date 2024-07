Nasuni

Neue Nasuni-Studie zeigt hohen Bedarf an hybriden Cloud-Speicher-Strategien

Boston (ots/PRNewswire)

65 % der IT-Entscheider setzen auf hybride Cloud angesichts wachsender Cybersicherheits-Risiken und der Herausforderungen durch KI

Nasuni, Anbieter einer führenden Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, präsentiert die Ergebnisse seiner neuen Studie mit dem Titel „The Era of Hybrid Cloud Storage". Um Erkenntnisse zu den Themen hybride Cloud, Digitalisierung, Sicherheit und Künstliche Intelligenz (KI) zu gewinnen, wurden über 1.000 IT-Einkaufsentscheider aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region), Großbritannien und den USA befragt.

David Grant, Präsident von Nasuni, kommentiert: „Da Hybrid- Cloud-Speicher in den Mittelpunkt rückt, brauchen Unternehmen Strategien, um ihr wertvollstes Kapital zu nutzen: Daten. Gleichzeitig müssen sie Strategien entwickeln, um Herausforderungen bei der Abwehr von Ransomware-Attacken sowie der Integration von KI zu bewältigen. Herkömmliche Speicherlösungen können mit diesen Anforderungen nicht mithalten. Der Nasuni-Bericht ,The Era of Hybrid Cloud Storage' gibt Unternehmen die notwendigen Einblicke in Industrie und Fachwelt, damit sie die sich schnell weiterentwickelnde Cloud-Landschaft verstehen und Maßnahmen ergreifen können.

Wichtigste Erkenntnisse:

Cloud-Strategien sind von zentraler Bedeutung für den Unternehmenserfolg: Unternehmen treiben die Einführung oder Planung ihrer Cloud-First-Initiativen (laut 97 % der Befragten) voran, um das Wachstum ihres Unternehmens zu unterstützen, was erhebliche Investitionen in Datenmanagement, Analytik, KI und Cybersicherheit beinhaltet.

(laut 97 % der Befragten) voran, um das Wachstum ihres Unternehmens zu unterstützen, was erhebliche Investitionen in Datenmanagement, Analytik, KI und Cybersicherheit beinhaltet. Die hybride Cloud ist für eine ordnungsgemäße Datenverwaltung von entscheidender Bedeutung : Während nur 19 % der Unternehmen über ein hybrides Cloud-Speichermodell verfügen, plant ein überwältigend hoher Anteil von ihnen (65 %) die Einführung eines solchen Modells innerhalb des nächsten Jahres. Von denjenigen, die derzeit eine Hybrid-Cloud-Lösung nutzen, planen 70 % ein Upgrade innerhalb der nächsten 18 Monate.

: Während nur 19 % der Unternehmen über ein hybrides Cloud-Speichermodell verfügen, plant ein überwältigend hoher Anteil von ihnen (65 %) die Einführung eines solchen Modells innerhalb des nächsten Jahres. Von denjenigen, die derzeit eine Hybrid-Cloud-Lösung nutzen, planen 70 % ein Upgrade innerhalb der nächsten 18 Monate. Datenwiederherstellung und -sicherheit sind die Hauptgründe für Cloud-Lösungen : Die Wiederherstellung von Daten hat für Unternehmen im Falle eines Ransomware-Angriffs oberste Priorität. 59 % der Unternehmen sind der Ansicht, dass Cloud-Initiativen die Datensicherheit verbessern und die Wiederherstellungszeit verkürzen.

: Die Wiederherstellung von Daten hat für Unternehmen im Falle eines Ransomware-Angriffs oberste Priorität. 59 % der Unternehmen sind der Ansicht, dass Cloud-Initiativen die Datensicherheit verbessern und die Wiederherstellungszeit verkürzen. Die wachsende Rolle von Datenintelligenz und KI: Unternehmen streben eine erweiterte Datenverwaltung und Transparenz durch KI an (60 %). Die größten Hindernisse, die Unternehmen von der Entwicklung oder Implementierung von KI-Lösungen abhalten, sind jedoch der Datenschutz und die Sicherheit (42 %) sowie der Fachkräftemangel (35 %).

Nasuni ermöglicht es weltweit tätigen Unternehmen, ihre Dateidaten in einen Vermögenswert umzuwandeln, der wichtige wichtige Einblicke in geschäftliche Vorgänge verschaffen kann, indem diese Daten in einer sicheren und vielseitigen Hybrid-Cloud-Plattform für Unternehmen konsolidiert werden. Durch die strategischen Partnerschaften und langjährigen Allianzen mit den großen Cloud-Anbietern Microsoft Azure, AWS und Google Cloud ermöglicht die Nasuni File Data Platform noch mehr Effizienz, senkt die Kosten und schafft eine Grundlage für die erleichterte Einführung und Nutzung zentraler KI-Anwendungsfälle in Unternehmen.

Nasuni unterstützt derzeit über 850 Unternehmenskunden, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, in mehr als 70 Ländern bei der mühelosen Skalierung, dem Schutz und der Verwaltung ihrer Daten. Der vollständige Bericht „Era of Hybrid Cloud Storage" kann hier heruntergeladen werden. Um zu erfahren,, wie Nasuni ein Unternehmen auf seinem Weg in die Hybrid Cloud unterstützen kann, kann man sich hier für eine Demo anmelden.

Methodologie:

Die Umfrage wurde unter 1.150 Einkaufsentscheidern in den USA, Großbritannien und der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern durchgeführt. Die Interviews wurden von Sapio Research im März und April 2024 per E-Mail-Einladung und Online-Umfrage durchgeführt.

Informationen zu Nasuni Nasuni ist eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten in einer Welt der KI konfrontiert sind.

Die File Data Platform von Nasuni bietet mühelose Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an erkenntnis- und KI-fähige Daten. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentliche Verwaltung verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Original-Content von: Nasuni, übermittelt durch news aktuell