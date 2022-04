hepster (MOINsure GmbH)

Smartes Cockpit vereint situative Services - SMINNO erschafft mit seinem neuen Partner hepster eine ganz neue Verknüpfung innovativer Produkte

Digitale Services als Teil eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses

Das innovative Mobility-Startup SMINNO und das Rostocker InsurTech hepster starten pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison ihre Kooperation. Mit neuen Lösungen wollen sie das bestmögliche Erlebnis im Bereich Versicherung und smarte Zweiradmobilität vereinen. Durch die Partnerschaft erweitert SMINNO sein Produktportfolio um die (E-)Bike-Versicherungen von hepster, die direkt über die Cockpit App aufgerufen und gebucht werden können.

Das Cockpit-System von SMINNO ist ein ganzheitliches, patentiertes IoT-System für Zweiräder, das sowohl Hard- als auch Software umfasst. Es bietet unter anderem ein Dashboard, mit dem Dienstleistungen, Informationen und Services genutzt werden können. SMINNO bietet somit seinen Kunden die reibungslose Nutzung einer Freisprecheinrichtung, hochwertige Soundverstärker und die universelle Anpassung an das Smartphone. Die Zusammenarbeit mit hepster ermöglicht es SMINNO-Kunden, das Zweirad mit dem flexiblen Versicherungsschutz von hepster in wenigen Schritten unkompliziert über das Cockpit abzusichern. Wenn ein Schaden entstanden ist - oder das Rad gar gestohlen wurde - ist hepster als Versicherungsexperte mit seinem Komplettschutz als zuverlässiger Partner für die Kunden da.

"Mit seinen situativen Lösungen, starken Leistungen und erstklassigen Services ist hepster genau der richtige Partner für uns. Wir wollen unsere Kunden nicht nur mit dem besten Cockpit-System für Zweiräder ausstatten, sondern ihnen auch die besten Services bieten - für ein unvergleichliches Fahrerlebnis, Komfort und Sicherheit auf jeder Strecke," so Sohrab Noorzaie, Gründer von SMINNO, zur Zusammenarbeit.

Mobilität garantiert: SMINNO Cockpit inklusive hepster Pannenschutz

Alle Kunden, die das SMINNO Cockpit-System erwerben, erhalten zusätzlich den hepster Schutzbrief für ihr (E-)Bike für 12 Monate gratis dazu. Der hepster Schutzbrief umfasst eine europaweite 24-Stunden-Soforthilfe für Fahrräder und E-Bikes, inklusive Pannen-, Unfall- und Diebstahlhilfe, einen Bergungs- und Pick-Up-Service, Hilfe für Weiter- oder Rückfahrt samt Ersatzrad, Übernahme von Übernachtungskosten nach einer Panne sowie Rücktransport des Fahrrads oder E-Bikes. So schafft SMINNO gemeinsam mit hepster die Verbindung von innovativen Services mit seinem originellen Cockpit, damit der Nutzer smart und sicher in die Pedale treten kann.

Neues Serviceangebot von SMINNO soll Mitte Q2 2022 Online gehen

Für den Service Bereich seiner Plattform hat SMINNO schon einige Partner aufgenommen und deckt nun mit hepster den Bereich der Absicherung sowohl für Fahrrad als auch Fahrer vollumfänglich ab. Für Endkunden und Nutzer des SMINNO Cockpits werden die neuen Serviceerweiterungen ab Mitte des zweiten Quartals 2022 verfügbar sein. Das Besondere: In der Cockpit App haben die Kunden alles rund um ihre Zweiradmobilität sofort griffbereit und können sowohl die gewünschten Funktionen für die Fahrt nutzen als auch ihr (E-)Bike mit digitalen Angeboten bestmöglich absichern.

"SMINNO setzt mit seiner IoT-Plattform auf die intelligente Vernetzung von Zweirädern und neuester Technologie. In Kombination mit unseren vollintegrierten Mobilitätsversicherungen schaffen wir gemeinsam einen 360°-Service für unsere Kunden. So gehen wir den nächsten Schritt in die Zukunft der Mobilität und machen Versicherungen einfach und jederzeit zugänglich", ergänzt Fabian Pöhnert, Head of B2B, des InsurTechs hepster.

Über hepster

Das Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 1.600 Partner und mehr als 150.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen.

Über SMINNO

Das Kasseler Mobility Startup ist das Plug & Play Ecosystem für die urbane Mobilität. Ihre Produkte sind nachhaltig hergestellt, verbinden innovative Technologie und stellen gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt. SMINNO bietet Industriepartnern, Hersteller, Händler, Service Provider sowie smart cities ein Ecosystem eine smart vernetzte Mobilität. Durch die eigens entwickelten Lösungen zur Digitalisierung und Transformation im Bereich B2C und B2B, erfüllen sie die Erwartungen an intelligente Mobilität und smarte Konnektivität. Mit kontinuierlicher Innovationskraft haben sie den Ansporn, treibender Innovator der Zweiradmobilität zu sein und die besten Lösungen für die heutige und zukünftige Mobilität zu entwickeln. Für ihre smarte Mobilitätslösung wurden Sie bereits mit dem Innovationspreis Hessen Champion ausgezeichnet und erhielten von Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus in dem Wettbewerb "Hessen smart gemacht" einen Preis in der Kategorie "Smarte Helfer".

SMINNO ist bekannt aus: VOX "Die Höhle der Löwen", ZDF WISO, taff, velobiz.de, SZ, Focus Online, Focus Magazin, Die Welt. Die Zeit

