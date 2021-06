SSENSE

SSENSE sichert sich eine Minderheitsbeteiligung von Sequoia Capital - der Unternehmenswert steigt auf über 5 Milliarden Dollar an

Die Partnerschaft wird die globalen Wachstumspläne von SSENSE, der führenden Plattform für Mode und Everything ElseTM, beschleunigen.

SSENSE, die globale Technologieplattform für Mode und Everything ElseTM, gab heute bekannt, dass sie eine Minderheitsbeteiligung von der führenden Investmentfirma Sequoia Capital erhalten hat, die dem Unternehmen nach dem Kapitalzufluss einen Unternehmenswert von über 5 Mrd. CAD verleiht.

Dies ist die erste Finanzierungsrunde in der 18-jährigen Geschichte des Unternehmens. Die Erlöse aus der Transaktion werden dazu verwendet, die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter zu beschleunigen. Nach der Transaktion wird Angelica Cheung, Venture Partner bei Sequoia Capital China, dem SSENSE-Vorstand beitreten.

Rami Atallah , Mitbegründer und Chief Executive Officer von SSENSE, sagte: "SSENSE wurde auf dem Prinzip gegründet, Konventionen herauszufordern. Wir wollen unsere Plattform dazu nutzen, um die Menschen zu stärken, die die Art und Weise verändern, wie wir die Welt sehen. Ich bin dankbar, dass ich von einem vielfältigen Team von Weltklasse umgeben bin, das weiterhin zum anhaltenden Erfolg von SSENSE beiträgt. Wir haben einen gleichgesinnten Partner gefunden, der unsere Vision teilt, Grenzen zu verschieben, während wir in unseren nächsten Wachstumsschritten voranschreiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die strategischen, operativen und technologischen Grundlagen stärken werden, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen."

Neil Shen , Steward von Sequoia Capital, Gründer und Managing Partner von Sequoia Capital China, sagte: "Wir freuen uns, der erste externe Investor und Partner von SSENSE zu werden. Unter der Führung der Brüder Rami, Firas und Bassel Atallah hat sich SSENSE zu einer der führenden Online-Modeplattformen entwickelt, die Marken mit Millennials- und Gen Z-Konsumenten auf der ganzen Welt verbindet. Sequoia freut sich, SSENSE bei seiner weiteren globalen Expansion und der Beschleunigung in China zu unterstützen. Die Partnerschaft stellt einen weiteren soliden Schritt in unseren Bemühungen dar, die Digitalisierung der Modeindustrie zu unterstützen und visionären Gründern dabei zu helfen, das Mode-E-Commerce-Erlebnis weltweit zu transformieren und auf ein neues Niveau zu heben."

Rothschild & Co fungierte als exklusiver Finanzberater von SSENSE bei der Transaktion. Simpson Thacher & Bartlett LLP war Rechtsberater von SSENSE.

INFORMATIONEN ZU SSENSE

SSENSE (ausgesprochen [es-uhns]) ist eine globale Technologieplattform, die an der Schnittstelle von Kultur, Community und Handel tätig ist. Das Unternehmen wurde 2003 von den Brüdern Rami, Firas und Bassel Atallah gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal. Es bietet eine Mischung aus etablierten und aufstrebenden Luxusmarken in den Bereichen Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Kinderkleidung und Everything ElseTM.

SSENSE hat sowohl als E-Commerce-Motor als auch als Produzent von kulturellen Inhalten viel Anerkennung erhalten. SSENSE generiert durchschnittlich 100 Millionen Seitenaufrufe pro Monat. Etwa 80 % der Zielgruppe des Unternehmens sind zwischen 18 und 40 Jahren alt. Es befindet sich in Privatbesitz und hat seit seiner Gründung ein jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich und eine hohe Profitabilität erzielt.

INFORMATIONEN ZU SEQUOIA CHINA

Das Sequoia Team hilft mutigen Gründern beim Aufbau von Unternehmen, die Geschichte schreiben. Durch die Partnerschaft mit Sequoia profitieren die Firmen von unserer einzigartigen Gemeinschaft und den Erfahrungen, die wir in über 49 Jahren Zusammenarbeit gesammelt haben. Als "Entrepreneurs Behind The Entrepreneurs" konzentriert sich Sequoia China auf drei Sektoren: TMT, Consumer/Service und Gesundheitswesen. In den vergangenen 16 Jahren hatten wir das Privileg, mit etwa 600 Unternehmen in China zusammenzuarbeiten.

