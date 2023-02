adesso insurance solutions GmbH

Zukunftssichere Angebots- und Bestandsführungssysteme: Konzern Versicherungskammer vertraut adesso insurance solutions

Dortmund (ots)

Zur Modernisierung der Angebots- und Bestandssysteme für die Private Krankenversicherung haben sich die Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer - Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung - für die Software von adesso insurance solutions entschieden. Nach einer intensiven Auswahlphase mit einer Vielzahl an gemeinsamen Workshops und einem technischen Proof of Concept fiel die Wahl der Versicherungsgruppe auf in|sure Health Policy inklusive der Module in|sure Health Collective für das Kollektivgeschäft und in|sure Health Proposal für das Angebotssystem. Darüber hinaus entwickelt adesso individuelle TAA-Strecken und implementiert diese auf Basis der Standardschnittstellen in der Standardsoftware. Die Erneuerung der Angebots- und Bestandssysteme ist Teil der Modernisierungsstrategie der beiden Versicherer, die monolithischen Host-Systeme abzuschalten und einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen. Darüber hinaus sollen die Produktentwicklungsprozesse vereinfacht und eine schnelle "Time-to-market" erzielt werden.

Das Projekt soll - inklusive einer vollständigen Datenmigration - bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Zur effizienten Migration der Bestände kommt MIGSuite zum Einsatz, die Softwarelösung für fachlich komplexe Datenmigrationen, ebenfalls von adesso insurance solutions.

Um die Einführung und Nutzung der neuen Technologie so reibungslos wie möglich zu gestalten, werden Projektmitarbeitende des Konzerns Versicherungskammer im Rahmen der in|sure Academy technisch und fachlich geschult.

"Mit der Modernisierung unserer Anwendungslandschaft stellen wir Kunden und Vertriebspartner noch stärker in den Mittelpunkt unseres Handelns als Partner für Gesundheits- und Pflegeleistungen", sagt Isabella Martorell Nassl, Vorsitzende des Vorstands der Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer. "Das hohe Maß an Automatisierung und Standardisierung hat uns überzeugt und wir freuen uns auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit adesso insurance solutions."

"Wir sind stolz darauf, dass sich einer der größten Privaten Krankenversicherer Deutschlands für uns entschieden hat", kommentiert Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions, die Partnerschaft. "Mit unseren in|sure-Produkten werden wir der VKB dabei helfen, die bestehenden Vertriebs- und Bestandssysteme zukunftsfähig auszurichten, fachlich zu vereinfachen und zu konsolidieren."

Original-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell