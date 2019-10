Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Die bahnbrechende Lösung von Södra wird ein groß angelegtes Recycling von Textilien ermöglichen

Växjö, Schweden (ots/PRNewswire)

Derzeit kann niemand auf der Welt Fasern aus Mischgeweben in großem Umfang recyceln. Södra hat jetzt eine einzigartige Lösung entwickelt, die Kreisläufe in der Mode- und Textilindustrie ermöglicht.

"Nur ein vernachlässigbarer Teil der weltweiten Produktion von Kleidung und Textilien wird heute recycelt. Praktisch alles wird auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt. Aber schwedische Innovation und die Bereitschaft, den Klimawandel zu mildern, können diesen Prozess jetzt auf globaler Ebene beeinflussen", so Lars Idermark, Präsident und CEO von Södra.

Eines der größten Hindernisse für das Textilrecycling ist, dass die Stoffe oft aus Mischmaterialien hergestellt werden. Die neue Technik von Södra kann Baumwolle und Polyester in Polycotton-Mischungen trennen, die zu den am häufigsten verwendeten Textilien auf dem Markt gehören. Die reinen Baumwollfasern werden dann zu unserem Textilzellstoff auf Holzbasis hinzugefügt, der danach zur Herstellung neuer Textilien verwendet werden kann.

"Wir zeichnen nun die Landkarte für die Mode- und Textilindustrie neu, indem wir Kreisläufe von Textilfasern anbieten. Ein Pullover kann nun wieder zu einem Pullover werden. Dies wird einen Mehrwert für unsere Kunden und insbesondere für die Modebranche schaffen. Es ist ein großer Tag für uns und ein ebenso großer Tag für die aufkommende zirkuläre Bioökonomie", so Johannes Bogren, Präsident von Södra Cell Bioproducts.

Im Herbst produzierte die Zellstofffabrik von Södra in Mörrum Zellstoff aus 20 Tonnen Alttextilien. Derzeit kann Södra nur weiße Textilien akzeptieren, aber das Ziel ist, eine Entfärbungslösung zu finden. Ein weiteres Ziel ist es, die Möglichkeit zu untersuchen, einen Strom von Restprodukten aus dem Polyester zu extrahieren. Der schwedische Wäscherei- und Textildienstleister Berendsen lieferte das im Pilotprojekt verwendete Testmaterial aus Altlaken, Handtüchern, Tischdecken und Bademänteln von Krankenhäusern und Hotels.

"Zusätzlich zu den Polycotton-Mischungen werden wir auch Viskose und Lyocell akzeptieren können. Durch den technologischen Wandel in unseren Prozessen werden wir große Mengen an Textilien benötigen. Wir suchen nun Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsambitionen, die mit uns bei der Lieferung von Textilien zusammenarbeiten möchten", so Helena Claesson, Projektmanagerin bei Södra.

Die Produktion wird in diesem Jahr mit einer niedrigen Rate von 30 Tonnen beginnen, aber das langfristige Ziel ist es, die Zellstoffproduktion des Unternehmens um 25.000 Tonnen Textilien zu erweitern.

Lesen Sie mehr dazu: https://oncemore.sodra.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1017659/Sodra_OnceMore.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017658/Sodra_Logo.jpg

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns: Södra-Presseraum Tel.: +46-(0)470-890-90 E-Mail: press@sodra.com

Original-Content von: Södra Skogsägarna ekonomisk förening, übermittelt durch news aktuell