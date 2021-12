JOM Group

FRoSTA meets GTA: JOM Group integriert deutschlandweit erste Werbekampagne in Open-World-Videospiel

Hamburg (ots)

Zur Ansprache der jungen Zielgruppe setzt die JOM Group, Agentur für hybride Marketingkommunikation, seit diesem Jahr den marktführenden Hersteller von Tiefkühlgerichten FRoSTA aufmerksamkeitsstark auf der bekanntesten Livestreaming-Plattform Twitch in Szene. Dafür wurden schon einige Werbeintegrationen mit den in der Zielgruppe bekannten Streamern Trymacs und Amar durchgeführt. Während die Streamer ihre Community mit Gaming-Streams unterhielten, bereiteten sich diese in den sogenannten "FRoSTA-Tiefkühlpausen" unterschiedliche Gerichte von FRoSTA zu. In Zusammenarbeit mit MediaTotal, Full-Service-Agentur für die neue Welt des Entertainments, entwickeln die JOM Group und FRoSTA die Konzepte für die Twitch-Kampagnen.

Jetzt geht der Tiefkühlhersteller mit In-Game-Advertising den nächsten Schritt: Die JOM Group bringt die Gerichte mittels "FRoSTA-Shops" in der Gaming-Welt des Open-World-Videospiels Grand Theft Auto (GTA) auch in die virtuellen Supermarktregale - diese Werbeintegration auf dem Immortal-Roleplay-Server von GTA ist die erste seiner Art in Deutschland.

FRoSTA-Werbeintegrationen in Open-World-Game GTA

Seit Sonntag, den 5. Dezember 2021, befinden sich im GTA-Spiel neben vier großen FRoSTA-LED-Werbebannern, die mit Sprüchen wie "Bollo beim Ballern" und "Lecker ohne Cheats" werben, auch neun mit FRoSTA-Logo gebrandete Supermärkte. Der Clou daran: Die Protagonist:innen im Spiel benötigen Energie, um zu überleben. Diese Energie bekommen sie dadurch, dass sie Lebensmittel in Supermärkten kaufen und essen. Für 30 Tage sind diese Supermärkte nun "FRoSTA-Shops", die die digitalen FRoSTA-Gerichte verkaufen und den Spieler:innen die nötige Energie liefern. Hierbei werden u.a. die neuen Fokusprodukte von FRoSTA (Macaroni & Cheese, Lasagne Bolognese, Lasagne Grillgemüse) integriert. Das FRoSTA-Logo samt Werbeplakaten ist dabei sowohl außen an den Shops als auch innen mehrmals prominent platziert.

Livestreaming auf Twitch boomt

Auf der interaktiven Livestreaming-Plattform Twitch tummelt sich hauptsächlich die Generation Z, die ihre "Stars", die Streamer und deren Content verfolgt. Derzeit werden dort insbesondere Streams vom GTA-Roleplay-Server "Immortal" veröffentlicht. Hier sind aktuell alle bekannten deutschen Streamer wie Knossi, Trymacs, Sparta, MckyTV oder Rohat unterwegs und unterhalten ihre Communities mit ihren eigenen Charakteren in der virtuellen Parallelwelt. Ziel der FRoSTA-Werbeintegration ist es, über die Plattformen Twitch und YouTube täglich mindestens 300.000 Menschen zu erreichen bzw. anzusprechen.

Eva Schellhas, Brand Manager bei FRoSTA: "In Zusammenarbeit mit JOM konnten wir Twitch als weiteren Werbekanal in unseren Mediamix aufnehmen. Dieser Kanal bietet für uns ausgezeichnete Möglichkeiten, die Marke FRoSTA in den Köpfen der Generation Z auf innovative Weise zu verankern. Insbesondere die starke Bindung der Communities und die Power von Live-Content war für uns hier ausschlaggebend. Durch die Tiefkühlpausen bei unterschiedlichen Streamern und Formaten haben wir erste gute Erfahrungen gesammelt, da ist die Einbindung auf dem GTA-Roleplay-Server quasi der nächste logische Schritt. Jetzt sind wir natürlich super gespannt, wie die Gaming-Community auf die In-Game-Advertising-Integration, die es so bisher in Deutschland noch nicht gab, reagiert."

Nicole Hedtke, Digital Media Consultant JOM Group: "Das positive Community-Feedback aus vergangenen Twitch-Integrationen für FRoSTA hat uns gezeigt, dass wir die junge Zielgruppe mit den richtigen Inhalten angesprochen haben. Die Generation Z möchte nicht mehr nur konsumieren, sondern auch interagieren - und genau das geht auf der Livestreaming-Plattform. Nutzer:innen sind live dabei, können kommentieren und mit dem Streamer in den Austausch treten. Auf diese Weise entsteht eine Nähe zwischen Streamer und der Community, wie sie sonst nur bei Live-Events entstehen kann."

Darren Hebel, Geschäftsführer bei MediaTotal: "MediaTotal bringt Brands wie Amazon und Porsche mit individuellen Strategien passgenau in die neue Welt des Entertainments. Wir freuen uns über das Vertrauensverhältnis unserer Partner-Agentur, der JOM Group und das wir zusammen für von der JOM betreute Brands wie FRoSTA exklusive Konzepte wie dieses entwickeln und ausspielen können. Eine sehr gelungene Aktion für alle Beteiligten!"

Unter folgendem Download-Link finden Sie Bild- und Videomaterialien, wie die Werbeintegration von FRoSTA auf dem GTA-Roleplay-Server "Immortal" aussieht: http://jomserver.de/cloud/index.php/s/vv7lHgB7BaI60VR

