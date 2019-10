Philip Morris GmbH

THE POWER OF THE ARTS

Initiative für eine offene Gesellschaft - Vier kulturelle Projekte mit einem der höchstdotierten Förderpreise ausgezeichnet

Zum dritten Mal wird in diesem Jahr der Förderpreis "The Power of the Arts" vergeben, mit insgesamt 200.000 Euro einer der höchstdotierten Förderpreise im Bereich Kunst und Kultur in Deutschland.

Ziel der Initiative der Philip Morris GmbH ist, Projekte zu unterstützen, die sich mit den Mitteln der Kultur für eine offene Gesellschaft und ein "neues Wir" einsetzen. Mehr als 100 gemeinnützige Initiativen haben sich diesmal beworben. Die folgenden vier von der Jury ausgewählten Vorhaben werden mit je 50.000 Euro ausgezeichnet:

Hajusom e.V. aus Hamburg https://www.hajusom.de BRIDGES - Musik verbindet aus Frankfurt https://bridgesmusikverbindet.de Offener Kanal Magdeburg e.V. https://www.ok-magdeburg.de Kulturzentrum Dieselstrass aus Esslingen https://www.dieselstrasse.de

Die Jury besteht aus Dr. Hans-Jörg Clement (Leiter Kultur Konrad-Adenauer-Stiftung), Samy Deluxe (Rapper), Alexandra Georgieva (Ballettdirektorin am Friedrichstadt-Palast Berlin),Kübra Gümüsay (Publizistin und Aktivistin), Lamya Kaddor (Autorin, Islamwissenschaftlerin),Diana Kinnert (Politikerin und Unternehmerin) und Maryam Zaree (Schauspielerin und Regisseurin).

Elfriede Buben, Leiterin Corporate Responsibility bei der Philip Morris GmbH betont: "Wir haben das große Glück in einer Gesellschaft zu leben, die noch nie so vielfältig und liberal war. Die anhaltenden Debatten zeigen jedoch, dass dieser Zustand nicht als Selbstverständlichkeit missverstanden werden darf. Deshalb ist es wichtiger denn je, die Initiative fortzusetzen. Wir freuen uns, erneut vier Projekte auszeichnen zu dürfen, die sich trotz unterschiedlichster Widerstände beispiellos für unsere offene Gesellschaft engagieren."

"The Power of the Arts" ist eine Initiative der Philip Morris GmbH in Zusammenarbeit mit der International Giving Foundation des Deutschen Stiftungszentrums im Stifterverband, Netzwerk Junge Ohren e.V. und BOROS. Sie wird jährlich ausgerufen und steht damit in der langjährigen Tradition des sozialen und kulturellen Engagements der Philip Morris GmbH.

