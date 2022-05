Nasuni

Nasuni stellt neues Angebot zum Schutz vor Ransomware als Teil seines Engagements für die Bereitstellung von Cyber-Resilienz für unstrukturierte Dateidaten vor

Boston (ots/PRNewswire)

Die branchenweit erste „Inline"-Edge-Erkennung in Kombination mit schnellen Patentfunktionen zur Wiederherstellung von Ransomware gibt der IT-Abteilung die Sicherheit, Cyberangriffe effektiv abwehren zu können

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, kündigte heute Nasuni Ransomware Protection an, einen neuen Zusatzdienst zur neuesten Version der Nasuni File Data Platform, der die branchenweit erste Inline-Ransomware-Edge-Detection-Funktion für Dateidaten bietet. Mit dem neuen Service können Unternehmen nicht nur sicher sein, dass ihre Daten nach einem Angriff schnell wiederhergestellt werden können, sondern auch, dass sie nun in der Lage sind, aktive Angriffe schnell zu erkennen und den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Aufdeckung der Bedrohungsquelle zu reduzieren. In Kombination mit der robusten Fähigkeit, Millionen von Dateien in Sekundenschnelle wiederherzustellen, bietet Nasuni jetzt ein skalierbares und kosteneffektives Maß an Cyber-Resilience für unstrukturierte Daten, das weitaus leistungsfähiger und effektiver ist als herkömmliche Dateispeicher, Backup-Lösungen und andere Cloud-Dateidienstangebote.

Der neue Nasuni Ransomware Protection Service entspricht zusammen mit den bestehenden Wiederherstellungsfunktionen der Nasuni File Data Platform dem Modell des National Institute of Standards (NIST) zur Eindämmung von Ransomware durch Identifizierung, Schutz, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung.

Frühzeitige Erkennung und Schutz, um Ransomware-Angriffe zu entschärfen und den Betrieb schnell wieder aufzunehmen

Der Zusatzdienst Nasuni Ransomware Protection erkennt Angriffe früher als herkömmliche Lösungen, die sich auf einen zentralisierten Ansatz zum Scannen von Dateien verlassen. Da die Ransomware-Erkennungsfunktion von Nasuni inline ist und ausgeführt wird, werden aufkommende Ransomware-Angriffe in Echtzeit erkannt, sobald neue Dateidaten von Benutzern oder Anwendungen an einem beliebigen Edge-Standort erstellt werden. Der Dienst kann auch problemlos skaliert werden, um Hunderte von Edge-Standorten und Petabytes an Dateidaten zu schützen.

Im Gegensatz zu anderen Angeboten zur Erkennung von Ransomware, die teure und komplexe Komponenten von Drittanbietern erfordern, kann Nasuni Ransomware Protection von neuen und bestehenden Nasuni-Kunden ohne zusätzliche Infrastruktur einfach aktiviert werden.

Neues Patent zur schnellen Wiederherstellung von Ransomware

In Anerkennung der einzigartigen Fähigkeiten und Merkmale der neuen Nasuni-Lösung zum Schutz vor Ransomware erteilt das United States Patent & Trademark Office Nasuni das US-Patent Nr. 11,336,685 mit dem Titel „Cloud-natives globales Dateisystem mit schneller Ransomware-Wiederherstellung"

Herkömmliche Backup- und Datensicherungsansätze funktionieren nicht für Dateidaten

Unstrukturierte Dateidaten sind eines der Hauptziele für Ransomware-Angriffe, da sie für die meisten Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind - sie machen mehr als 80% aller Daten im Unternehmen aus - und die Angriffsfläche mit der zunehmenden Zahl von Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten, explodiert ist. Herkömmliche Datensicherungsangebote von Backup-Anbietern können mit ihrer Zweitkopie-Architektur nicht schnell genug reagieren. Die Zeit, die benötigt wird, um die Daten zu lokalisieren und sie in einen „Live"-Status für das Unternehmen zurück zu kopieren, kann Tage oder Wochen betragen. Die einzigartige Architektur von Nasuni, die Cloud Object Storage nutzt, ermöglicht es Kunden, unbegrenzte, unveränderliche Snapshots zu speichern, die so lange aufbewahrt werden können, wie sie benötigt werden. Dadurch wird die Zeit, die für die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff benötigt wird - einschließlich der Identifizierung der Quelle und des Umfangs des Angriffs und der Wiederherstellung unbeschädigter Versionen von Dateien - um Stunden oder Tage verkürzt.

Russ Kennedy, Chief Product Officer bei Nasuni, kommentiert: „Typischen NAS-Lösungen fehlt es an Ransomware-Erkennungs- und Wiederherstellungsfunktionen, obwohl sie bis zu 80% der Daten eines Unternehmens beherbergen und die Erkennung eines Angriffs Stunden, Tagen oder sogar Monate dauern kann. Ziel unseres neuen Ransomware-Schutzdienstes ist es, dass unsere Kunden Datenverluste verhindern und keine Lösegeldzahlungen an Angreifer leisten müssen."

Nasuni transformiert alte Dateiinfrastrukturen mit einer Reihe von Dateidatenservices, die globale Infrastrukturen vereinfachen, Geschäftskontinuität rund um die Uhr bieten, die Produktivität der Benutzer optimieren, bahnbrechende Geschäftseinblicke liefern und die Möglichkeit bieten, einen oder mehrere Cloud-Anbieter zu wählen. Diese jüngste Innovation erweitert die Kernfunktionen von Nasuni zur Datensicherung und erfüllt den wachsenden Bedarf des Marktes an Ransomware-Erkennung, die in die Speicherlösungen selbst eingebettet ist."

Joe Marando, Chief Information Officer bei The Jerde Partnership, fügte hinzu: „Als wir von einem Ransomware-Angriff betroffen waren, dauerte es einige Zeit, bis wir das Problem untersucht und schließlich eingeteilt hatten. Wenn man so etwas erlebt und es nicht sofort klar ist, wie umfangreich der Angriff ist, schaltet man in den Alarmmodus. Das Wissen, dass Nasuni mein Team entlastet, indem es sicherstellt, dass Ransomware-Angriffe erkannt werden, sobald sie passieren, und uns mit detaillierten Protokollen dabei hilft, den Angriff einzugrenzen, bedeutet, dass wir die Bedrohung sofort isolieren und schneller zur Wiederherstellung übergehen können

In der neuesten Version der Nasuni File Data Platform sind auch Nasuni Dashboards enthalten, die den Kunden vorgefertigte Dashboards zur Überwachung des Zustands und der Leistung ihrer Nasuni Managed Platform bieten.

Nasuni Ransomware Protection ist ab sofort als Add-on-Service in der neuesten Version der Nasuni File Data Platform verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nasuni.com/video/ransomware-protection.

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter von Dateidatendiensten. Die Nasuni Dateidaten-Plattform ist ein cloud-nativer Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserver-Infrastrukturen (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht zudem komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation überflüssig. Dadurch vereinfacht sich die IT-Administration erheblich und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert sich. Unternehmen aller Branchen verlassen sich auf Nasuni, um vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit gemeinsam zu nutzen. Besonders erfolgreich ist Nasuni in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

