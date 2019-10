Marshal Lion Group

Marshal Lion plant am 30. Oktober IEO auf IDAX Exchange

Hongkong (ots/PRNewswire)

Vom 30. bis zum 31. Oktober findet der IEO des Projekts der Marshal Lion Group an der IDAX-Kryptobörse statt. Für einen Tag gibt es einen Rabatt von 25 % auf den Token-Preis von 0,25 USD.

Die IEO Marshal Lion Group hat das Motto: "Tokenizing the non-bank loan market" (Tokenisierung des Nichtbankkreditmarktes). Ein neuer Erfolg stellte sich im Rahmen der Teilnahme des Unternehmens an der Blockchain Life Conference in Moskau ein. Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende Bartolomiej Wasilewski hat das Projekt in Moskau vorgestellt und dadurch mehr Investoreninteresse geweckt.

Die Marshal Lion Group ist ein Unternehmen, das seine Erfolge in der Welt der Fiat-Finanzen auf die Blockchain-Plattform übertragen hat. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2015 auf dem Nichtbankkreditmarkt tätig. Seitdem haben mehr als 10.000 zufriedene Kunden das Portfolio des Unternehmens zusammengestellt. Es könnten noch mehr sein, wenn es nicht die bekannten Probleme gäbe: die Notwendigkeit von Garantien, Vermittler, die Beteiligung von Drittparteien, die langwierige Koordination. Die Marshal Lion Group hat in der Blockchain eine Lösung gefunden. Alles ist transparent, schnell und damit auch preisgünstig. Mit der Nutzung der Blockchain-Plattform bietet die Marshal Lion Group Darlehensanforderungen für Unternehmen, Privatpersonen, private Händler und für den öffentlichen Sektor. Blockchain eröffnet neue Möglichkeiten für Kunden, ohne Risiko für das Unternehmen. Die Entscheidungszeit wird erheblich reduziert. Zeitaufwändige Prozesse werden durch intelligente Verträge automatisiert. Die Block Chain-Lösung erweitert den Betrieb der Marshal Lion Group und stellt jetzt ein eigenes MLGC-Token aus. Mit Tokens können sich Anleger an den Geschäften des Unternehmens beteiligen und erhalten bis zu 50 % des Gewinns aus dem Verkauf seiner Produkte.

