Nasuni überschreitet die Marke von 500 gemeinsamen Kunden mit Microsoft und mehr als 100 Petabyte an primären Dateidaten auf Microsoft Azure

Boston, 14. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die starke Nachfrage nach File Data Services bescherte Nasuni ein CAGR von 74 % in den letzten drei Jahren

Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: Mehr als 500 Microsoft Azure Kunden nutzen Nasuni für den Zugriff und den Schutz von mehr als 100 Petabyte (PB) primärer Dateidaten-Workloads.

Die Zahl der Nasuni Kunden, die ebenfalls Azure nutzen, ist seit 2019 stark gestiegen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth rate, CAGR) von 74 % und einem Anstieg der gemeinsamen Kunden um 66 %. Gleichzeitig steigt die Datenmenge, die von Nasuni Kunden in Azure gespeichert wird im Vergleich zum Vorjahr - Nasuni Kunden haben im Jahr 2022 durchschnittlich 3 PB pro Monat in Azure gespeichert.

IT-Abteilungen von Unternehmen verlagern weiterhin ihre Dateidaten Infrastruktur in die Cloud. Gemeinsam mit der ernsthaften Bedrohung durch Ransomware und der Notwendigkeit, hybride und dezentrale Arbeit zu unterstützen, hat dies zu einer starken Nachfrage nach der Nasuni File Data Platform mit Azure Blob Storage geführt.

Nasuni hat darüber hinaus eine Integration von Microsoft 365 und Microsoft Teams eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Dateien dieser Anwendungen innerhalb der Nasuni Umgebung zu speichern, zu suchen, zu durchsuchen und zu bearbeiten. Das Unternehmen stärkt mit der Beförderung von Paul Horn zum Head of Global Cloud Alliances und Sean Cross zum Global Microsoft Alliance Director sein Microsoft Alliance Team.

„Nasuni ist ein langjähriger Partner von Microsoft Azure und dies ist ein großer Meilenstein, der ein beeindruckendes Wachstum repräsentiert", so Jurgen Willis, Vice President, Azure Specialized Workloads und Storage bei Microsoft. „Wir haben Hunderte gemeinsamer Unternehmenskunden, die von Microsoft Azure Blob Storage's hervorragender Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit profitieren, eine ideale Grundlage für die Nasuni File Data Platform."

Die Nasuni File Data Platform mit Azure Blob Storage ermöglicht es Unternehmen, veraltete Dateispeicherung und Dateisicherung durch eine Reihe verbesserter Dateidienste zu ersetzen, welche die Infrastruktur vereinfachen, Geschäftskontinuität rund um die Uhr bieten, die Produktivität der Nutzer optimieren und Dateneinblicke liefern. Nasuni nutzt die Vorteile des Objektspeichers von Microsoft Azure in vollem Umfang und erstellt hocheffiziente, unveränderliche Snapshots, um einen vollständigen und sicheren Verlauf der gesamten Dateifreigabe zu erstellen, der dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann. Diese patentierte Funktion, Nasuni Continuous File Versioning®, ermöglicht es der Nasuni File Data Platform, alle Dateiänderungen in Azure zu speichern, was die Datensicherung automatisiert und die Notwendigkeit einer separaten Investition in Backup-Software und -Hardware eliminiert. Die Wiederherstellung erfolgt schnell, sodass verlorengegangene Dateien oder sogar ganze Datenmengen in nur wenigen Minuten wiederhergestellt werden können.

„Der Nasuni-Azure-Snapshotting-Ansatz funktioniert einfach", erklärt Joe Marando, CIO bei JERDE, einem weltweit tätigen Architekturbüro, zu dessen Portfolio unter anderem der Universal CityWalk in Los Angeles, Kalifornien; der Namba Park in Osaka, Japan, und die Bellagio und Palms Resorts in Las Vegas, Nevada, gehören. „Im Fall einer Attacke durch Ransomware, gehen Sie einfach zurück und stellen Ihre Daten von vor dem Angriff wieder her, und Sie erhalten Ihre Daten zurück. Ich finde die Datei-Wiederherstellungsfunktion von Nasuni grandios."

