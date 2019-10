Coupa Software

Coupa wird als 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice für Procure-to-Pay-Suites ausgezeichnet

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Gartner Peer Insights Customer' Choice Distinction basiert auf Feedback und Bewertungen von Endverbrauchern, die Erfahrung mit dem Kauf, der Implementierung und/oder der Nutzung des Produkts für Procure-to-Pay haben

Coupa Software (NASDAQ:COUP), ein führender Anbieter von Produkten für das Business Spend Management (BSM), gab heute bekannt, dass sie als 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice für Procure-to-Pay Suites ausgewählt wurden. Gartner definiert Procure-to-Pay-Suites als eine Reihe von integrierten Lösungen mit Prozessen, die als transaktionale oder operative Beschaffung bezeichnet werden können.

"Wir sind stolz auf die Ernennung zur 2019 Gartner Peer Insights Customer' Choice für Procure-to-Pay-Suites. Wir sind der Überzeugung, dass dies eine klare Bestätigung unserer Kunden ist, dass wir eine Weltklasse-Plattform aufgebaut haben, die messbaren Geschäftswert liefert", so Rob Bernshteyn, Chairman und CEO von Coupa. "Wir konzentrieren uns intensiv darauf, den Kundenerfolg zu sichern und unsere Mission fortzusetzen, die BSM-Community zu befähigen, zusammen intelligentere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Ausgaben zu treffen."

Coupa hat von Gartner außerdem eine Forschungsanerkennung erhalten, da sie zum vierten Mal in Folge als Leader in der Kategorie Gartner 2019 Magic Quadrant für Procure-to-Pay-Suites benannt wurden. In diesem Bericht wurde Coupa im Leaders Quadranten positioniert und für die Vollständigkeit der Vision ganz rechts und für die Ausführbarkeit ganz oben platziert.

Informationen zu Peer Insights

Peer Insights ist eine Online-Plattform zur Bewertung und Rezension von IT-Software und -Dienstleistungen. IT-Experten und Technologieentscheider verfassen dort Bewertungen und nutzen die Plattform als Recherchegrundlage, um IT-Führungskräften zu fundierteren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern eine Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 215.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.gartner.com/reviews/home.

Haftungsausschlusserklärungen

Gartner Peer Insights Customers' Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer dar, die nach einer dokumentierten Methodik durchgeführt und dargestellt werden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder damit verbundener Unternehmen noch stellen sie eine Billigung dar.

Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Coupa erhältlich. Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den Publikationen der Organisation erwähnt werden. Ebenso wenig rät Gartner Technologienutzern, ausschließlich jene Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere Einstufungen erhalten haben. Die Forschungspublikationen geben die Meinung von Gartner wieder und sollten nicht als Feststellung von Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Informationen zu Coupa Software

Coupa Software ist ein führender Anbieter von BSM-Lösungen. Wir bieten eine umfassende, Cloud-basierte BSM-Plattform, die Hunderte von Unternehmen mit mehr als fünf Millionen Lieferanten weltweit verbunden hat. Unsere Plattform bietet mehr Transparenz und Kontrolle darüber, wie Unternehmen Geld ausgeben. Mit unserer Plattform können Unternehmen einen echten, messbaren Wert und Einsparungen erzielen, die ihre Rentabilität steigern. Erfahren Sie mehr unter www.coupa.com. Lesen Sie mehr im Coupa-Blog oder folgen Sie @Coupa auf Twitter.

