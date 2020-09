Nasuni

Nasuni erhält AWS "Outposts Ready"-Zertifizierung

Boston (ots/PRNewswire)

Cloud-Datenspeicher-Plattform von Nasuni jetzt in AWS Outposts integriert für einen schnelleren Zugriff auf große Datendateien von überall auf der Welt

Nasuni®, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, gab heute bekannt, dass er im Rahmen des Amazon Web Services (AWS) "Service Ready"-Programms die Zertifizierung "AWS Outposts Ready" erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung wird belegt, dass Nasunis Cloud-Datenspeicher-Plattform erfolgreich in die AWS-Outposts integriert werden kann. AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der die AWS-Infrastruktur, AWS-Services, APIs und Tools in praktisch jedem Rechenzentrum, jedem Co-Location-Bereich und jeder lokalen Einrichtung erweitert und eine wahrhaft konsistente Hybrid-Erfahrung bereitstellt.

Das Erreichen der AWS "Outposts Ready"-Zertifizierung zeichnet Nasuni als eines der Mitglieder des AWS Partner Networks (APN) aus, deren Produkte auf AWS Outposts einem umfassenden Test ungezogen wurden. AWS "Outposts Ready" Produkte erlauben den allgemeinen Zugriff durch AWS Kunden und stellen diesen klare Dokumentation für den Einsatz bei AWS Outposts zur Verfügung. AWS "Service Ready" Partner haben nachweislich Produkte entwickelt, die in AWS-Services integrierbar sind. Sie helfen AWS Kunden dabei, ihre Technologie zu überprüfen und produktiv zu nutzen, ganz gleich, welchem Umfang und Komplexität diese hat.

"Im Rahmen ihrer Disaster-Recovery-Strategie suchen Kunden nach Möglichkeiten, die geschützten Ressourcen in ihrem gesamten digitalen Bestand zu überwachen und einfach wiederherzustellen," sagte Joshua Burgin, General Manager, AWS Outposts, Amazon Web Services, Inc. "Mit Nasuni, das auf AWS-Outposts zur Verfügung steht, können die Kunden von umfassenden Protokollierungs- und Sicherungsdiensten profitieren. So werden ihre Daten sowohl auf ihrer Infrastruktur, als auch auf den AWS Outposts oder in den AWS-Regionen zuverlässig geschützt, und sie erhalten ein wirklich konsistentes Hybrid-Erlebnis."

AWS richtete das AWS "Outposts Ready"-Programm ein, um die nahtlose Integration und den Einsatz von AWS "Outposts Ready"-Lösungen zu unterstützen. Damit können Kunden Produkte identifizieren, die in AWS Outposts integrierbar sind, und vergeuden keine Zeit mit der Analyse neuer Tools, sondern haben Zeit, die Nutzung von Produkten, die beim AWS Outpost Einsatz integrierbar sind, zu skalieren.

"Mit Nasuni können Kunden die Vorteile der globalen Erreichbarkeit, der unbegrenzten Kapazität und der beispiellosen Ausfallsicherheit der Cloud voll ausschöpfen, und müssen dennoch nicht auf ein exzellentes Endanwender-Erlebnis verzichten," kommentierte Will Hornkohl, VP of Alliances bei Nasuni. "Unsere AWS "Outposts Ready"-Zertifizierung belegt den Unternehmen, dass sie ihre Ziele im Bereich Technologie erreichen können, indem sie von der Agilität, dem Umfang der Dienstleistungen und dem Innovationstempo profitieren, die sowohl AWS als auch Nasuni bieten."

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine erstklassige Datei-Services-Plattform, die für die Cloud entwickelt wurde. Nasuni konsolidiert Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos im Cloud-Speicher und bietet damit unbegrenzte Skalierbarkeit, integriertes Backup, globale Dateifreigabe und stellt die Leistung eines lokalen Dateiservers bereit - und die Kosten belaufen sich nur auf die Hälfte von traditionellen Dateiinfrastrukturen. Führende Unternehmen aus zahlreichen unterschiedlichen Branchen vertrauen Nasuni, wenn es darum geht, über mehrere Standorte hinweg Dateien zu teilen oder an einer Datei zusammenzuarbeiten. Damit verbessern sie die Produktivität ihrer Mitarbeiter, reduzieren IT-Kosten und -Komplexität und maximieren den Geschäftswert Ihrer gespeicherten Daten. Zu den Branchen, die von Nasuni abgedeckt werden, gehören Fertigung, Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazie, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzservices und der öffentliche Sektor. Die Nasuni Corporation hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, USA. Ihre Softwareplattform wird in mehr als 70 Ländern rund um den Globus eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

