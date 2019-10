Sol

Sol eröffnet die erste Bar, in der die Sonne nie untergeht

Um die Sonne in diesem Herbst zurückzubringen, hat Sol die erste Bar im Vereinigten Königreich eröffnet, in der die Sonne nie untergeht.[1] Nachdem festgestellt wurde, dass zwei Drittel (64 %) der Menschen[2] im Vereinigten Königreich im Winter nicht mehr als schätzungsweise eine Stunde Sonnenlicht pro Tag bekommen und mehr als jeder fünfte einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat[3], will die Sol Bar die Stadtbewohner wieder mit der positiven Energie und dem Gefühl, an der Sonne zu sein, verbinden, auch wenn die Sonne gerade nicht scheint.

Zeitgleich mit dem Zurücksetzen der Uhren verlängert die Bar die Sommerzeit mit speziellen SAD-Lampen, die die optimale Menge von Sonnenlicht pro Tag abgeben, dadurch die Freisetzung von Serotonin stimulieren und den Gästen die Vorteile der Sonne in Bezug auf die Vitamin-D-Produktion bringen, begleitet von den Düften, Klängen und warmen Brisen der Sommerluft.

Sol hat bei Markettiers eine Forschungsarbeit in Auftrag gegeben, die im gesamten Vereinigten Königreich durchgeführt wurde und erfasste, wie sich die Sonne der Wahrnehmung der Menschen nach auf ihr Leben auswirkt:

l Mehr als 30 Minuten in der Bar ist länger als die Zeit, die 45 % der Büroangestellten[4] ihren eigenen Aussagen nach im Winter im Sonnenlicht verbringen. Dies steht im Gegensatz dazu, dass 82 % der Menschen zustimmen, dass eine ausreichende tägliche Menge an Sonnenschein wichtig ist, um sie gesund zu erhalten, und 78 % stimmen zu, dass dies ausschlaggebend für die Verbesserung ihrer Stimmung ist.

l Mehr als die Hälfte (56 %) der Menschen stimmen zu, dass ein Mangel an Sonne bei ihnen zu einem niedrigen Energieniveau führt, gefolgt von 49 %, die sagen, dass dieser Mangel sie traurig macht.

l Der Mangel an Sonnenschein scheint für die Befragten ein solches Problem zu sein, dass mehr als jeder Fünfte (21 %) sagte, dass, wenn er ins Ausland ziehen würde, besseres Wetter der wichtigste Faktor für seine Wahl wäre.

Alexander Drake, Senior Brand Manager bei Sol, kommentierte: "Unsere Forschungsarbeit hat ergeben, dass die Menschen im Vereinigten Königreich nicht genug Sonne bekommen, und da es bei Sol um die positive Energie der Sonne geht, wollten wir eine coole Bar schaffen, die diese zum Leben erweckt. Die Sol Bar ist ein einzigartiger Raum, der mit allen Sinnen spielt und die Briten ermutigt, die brillanten Vorteile der Sonne in sich aufzunehmen, auch wenn sie gerade nicht scheint. Die Bar belebt sie mit Sonnenschein, während der Herbst einzieht."

