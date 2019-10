Kitov.ai

DENSO und Kitov.ai unterzeichneten Partnervertrag über die Einführung der Smart Visual Inspection Technology von Kitov in den Fertigungslinien von DENSO

Kariya, Japan (ots/PRNewswire)

DENSO, der weltweit zweitgrößte Mobilitätsanbieter, and Kitov.ai, Entwickler und Hersteller automatisierter Lösungen für intelligente Sichtinspektionen, gaben heute die Unterzeichnung eines Partnervertrags bekannt.

Dieser Vertrag versetzt DENSO in die Lage, Kitovs Technologie für die intelligente Qualitätsprüfung in seinen weltweiten Produktionsstätten zu nutzen. Die Bedingungen des Vertrags schreiben vor, dass die Parteien gemeinsam eine Standardlösung für intelligente Sichtinspektionen entwerfen, die auf Kitovs neuester Technologie basiert und die voraussichtlich in allen DENSO-Fertigungslinien zum Einsatz kommt. DENSO wird in diesem Herbst das erste gemeinsam entwickelte visuelle Inspektionssystem installieren, und Kitov und DENSO werden gemeinsam ein automatisiertes visuelles Inspektionssystem auf KI-Basis für die tatsächlichen Produktionsanforderungen entwickeln und erweitern.

Kitov.ai entwickelt KI-basiert Lösungen für die Sichtinspektion in der industriellen Fertigung. Die von Kitov entwickelten Lösungen tragen zur Verbesserung der Qualität und zur Senkung der Herstellungskosten bei. Die System-Technologie von Kitov nutzt Computer Vision, KI-Funktionen, fortschrittliche Robotik und Big Data-Analysen.

"In dem Streben nach bester Qualität in unseren Fertigungslinien haben wir erkannt, dass komplexe Roboterprogrammierung und zeitaufwändiges Robotertraining der Automatisierungsbeschleunigung in Fabriken weltweit im Wege stehen. Das System von Kitov löst dieses Problem. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammen mit Densos Know-how für Roboterautomation den Automobilherstellungsmarkt und viele andere Märkte revolutionieren können", so Katsuhiko Sugito, DENSO Executive Officer und DENSO WAVE Incorporated CEO.

Hanan Gino, CEO von Kitov.ai, meint dazu: "Die Kitov-Lösung wurde bereits von führenden Elektronik-, Automobil- und Flugzeugherstellern in Europa, China, Malaysia, den USA, Mexiko und Israel übernommen. Wir sind stolz darauf, mit DENSO, einem weltweit führenden Unternehmen der Automobilbranche, zusammenzuarbeiten, und freuen uns über die Gelegenheit, unsere einzigartige Technologie der japanischen Automobilindustrie vorzustellen. Wir schätzen die strategische Partnerschaft mit DENSO, die es uns ermöglicht, unsere Lösungen auch in den anspruchsvollsten Umgebungen mit höchsten Qualitätsanforderungen einzusetzen.

Informationen zur DENSO Corporation

DENSO ist ein globaler Mobilitätsanbieter im Wert von 48,3 Milliarden USD, der fortschrittliche Technologien und Komponenten für fast alle Fahrzeugmarken und -modelle entwickelt, die heute auf der Straße unterwegs sind. Mit der Fertigung als Kernstück investiert DENSO in 211 Einrichtungen in 35 Ländern, um Wärme-, Antriebs-, Mobilitäts-, Elektrifizierungs- und elektronische Systeme zu produzieren und Arbeitsplätze zu schaffen, die direkten Einfluss darauf haben, wie sich die Welt bewegt. Die mehr als 170.000 Mitarbeiter des Unternehmens ebnen den Weg in eine mobile Zukunft, die das Leben angenehmer gestaltet, Verkehrsunfälle vermeidet und die Umwelt schont. DENSO mit Hauptsitz in Kariya, Japan, hat im Geschäftsjahr, das am 31. März 2019 endete, 9,3 Prozent seines weltweiten Konzernumsatzes für Forschung und Entwicklung aufgebracht. Weitere Informationen zu Global Denso finden Sie auf https://www.denso.com/global.

Informationen zu Kitov.ai

Kitov.ai ist Anbieter von intelligenten visuellen Inspektionslösungen für Hersteller in den Bereichen Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizintechnik.

Kitov entwickelt ein vollautomatisches, universelles und visuelles 3D-Inspektionssystem, das von einem Nicht-Fachmann schnell und intuitiv trainiert werden kann, um fast jedes Produkt zu inspizieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.kitov.ai

