Nasuni

Nasuni überschreitet die Schwelle von 100 Mio. USD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen mit 52 % Wachstum bei Neukunden

Boston (ots/PRNewswire)

Der führende Anbieter von File Data Services verstärkt seinen Vorstand mit Kim Perdikou, ehemalige Führungskraft von Juniper Networks

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Date Services, hat für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr Rekordergebnisse bekannt gegeben: Das Unternehmen hat einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 100 Mio. USD erzielt und die Zahl der im Jahr 2022 neu gewonnenen Kunden im Vergleich zu 2021 um 52 % gesteigert.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage seit dem Auftreten der Pandemie im Jahr 2020 ist der jährlich wiederkehrende Umsatz mit der Nasuni File Data Services Platform um mehr als 140 % gestiegen. Im Jahr 2022 stieg der relationale Net Promoter Score von Nasuni das vierte Jahr in Folge und liegt nun 48 % über dem Branchendurchschnitt bei Softwareunternehmen. Die Kundenzufriedenheit und die Bruttokundenbindungsrate blieben mit 98 % bzw. 97,5 % die besten ihrer Klasse.

IT-Abteilungen verlagern ihre Dateninfrastruktur zunehmend in die Cloud, was zusammen mit der kontinuierlichen Bedrohung durch Ransomware und der Notwendigkeit, hybrides und dezentrales Arbeiten zu unterstützen, zu einer starken Nachfrage nach Nasuni's File Data Services Platform geführt hat. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen die Nasuni Ransomware Protection und Nasuni Access Anywhere auf den Markt gebracht, um diese Herausforderungen sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Kunden zu adressieren. Die Resonanz auf diese Angebote war sehr groß.

„Die Investition in Nasuni war eine der besten, die wir je getätigt haben, weil es uns den Stress abgenommen hat, der mit der Verwaltung von Millionen Dateien in 25 Niederlassungen verbunden war – mit der Option, diese schnell zu sichern und und im Notfall vollständig wiederherstellen zu können", erklärte Bernd Gewehr, Leiter der IT-Abteilung bei Voessing. „Das ist das Schöne an Nasuni."

Nasuni hat seinen Vorstand mit der Berufung von Kim Perdikou erweitert. Kim hatte zuletzt bei Juniper Networks eine Reihe von Führungspositionen, unter anderem als CIO, Geschäftsführerin der Infrastrukturproduktgruppe und Executive Vice President für das Büro des CEO inne. Sie verfügt darüber hinaus über Erfahrungen in öffentlichen Aufsichtsräten und ist derzeit Mitglied in den Aufsichtsräten mehrerer Technologieunternehmen, darunter Atsign und CyberArk. Unter anderem ist sie Mitglied des Aufsichtsrats von Alter Domus, einem Finanzdienstleistungsunternehmen für alternative Anlagen.

„Das Wachstum von Nasuni ist beeindruckend, und angesichts der fortschrittlichen File Data Services, die es Kunden gleichzeitig ermöglicht Kosten zu senken, glaube ich, dass das Wachstum von Nasuni gerade erst begonnen hat", so Perdikou. „Die Dateninfrastruktur von Unternehmen verlagert sich immer schneller in die Cloud, und Nasuni bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, dies umzusetzen. Ich freue mich sehr, dem Vorstand beizutreten und Nasuni dabei zu unterstützen, weltweit zu wachsen, um den schnell steigenden Bedarf an File-Data-Services-Lösungen zu decken."

Um der gestiegenen Nachfrage nach der Nasuni File Data Services Platform gerecht zu werden, hat das Unternehmen sein Führungsteam außerdem mit der Ernennung von Pete Agresta zum Chief Revenue Officer gestärkt. Agresta, der zuvor bei Pure Storage tätig war, wo er den Umsatz des Enterprise-Vertriebsteams in nur vier Jahren auf über eine Milliarde USD mehr als verdoppeln konnte, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung auf Führungsebenen mit, um die globalen Vertriebs-, strategischen Partner- und Channel-Programme von Nasuni zu leiten, das Wachstum zu beschleunigen und die weltweiten Markteinführungsaktivitäten zu erweitern.

Weitere Erfolge im Jahr 2022 waren:

Investition in Höhe von 60 Mio. USD an Wachstumskapital : Die jüngste Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sixth Street bot weitere Investitionen in die Produkt- und Marktexpansion.

: Die jüngste Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sixth Street bot weitere Investitionen in die Produkt- und Marktexpansion. Übernahme von Storage Made Easy : Diese Acquisition ermöglicht es Nasuni, erstklassige File Data Infrastruktur für Remote- und Hybrid-Mitarbeiter anzubieten.

: Diese Acquisition ermöglicht es Nasuni, erstklassige File Data Infrastruktur für Remote- und Hybrid-Mitarbeiter anzubieten. Übernahme der Datenmobilitätstechnologie von DBM Cloud Systems : Nasuni erwarb Funktionen für die Datenmobilität, um Unternehmen eine nahtlose Datenmigration und verbesserte Multi-Cloud-Unterstützung zu bieten.

: Nasuni erwarb Funktionen für die Datenmobilität, um Unternehmen eine nahtlose Datenmigration und verbesserte Multi-Cloud-Unterstützung zu bieten. Einführung des Zusatzdienstes Nasuni Ransomware Protection : Unmittelbare Erkennung von Angriffen, wodurch der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Aufdeckung der Bedrohungsquelle reduziert wird, optimal in Kombination mit den schnellen Wiederherstellungsfunktionen von Nasuni zur Wiederherstellung von Millionen von Dateien innerhalb von Sekunden.

: Unmittelbare Erkennung von Angriffen, wodurch der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Aufdeckung der Bedrohungsquelle reduziert wird, optimal in Kombination mit den schnellen Wiederherstellungsfunktionen von Nasuni zur Wiederherstellung von Millionen von Dateien innerhalb von Sekunden. Verfügbarkeit von Nasuni Access Anywhere : Eine sichere VPN-freie Lösung, die selbst in Umgebungen mit hoher Latenz einen stabilen Zugriff auf Dateien von jedem Standort aus ermöglicht. Ferner können Mitarbeiter auf sichere Weise Dateien und Ordner mit Kunden, Auftragnehmern und Partnern überall auf der Welt austauschen.

: Eine sichere VPN-freie Lösung, die selbst in Umgebungen mit hoher Latenz einen stabilen Zugriff auf Dateien von jedem Standort aus ermöglicht. Ferner können Mitarbeiter auf sichere Weise Dateien und Ordner mit Kunden, Auftragnehmern und Partnern überall auf der Welt austauschen. Weltweite Expansion : Die anhaltende Bedrohung durch Ransomware und die Zunahme hybrider Arbeitsformen führten zu einer erheblichen Nachfrage nach der Nasuni File Data Services Platform in der DACH-Region (Österreich, Deutschland und Schweiz). Nasuni stellte außerdem sein neu eingerichtetes Innovationszentrum in Cork, Irland, vor.

: Die anhaltende Bedrohung durch Ransomware und die Zunahme hybrider Arbeitsformen führten zu einer erheblichen Nachfrage nach der Nasuni File Data Services Platform in der DACH-Region (Österreich, Deutschland und Schweiz). Nasuni stellte außerdem sein neu eingerichtetes Innovationszentrum in Cork, Irland, vor. Meilensteine bei Cloud-Partnerschaften: Erhebliches Wachstum der verwalteten Daten bei den drei großen Cloud-Anbietern: 63 % mehr Daten als im Vorjahr bei Microsoft Azure, 37 % bei AWS und 270 % bei Google Cloud. Nasuni verwaltet nun mehr als 170 Petabyte an Daten innerhalb dieser großen Cloud-Speicheranbieter und ermöglicht gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen für die Nutzer.

„Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 hat die Welt Lockdowns, eine Rezession, eine Phase erheblicher Inflation und eine Schrumpfung an den Aktienmärkten erlebt", bemerkte Paul Flanagan, CEO von Nasuni. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Nasuni in dieser schwierigen Zeit sein schnelles Wachstum fortgesetzt hat. Dies zeigt das Vertrauen der Unternehmens-IT in die Fähigkeit der Nasuni File Data Services Platform, ihre Daten zu schützen, sicher zu speichern und weltweit verfügbar zu machen, sodass Mitarbeiter auch über Kontinente hinweg problemlos zusammenarbeiten können,. Die Trends, die diese Dynamik angeheizt haben – Cloud-Migration, die Notwendigkeit eines starken Ransomware-Schutzes und die Förderung einer hybriden Arbeitswelt – werden immer stärker und tragen dazu bei, den Kurs für ein anhaltendes Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen."

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, das Organisationen hilft, eine sichere Dateidaten-Cloud zu erstellen, um die digitale Transformation, globales Wachstum und Datenanalysen zu unterstützen. Die Nasuni File Data Services Platform ist eine cloudnative Service-Suite, welche die Infrastruktur von Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in dem leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen, wird Nasuni zum cloudnativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionell komplexe Technologien für Dateisicherung, Notfallwiederherstellung, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese global zu teilen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, der Technologie und Energie Sektor, Pharmazeutika, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Dienst. Nasuni hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und bietet seine Dienste in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nasuni.com.

