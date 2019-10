C&F

Nasdaq kooperiert mit C&F in Deutschland

C&F, neuer Partner von Nasdaq Governance Solutions, macht Nasdaq Boardvantage® - die preisgekrönte Plattform zur Unterstützung der Vorstandsarbeit - auf dem deutschen Markt verfügbar.

Dank sicherer Schnittstelle und integrierter, intuitiver Tools für Gruppenarbeit, biometrische Anmeldung und Verschlüsselung ermöglicht Nasdaq Boardvantage® die Verwaltung kritischer Aufgaben von Aufsichts- und Verwaltungsräten.

"Wir entwickeln seit vielen Jahren unser eigenes Produkt im Bereich Governance, Risk & Compliance. Durch unsere Partnerschaft mit Nasdaq erweitern wir unser Portfolio hinsichtlich vollständiger Lösungen - insbesondere für die Vorstände großer Unternehmen, die Best Practices in Bezug auf Unternehmensführung, Compliance und Risiko erwarten", so Piotr Rudnicki, Gründer und Inhaber von C&F.

"Immer mehr Organisationen in Europa sehen Wert in der Implementierung von Portalen, die die Arbeit von Managern auf Basis neuester Technologien unterstützen. Wir freuen uns, mit C&F zusammenzuarbeiten und unsere Lösung den Unternehmen aus Deutschland und Polen zur Verfügung zu stellen, die den Aufbau ihrer Corporate Governance verbessern möchten", sagt Michael Bartels, Präsident von Nasdaq Governance Solutions.

RegTech ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche in FinTech (technologische Innovationen im Finanzsektor). Die Investitionen für die Implementierung von RegTech-Lösungen werden sich laut KPMG im Jahr 2022 auf 76 Milliarden Dollar belaufen, während sie im Jahr 2017 rund 1 Milliarde Dollar betrugen.

"FinTech-Lösungen werden in Deutschland nicht nur im Finanzsektor, sondern auch in anderen Branchen mit hohem Regulierungsgrad (z. B. der Pharmaindustrie) eingesetzt, mit denen wir täglich arbeiten. Nasdaq Boardvantage® erweitert unsere Kompetenzen in der Risikoanalyse und -kontrolle sowie bei der Einhaltung von Vorschriften für Lösungen auf Vorstandsebene", so Maciek Kornacki, Geschäftsführer von C&F EMEA.

C&F bietet technologische Lösungen, welche die digitale Transformation und das effektive Datenmanagement in Branchen mit hoher Regulierung ermöglichen (RegTech). C&F setzt seit zwei Jahrzehnten erfolgreich Projekte für Unternehmen aus verschiedenen Branchen um: Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Pharmazie und Automobilindustrie; in den Bereichen Business Intelligence, Datenmanagement, Risiko und Cloud. C&F unterstützt globale Organisationen in über 60 Ländern, inklusive Fortune 500-Unternehmen.

Nasdaq ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Handel, Clearing, Börsentechnologie und -notierung und Informationsaustausch. Das diversifizierte Portfolio bietet Planungs- und Optimierungsunterstützung sowie die effektive Umsetzung von Geschäftsplänen auf Basis bewährter Technologien, Prozesstransparenz und Einblick in die globalen Kapitalmärkte. Nasdaq ist der Erfinder der ersten globalen elektronischen Börse - technologische Basis von 100 Märkten in 50 Ländern. Der Marktwert von Nasdaq beträgt fast 14 Milliarden US-Dollar.

www.nasdaq.com, www.nasdaq.com/solutions/boardvantage

https://mma.prnewswire.com/media/1014463/CF____Times_Square.jpg

