Eine Reihe grandioser Designveranstaltungen in Yantai

Vom 18. bis 20. Oktober fand in Yantai, in der chinesischen Provinz Shandong, die 2019 World Industrial Design Conference statt. Unter dem Thema "Design Sparks Innovation Engine" (Design zündet Innovationsantrieb) ging es bei dieser Konferenz vorrangig um das Design, weshalb eine Reihe Möglichkeiten und Foren zum effektiven Teilen, Austausch und der Kooperation geboten wurden, wie das Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbehörde von Yantai bekanntgab.

Zu den grandiosen Veranstaltungen dieser drei Tage zählten mehr als ein Hundert internationale Treffen, Foren, Branchenbesprechungen und Workshops, wie z. B. das Seminar zur Entwicklungsstrategie des Industriedesigns und der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung anlässlich 40 Jahre Industriedesignentwicklung in China, der Runde Tisch zu Design zwecks Armutsbekämpfung und nachhaltiger Entwicklung, das Treffen des WIDC der Designbranche, das gemeinsame Treffen der International Design Organization, das Treffen anlässlich der Gründung der World Design Organization, der Runde Tisch zu Designentwicklung, die Modeschau zu Haitao Design Angel Dream Kinderbekleidung, das gemeinsame Treffen des deutsch-chinesischen Industrial Design Expert Committee, das Forum für führende Talente im National Industrial Design, "Design Creates a Smart Better Life" (Design für ein vernetztes, besseres Leben), das Forum über Industriedesign zur Förderung des Schienenverkehrs, "Design Thinking" betrifft die nächste Generation, neue Designarten und eine neue Richtung lenken das Auge der Welt auf Design in China, Industriedesign begründet eine Community aus Innovation & Unternehmertum, Workshop zur Integration & Innovation von Nutzern, Design & Technologie, die intelligente Fertigung, digitaler Wandel & Verwaltung, das System und die Zukunft der vernetzten Stadt, Tencent-Cloud für den intelligenten industriellen Wandel und eine Cloud-betriebene Zukunft sowie die Innovation der industriellen Vernetzung, die über die Cloud die Zukunft gestaltet. Renommierte Vertreter aus aller Welt kamen bei diesen Veranstaltungen zusammen, um ihre Kenntnisse und Errungenschaften auszutauschen.

