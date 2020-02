Science and Technology Daily

Chinesische Wissenschaftler kämpfen gemeinsam gegen COVID-19

Peking (ots/PRNewswire)

Bericht von Science & Technology Daily:

Im Kampf gegen COVID-19 hat das chinesische Ministerium für Wissenschaft und Technik (MOST) das Programm "Umgang mit dem COVID-19-Ausbruch durch Wissenschaft und Technik" ins Leben gerufen, das bislang vier Bündel von 20 Notfallprojekten umfasst. Darüber hinaus beschäftigt sich MOST intensiv mit zwei bedeutenden Wissenschafts- und Technologieprojekten, einschließlich "Entwicklung wichtiger innovativer neuer Medikamente" und "Prävention und Behandlung schwerer Seuchen", sowie verschiedenen wichtigen nationalen Forschungs- und Entwicklungsplänen. Gerade erst wurden zwei wichtige Erfolge aus diesen Projekten bei der epidemischen Vorbeugung und Kontrolle an vorderster Front implementiert.

Bei der Analyse von Wirkstoffen haben die Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Forschungsgruppen auf Basis existierender Forschung kollaboriert. Sie melden bedeutende Fortschritte bei der systematischen, groß angelegten Analyse von Wirkstoffen, die bereits im Handel sind oder sich im klinischen Prüfstadium befinden. Dabei stießen sie auf potenziell wirksame Präparate gegen das Coronavirus, darunter Chloroquinphosphat, Remdesivir und Favipiravir. Vor ein paar Tagen haben die Forscher mit Hochdruck einige klinische Prüfungen begonnen, und die Ergebnisse hinsichtlich einer heilenden Wirkung auf Patienten sind vielversprechend.

Gestützt auf F&E-Arbeit und vorläufige Erkenntnisse auf dem Gebiet der Zelltherapie, traditionellen chinesischen Medizin und Plasmatherapie in China wurden die von der "Gemeinschaftlichen Präventions- und Kontrollgruppe" organisierten klinischen Prüfungen der drei Therapien nach und nach durchgeführt. Sie spielen eine bedeutende Rolle bei der Heilung schwerkranker Patienten.

Die Führung des MOST wandte sich an das Innovationsinstitut für Stammzell- und regenerative Medizin der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, um sich über den Fortschritt bei innovativen und wirkungsvollen Lösungen für die Epidemie auf Basis der Stammzelltherapie zu informieren. Ein neuer zellulärer Wirkstoff mit der Bezeichnung CAStem wurde entwickelt, der COVID-19 heilen soll. In experimentellen Studien zur Behandlung von akutem Lungenversagen (ARDS) wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Die Forschungsgruppe hat eine Ausnahmegenehmigung bei der nationalen chinesischen Medizinproduktebehörde beantragt und kooperiert mit den zuständigen medizinischen Institutionen. Mit Zustimmung der Ethik-Kommission hat die klinische Beobachtung und Evaluierung von CAStem bereits begonnen.

Am 3. Februar wurde mit Unterstützung des MOST ein Notfallprojekt mit der Bezeichnung "Klinische Studie zur Prävention und Behandlung von COVID-19 mittels integrierter chinesischer und westlicher Medizin" offiziell gestartet. "Bei der Behandlung von COVID-19 wurde eine positive heilende Wirkung beobachtet", sagte Zhang Boli, Projektleiter und Direktor der Universität für Traditionelle Chinesische Medizin in Tianjin. Laut Berichten wurden insgesamt 23 Patienten aus dem Krankenhaus für integrierte traditionelle und westliche Medizin der Provinz Hubei und dem Krankenhaus für traditionelle chinesische Medizin in Wuhan als geheilt entlassen.

Mit Blick auf die Plasmatherapie hat China National Biotech Group am 13. Februar von einigen rekonvaleszenten Patienten Plasma entnommen und spezielle Immunplasmaprodukte und spezielles Immunglobulin des neuartigen Coronavirus hergestellt. Nach sorgfältigen Bluttests auf Biosicherheit, Virusinaktivierung, Untersuchung auf antivirale Aktivität usw. wurde spezielles Immunplasma für die klinische Therapie erfolgreich hergestellt, und mehrere schwerkranke Patienten werden bereits damit behandelt.

Im Rahmen der Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffs hat das chinesische Zentrum für Seuchenbekämpfung und -prävention (CDC) am 24. Januar erfolgreich den ersten COVID-19-Virusstamm isoliert. Dies wurde von der Weltgesundheitsorganisation und weiteren internationalen Behörden anerkannt. Es laufen bereits Tierversuche für mehrere neue COVID-19-Impfstoffe, was die Welt hoffen lässt.

Pressekontakt:

YuHaoyuan

yuhy@stdaily.com

+86-13621282870

Original-Content von: Science and Technology Daily, übermittelt durch news aktuell