Mehr Geld im Portemonnaie oder auf dem Konto: Wie die Online Plattform Meine Finanzen im Griff hilft Geld zu sparen

Die Corona-Pandemie belastet weiterhin die deutsche Wirtschaft und ist auch für viele Bürgerinnen und Bürger mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden. Millionen Menschen sind von Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit betroffen. Nach Angaben des Essener Wirtschaftsforschungsinstituts RWI sind erstmals seit Jahren die real verfügbaren Einkommen gesunken.

Die Normalität ist noch nicht zurückgekehrt. Staatliche Hilfsprogramme sollen für eine Entlastung in Zeiten der Pandemie sorgen. Zusätzlich sind verschiedene Steuerentlastungen angekündigt worden. Der Konjunkturexperte Torsten Schmidt vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) aus Essen, prognostiziert einen leichten Anstieg des real verfügbaren Einkommens, allerdings werde das Vor-Krisen-Niveau 2021 wohl noch nicht wieder erreicht werde. Das Marktforschungsinstitut GfK geht in einer aktuellen Studie davon aus, dass die Kaufkraft der Verbraucher in Deutschland 2021 nominal um knapp zwei Prozent steigen wird. Zieht man davon die Inflationsrate ab, dürfte das Plus deutlich unter einem Prozent liegen.

Für fast alle Bürger fällt ab Januar der Solidaritätszuschlag weg. Außerdem erhöht sich das Kindergeld einschließlich Kinderfreibetrag. Negativ wirkt sich für die Verbraucher vor allem das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung aus. Die Bundesregierung hatte die Steuer wegen der Corona-Pandemie für ein halbes Jahr gesenkt, um damit die Konjunktur zu stützen. Seit dem 1. Januar gelten in Deutschland wieder die normalen Mehrwertsteuersätze von 19 Prozent und ermäßigt von 7 Prozent. Zudem wird Heizen und Autofahren mit fossilen Brennstoffen teurer; denn ab 2021 gibt es eine nationale CO2-Bepreisung, um alternative, klimaschonende Energien voranzutreiben.

Das sind nur einige staatliche Neuregelungen in diesem Jahr, die sich direkt auf die eigene finanzielle Situation auswirken.

Um jederzeit den Überblick über die persönliche Einnahmen- und Ausgabensituation zu wahren, bietet sich die Nutzung der Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" an. Das Onlineportal wird von dem Nürnberger Unternehmen "Finanzen im Griff" unterhalten und stellt verschiedene Tools zur Verfügung, um seine persönlichen Finanzen zu managen.

Die Kontrolle der Ausgaben- und Einnahmenverteilung

Damit Sie Ihre täglichen Ausgaben und die Fixkosten besser im Blick haben, hilft die Führung eines Haushaltsbuchs. Mit "Meine Finanzen im Griff" entfällt dabei die lästige Zettelwirtschaft. Die Anwendung erlaubt das schnelle Eingeben von Einnahmen und Ausgaben in verschiedene Kategorien. Monatliche und jährliche Statistiken können erstellt und auch grafisch dargestellt werden. Einsparpotenziale können durch die grafische Auswertung besonders einfach identifiziert werden. Ein Tarifrechner für Versicherungen, Kredite, Strom und andere Ausgaben findet sich ebenfalls auf dem Serviceportal. Damit lassen sich schnell die preisgünstigsten Angebote erkennen und so weiter Geld einsparen. Ordnung schafft eine Inventarliste, in die alle Neuanschaffungen mit dazugehörigen Rechnungen und Garantien eingetragen werden. Mit Hilfe eines Finanzierungsrechners können Anschaffungen und die damit verbundene finanzielle Belastung vorab auf der Plattform geplant werden. So lassen sich unnötige Kosten vermeiden. Bestehende Kredite können mit den entsprechenden Tilgungsplänen in einer Übersicht erfasst und bildlich dargestellt werden. Das Onlineportal bietet zudem die Möglichkeit Darlehnsanfragen zu stellen und einen Bonitätscheck durchführen zu lassen.

"Meine Finanzen im Griff" erleichtert es, die eigenen Finanzen im Blick zu behalten und zu koordinieren. Ohne großen Aufwand kann so eine vernünftige Budgetverteilung erreicht werden, um Geld einzusparen, das man an anderer Stelle besser verwenden kann.

