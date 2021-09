Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH

Mit -Meine Finanzen im Griff- zu mehr Kompetenz in Sachen Finanzen

Nürnberg

In unserer heutigen Gesellschaft wird von jedem mehr und mehr Sachverstand im Umgang mit Geld erwartet und auch vorausgesetzt. Vorbei sind die Zeiten als man sich darauf verlassen konnte, dass die Rente sicher ist und ein Bausparvertrag oder die Lebensversicherung mit vier bis sechs Prozent Zinsen erheblich zum Vermögensaufbau beitragen konnte.

Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren wurden im Juni 2021 vom Forsa Institut im Auftrag der Auskunftei Schufa zu ihrem persönlichen Finanz- und Konsumverhalten befragt. Fast alle gaben an, gut oder sogar sehr gut mit ihrem Geld auszukommen. Hinsichtlich der selbst wahrgenommene Finanzkompetenz waren sie jedoch unsicher; neun von zehn Jugendlichen wünschten sich, dass Geld- und Finanzthemen bereits in der Schule ausführlich und mehr als bisher unterrichtet werden sollte. Dazu passt das Ergebnis einer Studie der Finanztip Stiftung. 3000 Erwachsene zwischen 16 und 69 Jahren wurden zu praktischen Geldangelegenheiten befragt: Wie funktionieren Dispo oder Ratenkredite, welche Versicherungen sind wirklich nötig und worauf sollte bei der Geldanlage achtgegeben werden? Es zeigte sich, dass einem großen Teil der Befragten wesentliches Grundlagenwissen fehlte, um Finanzentscheidungen und deren Folgen wirklich zu verstehen. Obwohl es sich um alltägliche Finanzfragen handelte, konnte nur die Hälfte der Teilnehmer mehr als sechs von zwölf Fragen richtig beantworten. "In Schulnoten ausgedrückt wäre das mindestens mangelhaft", heißt es in der Untersuchung dazu.

Wer seine Finanzbildung und seine persönliche Kompetenz in Sachen Finanzen verbessern möchte, ist mit der Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" gut beraten. Jeder kann sich gegen eine geringe monatliche Gebühr von überall und jederzeit auf die Onlineplattform einbuchen. Die Plattform des Nürnberger Unternehmens "Finanzen im Griff" bietet den perfekten Einstieg, um sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und die persönlichen Geldangelegenheiten zu regeln. Der Menüpunkt Haushaltsrechner ist dabei das zentrale Tool. In einem Haushaltsbuch werden alle Einnahmen und Ausgaben digital erfasst und die einzelnen Posten, nach Datum sortiert, verschiedenen Kategorien zugeordnet. Fixkosten und variable Ausgaben werden in Tabellen und verschiedenen Grafiken dargestellt und Monats- und Jahresübersichten veranschaulichen die Einnahmen- und Ausgabensituation. So lässt sich der alltägliche Umgang mit Geld einfach auswerten und eventuelle Einsparpotentiale entdecken. Eine Kreditübersicht ermöglicht zudem alle laufenden Kredite mit Kreditsumme, monatlicher Rate und der Laufzeit zu dokumentieren und einen persönlichen Tilgungsplan zu entwickeln und graphisch darzustellen. Damit behält man auch über seine finanziellen Verbindlichkeiten jederzeit den Überblick. Mit einem Finanzierungsrechner können Kosten für geplante Anschaffungen berechnet und verglichen werden. In einer Inventarliste können alle Neuanschaffungen dann mit Kaufpreis, Garantiefristen etc. eingetragen und die Rechnungen hochgeladen werden. Unter der Rubrik Tarifrechner ist es auf dem Serviceportal auch möglich, Preise von verschiedenen Strom-, Telefon-, Versicherungs- und Kreditanbieter zu vergleichen und das günstigste Angebot zu finden. Auch ein Bonitätscheck und Darlehnsanfragen sind über die Plattform möglich und aktuelle Nachrichten aus der Finanzwelt ergänzen den Service.

Den verantwortungsvollen Umgang mit Geld kann man lernen. Mit dem Serviceportal "Meine Finanzen im Griff" werden Kenntnisse um alltägliche Finanzen optimiert und die Kompetenz ganz praktischer Geldangelegenheiten verbessert. Man erhält einen genauen Überblick seiner persönlichen wirtschaftlichen Lage und die eigene Finanzsituation genau zu kennen ist der erste Schritt, um mehr aus seinem Geld zu machen.

