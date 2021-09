Tronsmart

Tronsmart bringt den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher Studio 30 W SoundPulse® auf den Markt, mit bis zu 15 Stunden Spielzeit und einzigartiger TuneConn(TM) Kopplungstechnologie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Mit seinem kompakten Design, der Bluetooth 5.0-Konnektivität, dem Typ-C-Schnellladeanschluss und dem One-Tap-Sprachassistenten bietet der Studio-Lautsprecher den Nutzern das ultimative kabellose Hörerlebnis

Der Verbrauchertechnikexperte Tronsmart freut sich, die Einführung des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers Studio 30 W SoundPulse® bekannt zu geben, der mit der TuneConn(TM)-Kopplungstechnologie, Typ-C-Schnellladung und Sprachassistentenfunktion ausgestattet ist.

Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher Tronsmart Studio 30 W SoundPulse® verfügt über die beeindruckende und einzigartige TuneConn(TM)-Kopplungstechnologie, mit der bis zu 100 Lautsprecher gleichzeitig mit einem einzigen Gerät gekoppelt werden können, was ein unvorstellbares und immersives Hörerlebnis ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die patentierte SoundPulse®-Technologie für eine unverzerrte Ausgabe, die in Verbindung mit dem dynamischen 2.1-Kanal-Sound und dem Gehäuse aus gehärtetem Aluminium für einen klaren und unverfälschten Klang sorgt. Vier passive Radiatoren und drei Treiber sorgen für kräftige, tiefe Bässe.

Mit Sprachassistenzfunktion, Bluetooth 5.0-Konnektivität und 15 Stunden Spielzeit mit einer 3- bis 3,5-stündigen Aufladung bietet Tronsmart seinen Nutzern das ultimative kabellose Hörerlebnis, wobei eine kostenlose App zur Verfügung steht, mit der sie die Audioeffekte über ihr Smartphone anpassen und personalisieren können.

Das Studio überzeugt durch sein kompaktes Design, das schlank, modern und effektiv ist. Der äußere Rahmen aus schwarzem, gehärtetem Aluminium wurde so konstruiert, dass Vibrationen nur von den Treibern wahrgenommen werden können, was zu einem erstklassigen Klang führt, der dem von Kunststoff- oder Holzkonstruktionen weit überlegen ist. Das Metallgehäuse minimiert Verzerrungen und sorgt für ein lebendiges und dynamisches Hörerlebnis, das ideal für den Musikgenuss ist.

Der Tronsmart Studio-Lautsprecher ist unter: https://amzn.to/3iV5uMm und im Tronsmart-Webseite, zum unglaublich günstigen Preis von 79,99 EUR erhältlich. Darüber hinaus hat sich Tronsmart bereits im vergangenen Monat für Alibaba.com entschieden. Besuchen Sie den Alibaba-Shop und sparen Sie bis zu 50% bei weiteren Tronsmart-Produkten.

Spezifikationen: Farbe: Schwarz Material: Aluminium Leistung 30 W RMS Bluetooth-Version: 5,0 Bluetooth-Kompatibilität: A2DP/SBC/AAC Übertragungsdistanz: Bis zu 10 m (offenes Gelände) Wasserdicht: IPX4 Stromversorgung: DC 5 V/2 A über Typ-C-Anschluss Akkukapazität: 3,7 V/2500 mAh*2 Wiedergabezeit: Bis zu 15 Stunden (bei 50 % Lautstärke) Standby: Etwa 24 Monate Ladezeit: 3,5 Stunden Frequenzbereich: 20 Hz-20 KHz Größe: 206,5 x 70 x 58 mm Nettogewicht: 961 g

Informationen zu Tronsmart:

Tronsmart wurde 2013 gegründet und feiert im Juni sein 8-jähriges Bestehen. Die Tech-Marke entwirft und produziert erstklassiges technisches Zubehör, das von Qualcomm, Forbes, Yahoo und vielen anderen großen Unternehmen und Medien empfohlen wird. Außerdem wurde 2018 Luis Suarez als offizieller Botschafter verpflichtet. Das Unternehmen hat schnell expandiert und verkauft seine Produkte in über 70 Ländern in vielen Regionen, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien, und verfügt über 40 Patente, darunter die SoundPulse®-Technologie. Der Kernwert von Tronsmart ist es, das Leben einfacher zu machen, indem wir unseren Kunden Hightech-, Qualitäts- und Hochleistungsprodukte anbieten.

Der Gründer von Tronsmart, Eric Cheng, ist ein Elektronik-Enthusiast, der 2008 seinen ersten Gehaltsscheck nutzte, um ein kleines Labor einzurichten, in dem er technische Produkte zerlegte, um ihre inneren Bestandteile besser zu verstehen. In Shenzhen, Asiens Silicon Valley der Hardware, suchte er auf dem lokalen Markt nach Bauteilen und baute seine eigenen einzigartigen Elektrogeräte zusammen. Eric nutzte sein selbst erworbenes Wissen über Elektronik, um eine breite Palette von kostengünstigen Geräten zu entwickeln. Nachdem er ein vertrauenswürdiges Team zusammengestellt hatte, gelang es Eric, seine selbst hergestellte Elektronik in die Massenproduktion zu bringen; so entstand 2013 die Marke "Tronsmart".

Original-Content von: Tronsmart, übermittelt durch news aktuell