Nasuni verstärkt seine Präsenz in Europa durch Expansion in Frankreich

Beschleunigte Cloud-Einführung, KI-Bereitschaft und Cyber-Resilienz sind ausschlaggebend für die Nachfrage nach der Hybrid-Cloud-Datenplattform von Nasuni

Nasuni, Anbieter einer Datenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, investiert und expandiert im französischen Markt, um seine europäische Präsenz zu verstärken. Die Datenplattform von Nasuni, die für die Hybrid-Cloud entwickelt wurde, unterstützt Unternehmen, die mit wachsenden unstrukturierten Datenmengen konfrontiert sind. Dafür bietet sie einfache Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit, schnelle Edge-Performance und für KI vorbereitete Daten.

Unternehmen in ganz Frankreich setzen auf KI. Der dortige Markt soll zwischen 2024 und 2030 um über 28 % wachsen soll. Entsprechend groß ist der Bedarf bei Unternehmen, unstrukturierte Datenbestände zu erschließen und KI-fähige Daten zu kuratieren. Gleichzeitig gefährdet die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit in Frankreich (das Land mit der fünfthöchsten Zahl an Ransomware-Angriffen) Unternehmensdaten.

Nasuni ist seit 2017 in Frankreich aktiv und verzeichnet eine starke Nachfrage von Unternehmen in ganz Frankreich und Europa nach seiner wegweisenden Datenplattform. Unternehmen nutzen die Lösung von Nasuni, um unstrukturierte Daten in umfangreiche Datenarchive umzuwandeln, KI-Implementierungen im gesamten Unternehmen voranzutreiben und gleichzeitig die Cyber-Resilienz zu stärken und Infrastrukturkosten zu senken. Zu den Kunden von Nasuni zählen bereits neun der 50 französischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung , darunter Pernod Ricard, TBWA, Colas, Safran, und France Habitation.

" Französische Unternehmen investieren vermehrt in die Cloud-Transformation, um KI-Implementierungen zu beschleunigen und Daten vor Ransomware-Bedrohungen zu schützen", sagt Chris Addis, Vice President Sales, EMEA bei Nasuni. „Unsere Expansion auf dem französischen Markt in den Bereichen Vertrieb, technischer Vertrieb und Partnerschaften spiegelt die wachsende Nachfrage nach der File Data Platform von Nasuni wider, die Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt und ihr Wachstum fördert. Wir freuen uns, dass wir nun in Frankreich die kritische Masse erreicht haben. Dieses schnelle Wachstum zusammen mit dem Wachstum unseres Partnernetzwerks geschieht in einer Zeit, in derwir unser gesamtes Geschäft , in Europa weiter ausbauen."

Zu den wichtigsten Partnern von Nasuni in Frankreich gehört arcITek, ein innovativer französischer IT-Dienstleister. Gemeinsam unterstützen Nasuni und arcITek französische Unternehmen bei ihrer beschleunigten Cloud-Transformation. Dafür bieten sie eine robuste Cyber-Resilienz und ermöglichen erfolgreiche KI-Implementierungen . Nasuni arbeitet auch eng mit den Hyperscalern Microsoft, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud zusammen und unterstützt Unternehmenskunden in Frankreich in einer Vielzahl von Branchen, insbesondere in den Bereichen Automobil, Fertigung, Konsumgüter, Maschinenbau und Energie.

„Immer mehr Unternehmen führen eine KI ein, um Effizienz und Innovation voranzutreiben und beschleunigen die Cloud-Transformation, um dies zu ermöglichen", sagt Taniel Doniguian, President von arcITek. „Französische Unternehmen nutzen moderne Datenplattformen, um schneller zu wachsen. Wir freuen uns, im Rahmen der Zusammenarbeit mit Nasuni, diese Lösung bereitstellen zu können. Nasuni ist seit einigen Jahren ein wichtiger Partner. Zusammen unterstützen wir Unternehmen dabei, effizient und sicher auf ihre unstrukturierten Dateidaten zuzugreifen und sie zu verwalten - und sie gleichzeitig auf die Einführung von generativer KI vorzubereiten."

Die Expansion von Nasuni auf dem französischen Markt folgt auf ein weiteres Jahr mit starker Dynamik für das Unternehmen, das im Jahr 2023 mehr als 120 neue Großunternehmen in allen Branchen als Kundengewinnen konnte. Nasuni kündigte kürzlich die umfassende Neupositionierung seiner gesamten Markenidentität an, die durch das allgemeine Geschäftswachstum und die kontinuierlichen Produktinnovationen von Nasuni untermauert wird. Dazu gehören auch die Markteinführungen von Nasuni Edge für Amazon S3, um eine hohe Edge-Performance zu liefern, und Nasuni IQ, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Datensilos für KI-Dienste zu erschließen.

Weitere Informationen über die Expansion von Nasuni in Frankreich, sind hier verfügbar .

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die in einer KI-Welt mit einer xxplosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten konfrontiert sind.

Die File Data Platform von Nasuni bietet mühelose Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen von Unternehmen an Daten, die ihnen verwertbares Wissen liefern und KI-fähig ist. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni,von der Fertigung über das Bauwesen, Energiesektor bis hin zu Konsumgütern und dem öffentlichen Dienst. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden sich unter www.nasuni.com.

