PKV: Barmenia setzt auf in|sure Health Claims für die Leistungsabrechnung

Dortmund,Wuppertal (ots)

Die Barmenia Krankenversicherung AG wird künftig in|sure Health Claims, die Leistungsmanagement-Software von adesso insurance solutions, für die Leistungsbearbeitung in der Privaten Krankenversicherung einsetzen.

Aktuell nutzt der Leistungsservice der Barmenia eine Eigenentwicklung, die an das Bestandsführungssystem in|sure Health Policy, ebenfalls von adesso insurance solutions, angeschlossen ist.

Mit dem erweiterten Einsatz der in|sure-Produkte sollen die technologische Zukunftsfähigkeit gestärkt und neueste Softwarestandards implementiert werden. Im Rahmen des bis 2024 angelegten Gesamtprojektes werden die bestehende Anwendung abgelöst, die relevanten Leistungsdaten migriert und die neue Software in die IT-Landschaft der Barmenia integriert.

Weiterentwicklung von Automatisierungsprozessen

Die Barmenia Krankenversicherung AG verfügt über eine jahrzehntelang gewachsene Tariflandschaft. Die abzubildenden Leistungsversprechen sind daher vielfältig. Zudem entscheiden sich immer mehr Menschen für die Barmenia als ihren Versicherungspartner - inzwischen knapp 1,8 Millionen. Die versprochenen Leistungen sollen im Fall der Fälle schnell und möglichst kosteneffizient ausgezahlt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen gemeinsam bereits bestehende Automatisierungsprozesse weiter ausgebaut werden.

"Mit dem Einsatz von in|sure Health Claims geben wir unseren MitarbeiterInnen eine moderne Software an die Hand, die sie in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützen soll. Gleichzeitig stellen wir damit die Weichen, um unseren KundInnen künftig nicht nur schneller Leistungen auszahlen zu können, sondern sie noch besser und individueller als Gesundheitspartner in allen Lebenssituationen begleiten zu können", so Carola Schroeder, Vorstandsmitglied der Barmenia.

"Die Barmenia hat eine für den PKV-Markt große, repräsentative Auswahl an Tarifen und setzt konsequent auf sinnvolle Automatisierungen in der Leistungsbearbeitung. Wir freuen uns, mit Software aus der in|sure Ecosphere dazu beizutragen, dass die Versicherten von einer ausgezeichneten Krankenversicherung profitieren", sagt Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions.

Barmenia Krankenversicherung AG

Die Barmenia ist eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Im Geschäftsfeld Krankenversicherung ist die Barmenia heute mit einem Beitragsvolumen von rund 2,1 Milliarden Euro die Nummer Sieben der privaten Krankenversicherer auf dem deutschen Markt. Der Krankenversicherer betreut über 1,8 Millionen versicherte Personen. Die Gruppe arbeitet nach dem Grundsatz, der sichere Partner an der Seite ihrer Kunden zu sein und beste Lösungen zu bieten. Viele digitale Services runden die Produktwelt ab. Bei der Barmenia sind Kunden von Mensch zu Mensch versichert: Einfach. Menschlich. #MachenWirGern. www.barmenia.de.

adesso insurance solutions GmbH

Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions GmbH, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure Ecosphere zählen Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement, die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung, für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess und das gesetzliche Meldewesen. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.adesso-insure.de

