Xinhuanet Europe

6. Weltinternetkonferenz enthüllt weltweit führende wissenschaftlich-technologische Errungenschaften im Bereich Internet

Bild-Infos

Download

WUZHEN, Provinz Zhejiang (ots)

Fünfzehn weltweit führende wissenschaftliche und technologische Errungenschaften im Internetsektor wurden am Sonntag auf der 6. Weltinternetkonferenz in der Flussstadt Wuzhen in der ostchinesischen Provinz Zhejiang vorgestellt.

Die von einer Gruppe von 39 Experten aus der ganzen Welt ausgewählten Leistungen umfassen künstliche Intelligenz, 5G, Cloud Computing, digitale Fertigung, industrielles Internet und andere mit Internet verwandte Bereiche.

Zu den Errungenschaften gehören unter anderem Huaweis Kunpeng 920 Prozessor, Baidus Open-Source-Tiefenlernplattform Paddle Paddle, Alibabas Cloud-Datenbank POLARDB, Teslas Full Self-Driving Chip, Microsofts Machine Reading Comprehension, das deutsche Softwareunternehmen SAP's vertiefte Anwendung von KI in intelligenten Unternehmen und die hybride Tianjic-Architektur der Tsinghua-Universität in Richtung künstlicher allgemeiner Intelligenz.

Shi Luping vom Center for Brain Inspired Computing Research der Tsinghua-Universität sagte, dass ihre Technologie in unbemannten Fahrten und intelligenten Robotern eingesetzt werden könnten und sie die Industrialisierung der Technologie förderten.

Wan Gang, Präsident der China Association for Science and Technology, sagte, dass wissenschaftliche und technologische Innovation dem Internetsektor mehr Potenzial bringen würden, und er hoffe, dass diese Errungenschaften eine breitere Anwendung in der Gesellschaft finden könnten.

Für weitere Informationen zur 6. Weltinternetkonferenz in Wuzhen, Zhejing, besuchen Sie bitte http://german.xinhuanet.com/2019WIK/index.htm

Pressekontakt:

Ms. Wei Wang

info@xinhuaeurope.com

+31(0)703020084

Original-Content von: Xinhuanet Europe, übermittelt durch news aktuell