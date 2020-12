The Information Office of the Yantai Municipal People's Government

Die 2020 World Industrial Design Conference & China Outstanding Industrial Design Award Zeremonie fand in Yantai statt

Yantai, ChinaYantai, China (ots/PRNewswire)

Am 25. November fand in Yantai, Shandong, die World Industrial Design Conference (WIDC 2020) und die Preisverleihung für den China Outstanding Industrial Design (CEID) Award statt, wie das Informationsbüro der städtischen Volksregierung von Yantai verlautbaren ließ.

Mit Unterstützung der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) wurde die Konferenz gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) und der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet. Sie wurde von der Abteilung für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong, der Volksregierung der Stadt Yantai und der China Industrial Design Association organisiert.

Unter dem Thema "Intelligent Design, Road to the Future" arbeitete die Konferenz mit der Global Design Industry Organization (GDIO) sowie mit Designverbänden, Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Innovationsführern aus mehr als 40 Ländern der Welt zusammen. Die innovative Integrationsinitiative 3I - Idea, Intelligence & Industrial Internet, die sich auf die Zukunft des Designs konzentrieren und zu einer stabilen und nachhaltigen Entwicklung der Weltwirtschaft beitragen soll, wurde während der CEID-Preisverleihung 2020 gestartet. Die Verkündung der Namen der zehn Goldpreisträger, die sich um das beste Industriedesign der letzten Jahre verdient gemacht hatten, war der Höhepunkt des Events.

Xu Kemin, Chefökonom beim MIIT, Ling Wen, Vizegouverneur der Volksregierung der Provinz Shandong und Zhang Shuping, Parteisekretär von Yantai nahmen alle an der Eröffnungszeremonie der WIDC 2020 teil und hielten Reden.

Li Yong, Generaldirektor der UNIDO, Pan Yuehe, ehemaliger Exekutiv-Vizepräsident der Chinesischen Akademie für Technik, sowie der Vorsitzende der GDIO, schickten Glückwunschvideos zur Eröffnungszeremonie.

Akademische Berater, Experten und in der Innovation tätige Eliten aus dem Bereich der globalen intelligenten Fertigung aus dem In- und Ausland trafen sich an der Küste des Bohai-Meeres. Yu Xiaodong, stellvertretender Generaldirektor der MIIT-Abteilung für Industriepolitik, leitete die CEID-Preisverleihung 2020 und Zhang Dailing, stellvertretender Bürgermeister der städtischen Volksregierung von Yantai, leitete die WIDC-Eröffnungszeremonie 2020.

