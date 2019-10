Yamaha Fine Technologies Co., Ltd.

Yamaha Fine Technologies stellt mit "MP502/MP502-A" aus der Micro Prober MP-Reihe ein brandneues System zur Messung von Hochfrequenzeigenschaften vor

Hamamatsu, Japan (ots/PRNewswire)

Yamaha Fine Technologies Co., Ltd. (Hauptsitz: 283 Aoya-cho, Minami-ku, Hamamatsu; CEO: Yasuhiro Nakada) hat die Messinstrumente-Serie Micro Prober MP entwickelt, die fortlaufende Inspektionen der Hochfrequenzeigenschaften von Leiterplatten extrem schnell und extrem genau durchführen kann. Die ersten Produkte der Reihe, MP502 und MP502-A, kamen am Freitag, den 18. Oktober auf den Markt.

Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102122/201910152096/_prw_PI1lg_i8o0t16s.jpg

Die Produktion von Leiterplatten, bei denen für Hochfrequenzsignale geeignete Materialien wie LCP und MPI verwendet werden, haben den Markt für elektronische Leiterplatten in den letzten Jahren wachsen lassen, was auf den Start und die Verbreitung von 5G-Kommunikationsangeboten zurückzuführen ist. Dabei müssen diese Substrate bessere Frequenzeigenschaften aufweisen. Bis jetzt wurden die Prüfungen von Frequenzeigenschaften mit stichprobenartigen Inspektionen von Testplatten durchgeführt.

Die neuen Systeme MP502 und MP502-A ermöglichen dagegen, in Kombination mit einem kommerziell verfügbaren vektoriellen Netzwerkanalysator, hoch präzise Hochgeschwindigkeits-Prüfungen der Hochfrequenzeigenschaften von echten Produktmustern. Damit sind Inspektionen von echten Produkten, bei denen das zuvor eher problematisch war, und die Messung sämtlicher relevanten, in Massenfertigung hergestellten Produkte möglich.

Zusammenfassung

- Erlaubt die Prüfung von Leiterplatten mit Hochgeschwindigkeitsübertragung während der Massenfertigung in Plattenform. - Hoch präzise Positionierung mit +-20 Mikrometern ermöglicht Inspektionen, die in hohem Maße wiederholbar sind - Unterstützt unabhängige höhere und niedrigere Positionierung zur Unterstützung von Multi-Layer-Substraten mit Prüfpunkten auf beiden Oberflächenseiten - Kann mit den neuesten vektoriellen Netzwerkanalysatoren, wie sie Hersteller von Messinstrumenten anbieten, kombiniert werden

Produktinformationen: https://kyodonewsprwire.jp/img/201910152096-O2-RLMa2fc9

Gerätekonfiguration: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102122/201910152096/_prw_PI3lg_9W9The58.jpg

Um die Produktspezifikationen im Detail zu lesen, gehen Sie bitte auf die Produkt-Website.

https://www.yamahafinetech.co.jp/en/news/products/2019/00016/file/568/new_product_mp502_en.pdf

