Nasuni erwirbt Storage Made Easy, um das Angebot im Bereich Datenmanagement und Remote Work zu erweitern

Boston (ots/PRNewswire)

Die zweite Übernahme des führenden Anbieters von Datendiensten innerhalb von 60 Tagen nach signifikanter Investition

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, gab heute die Übernahme von Storage Made Easy bekannt, einem führenden Unternehmen für File Data Management, das Lösungen für Remote Work und Compliance für die Speicherung von Dateien in der Cloud anbietet. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben. Die Übernahme von SME ist die zweite Transaktion von Nasuni innerhalb der letzten zwei Monate nach einer Investition von 60 Millionen US-Dollar zu Beginn des Jahres.

Eine der größten Herausforderungen der Datenspeicherung heutzutage besteht darin, Nutzern den Zugriff auf Dateien zu ermöglichen, egal wo sie sich befinden. Bei vielen Unternehmen die mittlerweile und insbesondere seit der Pandemie, eine verteilte Belegschaft unterstützen, ist der Zugriff auf Dateidaten auch vom Homeoffice oder Zweigstellen sowie von Außenstellen erforderlich, die möglicherweise nur über eine begrenzte Internet-Bandbreite verfügen. Herkömmliche Network Attached Storage (NAS) Systeme sind für den Dateizugriff von überall her ungeeignet und speichern Dateidaten in Silos, was eine Suche und Analyse unmöglich macht.

„Die Bereitstellung eines sicheren, hochleistungsfähigen Zugriffs auf Dateidaten von jedem beliebigen Standort, bei gleichzeitiger Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften, ist eine Herausforderung für jede IT-Organisation", so Paul Flanagan, CEO von Nasuni. „Indem wir die Nasuni-Plattform durch die Übernahme von SME um Funktionen für Remote Work und Compliance erweitern, geben wir Unternehmen noch mehr Gründe, ihre Dateidateninfrastrukturen zu modernisieren und gleichzeitig Kapital- und Betriebskosten zu senken. Damit erweitern wir unsere Strategie des 'Arbeitens von überall' und bauen unsere Führungsposition bei File Data Services weiter aus."

„Der Zusammenschluss von SME und Nasuni schafft eine Reihe sich hervorragend ergänzender Multi-Cloud-Datendienste für unsere Kunden und Partner", sagte Jim Liddle, Gründer und CEO von SME. „Die Konsolidierung mit Nasuni ist ein natürlicher Schritt, und das SME-Team freut sich auf die Integration, um dazu beizutragen, die Führungsposition auf dem Markt für File Data Services auszubauen." Jim Liddle wird bei Nasuni als Vice President Product, File Fabric, tätig sein.

Durch die Übernahme von SME wird Nasuni's File Data Platform um folgende Funktionen erweitert:

Desktop-Synchronisierung für Offline-Zugriff

Beschleunigter VPN-freier Zugriff auf Dateidaten für hybriden und Fernzugriff

Integration von Microsoft Teams, Slack und Office 365

Erweiterte Suchfunktionen für Unternehmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Übernahme von SME gibt Unternehmen noch mehr Gründe, Nasuni's File Data Platform für ihre Dateispeicher-, Backup- und Ransomware Herausforderungen einzusetzen. Sie nutzt auf einzigartige Weise Objektspeicher von Azure, AWS und Google Cloud, um alte Dateiinfrastrukturen mit einer Reihe von File Data Services umzuwandeln, um von überall aus auf Dateien zuzugreifen und sie zu schützen.

Bereits vor der Transaktion hatten Nasuni und SME eine Partnerschaft, um integrierte Lösungen beider Unternehmen an gemeinsame Unternehmenskunden zu liefern.

„Wir haben Nasuni mit AWS-Objektspeicher vor ein paar Jahren eingesetzt, um unsere lokalen NAS- und Dateisicherungslösungen zu ersetzen, und vor kurzem haben wir SME hinzugefügt, so dass die Kombination absolut sinnvoll ist", sagte Mike Shepard, Enterprise IT-Architekt bei RES, dem größten Unternehmen für ökologische Restaurierung in den USA. „Als die Pandemie ausbrach, wurde uns klar, dass wir einen grenzenlosen Workflow ohne VPN benötigen, um unseren Nutzern den gemeinsame Zugriff auf Dateien aus der Ferne zu erleichtern. Nasuni und SME ermöglichen es unseren Ingenieuren, von zu Hause aus problemlos auf Projektfreigaben zuzugreifen, Dateien für einen schnellen Zugriff auf ihre Desktops zu synchronisieren und große Mengen von Unternehmensdateien schnell nach den benötigten Informationen zu durchsuchen."

Mit der Übernahme von SME erweitert Nasuni nicht nur seine Fähigkeiten im Bereich Remote Work und Compliance, sondern auch seine Präsenz in Großbritannien. Das Unternehmen baut seine EMEA-Präsenz kontinuierlich aus, wie mit der kürzlichen Eröffnung des neuen Innovationszentrum in Cork , Irland.

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter für File Data Services, der Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für die digitale Transformation, globales Wachstum und Dateneinsicht zu ermöglichen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen, wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionell komplexe Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni unterstützten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharma Unternehmen, Konsumgüter, der Energiesektor mit Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Bereich. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

