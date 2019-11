Better Noise Music

Mötley Crüe sind zurück!

DIE BERÜCHTIGTE ROCKBAND ZERSTÖRT IHREN "KEINE TOURNEE MEHR"-VERTRAG

Fast sechs Jahre nach der Unterzeichnung eines "Keine Tournee mehr"-Vertrages ist dieser Vertrag Vergangenheit, weil eine ganze neue Generation von "Crüeheads" danach schreit, dass die Band wieder zusammenkommt. Nach dem enormen Erfolg ihres Biopics unter dem Titel THE DIRT auf NETFLIX sehen Mötley Crüe sich einem massiven neuen Publikum gegenüber Und die Band, die bestens dafür bekannt ist, die Regeln zu brechen, hat in echter Mötley-Crüe-Manier den "Keine Tournee mehr"-Vertrag schlicht in die Luft gejagt.

Nach 35 gemeinsamen Jahren auf der Bühne, und 30 Jahre nach der Veröffentlichung von Dr. Feelgood hatten die Mitglieder von Mötley Crüe sich nach einem letzten Konzert am 31. Dezember 2015 getrennt, ohne miteinander zu sprechen. Vince, Nikki, Mick und Tommy kamen erst 2018 wieder zusammen, als sie an der Entstehung von THE DIRT teilhatten. Der Film brachte sie unerwarteter Weise einander wieder näher und sie gingen nach Jahren der Einzelprojekte auch wieder gemeinsam ins Aufnahmestudio. Damit brannte die Lunte.

"Seit ich in The Dirt die Rolle von Tommy Lee gespielt habe, sagen zahlreiche meiner Fans, dass sie sich wünschen, die echten Mötley Crüe live sehen zu können", sagte Colson Baker (alias Machine Gun Kelly). "Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Tag erlebe, wenn es Realität wird. Aber die Fans haben gesprochen und Mötley Crüe haben sie erhört!"

THE DIRT hat derzeit auf der Filmkritik-Website Rotten Tomatoes eine Publikumsbewertung von 95 %. Und der massive, weltweite Erfolg in diesem Jahr führte zu einem neuen Höhepunkt der Popularität von Mötley Crüe. Die Musik der Band war zurück an der Spitze der weltweiten Charts und die jüngere Zielgruppe von 18-44 Jahren steht jetzt für 64 % der Fangemeinde der Band. Zudem konnte Mötley Crüe in den sechs Monaten nach dem Herauskommen von THE DIRT einen kometengleichen Anstieg der Streams ihrer Musik auf allen Plattformen von nahezu 350 % verzeichnen. Die meisten dieser neuen Fans aber haben niemals eine der legendären Live-Shows gesehen, in deren Genuss Crüeheads fast vier Jahrzehnte lang kamen.

