Dank bahnbrechendem Kooperationsplan kann die China Unified Innovation University of Industrial Design in Yantai eröffnet werden

Am Morgen des 18. Oktober wurde die Weltkonferenz für Industriedesign 2019 und die Weltausstellung für Industriedesign in Yantai eröffnet. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung wurde, laut dem Informationsbüro der Stadtverwaltung von Yantai, der offizielle Start der China Unified Innovation University of Industrial Design (Vereinte chinesische Universität für Innovationen im Industriedesign), die gemeinsam von bekannten Universitäten sowie in- und ausländischen Unternehmen aufgebaut wurde, bekannt gegeben.

Mithilfe neuer und moderner Ansätze bei den Methoden sowie Aus- und Weiterbildungsmodellen soll die Universität bei der Überwindung von Hürden helfen, die bei der Zusammenarbeit von Universitäten und der Industrie bestehen könnten. Sie soll die Kapazitäten bei Forschung und Entwicklung und Design der innovativen Universitäten rund um den Globus über praktisch ausgerichtete und innovative Projekte von Unternehmen und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen einbinden.

Darüber hinaus soll sie eine Plattform für die Organisation und die Nutzung von Online- und Offline-Daten aufbauen. Dadurch sollen vielfältige Beziehungen ermöglicht werden, wie die zwischen Universitäten untereinander, zwischen Universität und Industrie, zwischen Lehre und Forschung und zwischen Forschung und Markt. Zudem soll hier ein fächer- und institutionsübergreifender, auf Projekten basierender Mechanismus entwickelt werden, damit vielseitige, praktisch veranlagte und kreative Talente fortlaufend gefördert werden können. Die Universität soll außerdem federführend bei einem nationalen Projekt für neue Talente sein: dem China Yantai Design Center of National Project of Industry and Education Integration (Chinesisches Designzentrum in Yantai des nationalen Projekts für die Integration von Industrie und Bildung. Dahinter steht die Hoffnung, dass hiermit die allgemeinen Probleme gelöst werden können, die zwischen Forschung, Hochschulbildung und den einzelnen Industriebereichen bestehen, und dass ebenso die zugrunde liegenden Antriebskräfte für Innovationen stimuliert werden.