Für Microsoft treibt Nasuni nicht nur die Cloud-Nutzung voran, sondern hilft Kunden auch, erhebliche Kosteneinsparungen in der Azure-Dateiumgebung zu erzielen. Zu den gemeinsamen Kunden von Nasuni und Microsoft gehören:

JERDE : Das globale Architekturunternehmen benötigte eine Möglichkeit, Dateien von bis zu 100 MB in den weltweiten Büros gemeinsam zu nutzen. Nasuni stellte seine Lösung auf Microsoft Azure zur Verfügung, was eine schnelle, globale Zusammenarbeit und Dateisynchronisation mit unbegrenzter Speicherkapazität sowie eine rasche Wiederherstellung von Dateidaten z.B. nach Attacken durch Ransomware ermöglicht.

: Das globale Architekturunternehmen benötigte eine Möglichkeit, Dateien von bis zu 100 MB in den weltweiten Büros gemeinsam zu nutzen. Nasuni stellte seine Lösung auf Microsoft Azure zur Verfügung, was eine schnelle, globale Zusammenarbeit und Dateisynchronisation mit unbegrenzter Speicherkapazität sowie eine rasche Wiederherstellung von Dateidaten z.B. nach Attacken durch Ransomware ermöglicht. Pernod Ricard : Dem globalen Mischkonzern gehören einige der größten Namen im Spirituosengeschäft, darunter Absolut Vodka und Jameson Irish Whiskey. Das Unternehmen konsolidierte Dateien von 55 EMEA-Standorten auf Nasuni und Microsoft Azure Blob Storage, wodurch die Wiederherstellungszeitziele (Recovery Time Objectives, RTO) von mehr als 24 Stunden auf nur 30 Minuten reduziert werden konnten und das Unternehmen eine massive Reduzierung der IT-Infrastruktur erreichte.

: Dem globalen Mischkonzern gehören einige der größten Namen im Spirituosengeschäft, darunter Absolut Vodka und Jameson Irish Whiskey. Das Unternehmen konsolidierte Dateien von 55 EMEA-Standorten auf Nasuni und Microsoft Azure Blob Storage, wodurch die Wiederherstellungszeitziele (Recovery Time Objectives, RTO) von mehr als 24 Stunden auf nur 30 Minuten reduziert werden konnten und das Unternehmen eine massive Reduzierung der IT-Infrastruktur erreichte. Ramboll: Das Ingenieur- und Architekturbüro hat Standorte in 35 Ländern mit 300 Außenstellen. Die Aufrechterhaltung einer globalen Dateiinfrastruktur in diesem Umfang war eine Herausforderung, insbesondere für die Datensicherung und -wiederherstellung. Nasuni stellte einen einzigen globalen Namespace für alle Standorte über Microsoft Azure bereit, was die Verwaltung vereinfachte, und die Notwendigkeit komplexe Spiegelungssysteme zu unterhalten eliminierte, während gleichzeitig die Wiederherstellungspunktziele (Recovery Point Objectives, RPO) und Wiederherstellungzeitziele (RTO) deutlich reduziert wurden.

„Dieser Erfolg ist auf eine fantastische Zusammenarbeit zurückzuführen, die wir im Laufe der Jahre mit Microsoft aufgebaut haben. Nasuni ist eine perfekte Ergänzung zum Speicherportfolio von Microsoft Azure. Die Kombination von Microsoft Azure Blob Storage mit Nasuni's File Data Services bietet Unternehmen einen globalen Austausch, der Dateien von überall aus zugänglich macht und sie vor allem schützt", sagte David Grant, President von Nasuni. „Gemeinsam erhalten die Kunden diese fortschrittlichen Funktionen für etwa die Hälfte der Gesamtbetriebskosten einer veralteten Dateispeicherung und Datensicherung vor Ort."

Weitere Informationen darüber, wie Unternehmen Nasuni und Microsoft Azure Blob Storage nutzen können, um Kosten zu senken, die Resilienz erhöhen und globalen Zugriff auf Dateidaten zu ermöglichen, finden Sie im Definitive Buyer's Guide to Storing Files in Azure von Nasuni: https://bit.ly/3xJzfWO

Informationen zu Nasuni

Die Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für digitale Transformation, globales Wachstum und Datenanalysen zu erstellen. Die Nasuni File Data Platform ist eine cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in den leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeichern von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage-(NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionell komplexe Technologien für Dateisicherung, Notfallwiederherstellung, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt setzenauf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit zu teilen. Zu den von Nasuni bedienten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, der Technologie und Energie Sektor, Pharmazeutika, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Dienst. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA, und bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.

