Nasuni erweitert seine File Data Platform, um einen sicheren und leistungsstarken Dateizugriff von überall aus zu ermöglichen

Boston (ots/PRNewswire)

Das neue Nasuni Access Anywhere Angebot erweitert das Rechenzentrum zum Nutzer, um Mitarbeitern von überall aus, sicheren Zugriff auf Dateidaten zu ermöglichen.

Nasuni Corporation, der führende Anbieter von Dateispeicherdiensten, gab heute die Verfügbarkeit von Nasuni Access Anywhere bekannt, einer sicheren, leistungsstarken Dateilösung für Hybrid- und Remote-Mitarbeiter. Der neue Add-on-Service macht Nasuni zur ersten Dateidaten-Plattform, die sich an den Sicherheits- und Leistungsanforderungen einer verteilten Belegschaft ausrichtet.

Mit Nasuni Access Anywhere können Unternehmen die Nasuni File Data Platform erweitern, um leistungsstarken Dateizugriff für Remote- und Hybridnutzer sowie Produktivitätstools bereitzustellen, mit denen Nutzer Dateien von überall und auf jedem Gerät verwalten können. Dieser neue Add-on-Service bietet eine sichere Lösung ohne VPN, mit einem ausfallsicheren Zugriff auf Dateien von jedem Standort aus, auch in Umgebungen mit hoher Latenz. Er ermöglicht Mitarbeitern darüber hinaus, Dateien und Ordner mit Kunden, Auftragnehmern und Partnern zu teilen während die Dateisicherheit gewährleistet bleibt. Die Beliebtheit von Microsoft 365, Microsoft Teams und Slack führt zu einer höheren Nachfrage nach Workflow-Integration mit Dateifreigaben im Unternehmen. Nasuni Access Anywhere stellt sicher, dass Dateifreigaben direkt in Microsoft Teams, Microsoft 365 und Slack zugänglich sind, was eine reibungslose Zusammenarbeit über eine einzige Plattform ermöglicht.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

VPN-loser Zugriff auf Dateifreigaben des Unternehmens: Bietet sichere, zuverlässige Konnektivität über das Internet und unterstützt die lokale Performance und Sichtbarkeit aller Dateien ohne VPN.

Bietet sichere, zuverlässige Konnektivität über das Internet und unterstützt die lokale Performance und Sichtbarkeit aller Dateien ohne VPN. Offline-Zugriff mit Desktop Sync: Mitarbeiter können das Desktop-Dateisystem für die Offline-Arbeit verwenden und die Lösung synchronisiert automatisch alle Dateien mit der Dateifreigabe des Unternehmens, wenn die Konnektivität wiederhergestellt wird.

Mitarbeiter können das Desktop-Dateisystem für die Offline-Arbeit verwenden und die Lösung synchronisiert automatisch alle Dateien mit der Dateifreigabe des Unternehmens, wenn die Konnektivität wiederhergestellt wird. Integration von Microsoft 365, Microsoft Teams und Slack: Speichern, suchen, durchsuchen und bearbeiten von Dateien aus wichtigen Anwendungen, während Sie mit Unternehmensdateien auf einer einzigen Datenplattform verbunden sind.

Speichern, suchen, durchsuchen und bearbeiten von Dateien aus wichtigen Anwendungen, während Sie mit Unternehmensdateien auf einer einzigen Datenplattform verbunden sind. Sichere Zusammenarbeit mit Dritten: Nutzer können Inhalte sicher mit externen Parteien teilen und empfangen, ohne Kontrolle, Leistung oder Sicherheit zu beeinträchtigen.

Nutzer können Inhalte sicher mit externen Parteien teilen und empfangen, ohne Kontrolle, Leistung oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Beschleunigte Dateiübertragung: Mitarbeiter können Dateien mit bemerkenswerter Geschwindigkeit hochladen und herunterladen, auch von zu Hause und an entfernten Standorten.

Hybrid- und Remote-Arbeit haben sich mittlerweile in Unternehmen etabliert. Fast ein Viertel (24 %) der Mitarbeiter geht davon aus, vollständig remote zu arbeiten, während mehr als die Hälfte (53 %) laut einer aktuellen Gallup-Umfrage mit einer hybriden Arbeitsweise rechnet. Leider stehen Remote-Mitarbeiter und Angestellte, die in Büros mit eingeschränkter Infrastruktur arbeiten, vor erheblichen Produktivitätsherausforderungen. Die Netzwerkverbindung kann schlecht sein und Verbindungen können eine hohe Latenz aufweisen, was den ständigen Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Dateien erschwert. Die Verwendung eines VPN für eine sichere Verbindung kann zu Leistungsproblemen führen. Infolgedessen speichern Mitarbeiter kritische Daten häufig offline, wodurch die Sicherheit der Daten gefährdet und der gemeinsame Dateizugriff noch schwieriger wird.

„Die Arbeitswelt hat sich für immer verändert und das Geschäft basiert immer mehr auf Daten. Unternehmen können sich nicht mehr auf hardwarebasierten Network-Attached Storage (NAS) verlassen – eine 20 Jahre alte Technologie. Sie brauchen einen Cloud-basierten Ansatz, der Daten von überall zugänglich macht und sie vor jeder Bedrohung schützt", laut David Grant, Präsident von Nasuni. „Nasuni ist eine einheitliche, sichere Dateidatenplattform, welche die Dateiinfrastruktur in Datendienste verwandelt. Mit Nasuni Access Anywhere, bietet unsere Plattform jetzt zudem sicheren Zugriff auf Daten von überall aus."

„Nasuni, basierend auf Azure Object Storage, ist für unser Unternehmen die Dateidatenplattform, Microsoft Teams ist unsere Projektkollaborationsplattform und diese Lösung ist die Brücke, welche die beiden verbindet", so Todd Dughman, Direktor Informationstechnologie, Associate bei dem US-amerikanischen Bauingenieur-, Vermessungs- und Landschaftsarchitekturbüro Teague Nall und Perkins, Inc., einem Kunden von Nasuni.

Weitere Informationen zu Nasuni Access Anywhere finden Sie hier.

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateispeicherservices, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Datei-Cloud für digitale Transformation, globales Wachstum und Informationseinsicht zu schaffen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateien vereinfacht, den Schutz von Daten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateien in leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Energiesektor, Finanzdienstleistungen und öffentliche Behörden. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

