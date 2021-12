Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH

Gute Vorsätze haben zum Jahreswechsel Konjunktur

Nürnberg (ots)

Wie die Onlineplattform "Meine Finanzen im Griff" beim Sparen hilft.

Rund 35 Prozent der Deutschen starten ins neue Jahr mit guten Vorsätzen. Jeder Dritte nimmt sich also ganz gezielt etwas vor, auf das er im nächsten Jahr hinarbeiten möchte. Neben dem Thema Gesundheit gehören die Finanzen dabei zu den Klassikern. So gaben bei einer Statista Umfrage 42 Prozent an, im nächsten Jahr sparsamer leben zu wollen. Häufig halten die guten Vorsätze nicht lange an und werden mehr oder weniger schnell vergessen. Wie schafft man es, Veränderungen die man sich vorgenommen hat, tatsächlich durchzuziehen? Um das Ziel im kommenden Jahr sicher zu erreichen, sollte man sich Unterstützung suchen.

Im Hinblick auf das Sparen bietet die Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" zahlreiche nützliche Tools, die dieses Vorhaben erleichtern. Als erstes ist ein elektronisches Haushaltsbuch zu nennen. Damit verschafft man sich einen Überblick über seine persönlichen Finanzen. Welche Einnahmen habe ich und wo geht das ganze Geld hin? Aus den dokumentierten Einnahmen und Ausgaben erstellt der Haushaltsrechner anschauliche Torten- und Balkendiagramme. Die Graphiken decken schon erste Einsparmöglichkeiten auf, ohne dass dafür besondere Computerkenntnisse nötig sind. Durch die Bestandsaufnahme zeigt sich, wo man bereits gut aufgestellt ist und wo noch Optimierungsbedarf besteht.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die variablen Kosten gelegt werden. Wieviel gibt man für die kleinen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens, wie Taxifahrten, den extra Espresso, das Frühstück vom Bäcker usw., im Monat aus und ist es das Wert. Häufig macht man sich nämlich nicht bewusst, wieviel Geld dafür aufgebracht werden muss. Dann sind auch noch die Spontankäufe zu nennen, mit denen man selten zufrieden ist, die sich aber schnell zu einem größeren Betrag summieren.

Einsparspielraum findet sich auch bei den fixen Ausgaben. Nicht unbedingt bei den großen Posten, wie Miete und Energiekosten: Diese Ausgaben zu senken dürfte momentan schwierig sein; denn billiger Wohnraum ist knapp und für Strom und Gas wird man in nächster Zeit eher deutlich mehr zahlen müssen. Es lohnt sich aber oft bestehende Verträge zu durchforsten. Welche Versicherungen sind obsolet, welche brauche ich unbedingt? Die überflüssigen Versicherungen kündigt man so schnell wie möglich und für die notwendigen recherchiert man, ob es nicht günstigere Alternativen gibt. "Meine Finanzen im Griff" bietet dazu unter dem Menüpunkt Tarifrechner die Möglichkeit, Preise und Konditionen einzelner Anbieter zu vergleichen. Wie mit den Verträgen für die Versicherungen sollte man es auch mit dem Handyvertrag, den Zeitungsabonnements oder den einzelnen Mitgliedschaften handhaben: Was brauche ich, was kann weg, welche günstigeren Anbieter gibt es?

Notwendige Neuanschaffungen sollten so günstig wie möglich gekauft werden. Dafür gibt es auf dem Serviceportal die Rubriken Finanzierungsrechner, Bonitätscheck, Darlehnsanfrage und eine Kreditübersicht mit Tilgungsplan. Für den Überblick sorgt eine praktischen Inventarliste, in die man größere Anschaffungen einträgt und dazugehörige Rechnungen und Garantien hochladen kann.

Mehr sparen ist immer gut und mit Hilfe der Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" können in jedem Budget Einsparpotentiale identifiziert werden. Das Ziel sparsamer zu haushalten kann so auch über die nächsten 12 Monate hinaus dauerhaft erreicht werden. Ein optimierter Haushalt schenkt Ihnen eine größere Freiheit, Wünsche von Familie, Freunden und sich selbst zu erfüllen.

