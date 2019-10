Tronsmart

Wir stellen vor: Tronsmart Element T6 Max - 60 Watt kristallklarer Sound

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Echte Klangqualität für nur 99,99 $

Tronsmart gab heute die Markteinführung des Element T6 Max bekannt. Ein wirklich episch klingender 60W Bluetooth-Lautsprecher mit der patentierten SoundPulse(TM)-Technologie. Tronsmart packt mit dem T6 Max enormen Klang in ein reisefreundliches Format in einem klassischen Zylinderdesign aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit Netzgewebeoberfläche. Mit SoundPulse kann selbst ein kleiner tragbarer Lautsprecher beachtenswert kraftvollen Klang wiedergeben, der dem Verbraucher unterwegs Hi-Fi-Sound bietet.

"Der T6 Max ist ein unglaublich hip aussehender Lautsprecher und mit unserem Design sieht er so atemberaubend aus und klingt so gut, dass er überall im Haushalt einen Platz findet und leistungsstark genug für Outdoor-Aktivitäten ist. Unser Ziel war es, dass die Leute wirklich stolz darauf sind, den T6 Max überall zu zeigen und zu benutzen - sie können damit die Musik wirklich spüren, anstatt nur zuzuhören", so Eric Cheng, G.M. von Tronsmart.

SoundPulse(TM)-Technologie ermöglicht tiefere Bässe und deutlichere Stimmlagen

Der T6 Max wurde mit der patentierten SoundPulse(TM)-Technologie entwickelt und kann bei kompakter Größe spektakulären Sound mit tieferen Bässen, satteren Mitten und klareren Höhen mit weniger Verzerrungen und elektrostatischem Rauschen erzeugen.

Raumfüllender 360-Grad-Sound für einen ganzen Tag

Der T6 Max verfügt über vier Hochtöner, einen Tieftöner und eine speziell entwickelte Anordnung von acht Passivstrahlern. Alle sind innen detailliert ausgearbeitet, um 360-Grad-Sound für ein raumfüllendes Erlebnis wiederzugeben. Mit einem eingebauten 12000 mAh wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkupack (6x2000 mAh 18650 Akkus) bietet Ihnen der T6 Max bis zu 20 Stunden kontinuierliche Spielzeit mit einer einzigen Ladung (basierend auf 50 % Lautstärke).

Wirklich kabelloser Stereo-Sound

Schließen Sie zwei T6 Max-Lautsprecher drahtlos an, um ein außergewöhnliches Klangerlebnis zu erzielen. Mit dem neuesten Bluetooth 5.0 bietet der T6 Max eine stabile und schnellere Konnektivität mit einer erweiterten Reichweite von bis zu 10 Metern, was zu einem echten Heimkinoerlebnis führt. Er ist außerdem wasserdicht nach IPX5 und kann mühelos mit einem NFC-fähigen Smartphone kombiniert werden, so dass Verbraucher überall im Haushalt nahtlos durch kurzes Antippen unkompliziert Musik streamen können.

Sprachunterstützung mit einem Tastendruck

Aktivieren Sie einen Sprachassistenten im Bluetooth-Modus von einem intelligenten Gerät aus, indem Sie auf die entsprechende Taste auf dem Bedienfeld tippen. T6 Max ist kompatibel mit Google Assistant, Siri und Alexa-fähigen Geräten (Echo Dot/Echo Input).

Besuchen Sie uns hier und holen Sie sich einen kostenlosen T6 Max Bluetooth-Lautsprecher (gültig bis zum 8. November): http://bit.ly/2IVAqto.

Um Tronsmart zu kontaktieren und mehr über den Element T6 Max zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website http://www.tronsmart.com.

Informationen zu Tronsmart

Tronsmart wurde von Eric Cheng gegründet, der sich 2013 stolz als "Geek" bezeichnete. Der zentrale Grundsatz des Unternehmens ist es, mit seinen Hightech-, Qualitäts- und Hochleistungsprodukten allen Menschen das Leben zu erleichtern. "Powering You Ahead" ist das Motto und das Thema von Tronsmart und diese sehr einfache Überzeugung führt dazu, dass sie auf Jahre hinaus weiterhin unglaubliche Produkte entwickeln, die mehr Menschen auf diesem Planeten zugutekommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016338/Tronsmart.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016339/Tronsmart.jpg

Pressekontakt:

Manuel Robles, Marketing Manager bei Tronsmart Spanien

marketing@tronsmart.com

+86-755-23603740

