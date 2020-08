TaskRabbit

Ania Smith zum Chief Executive Officer bei TaskRabbit ernannt

San Francisco (ots/PRNewswire)

Frühere Leiterin von UberEats und Airbnb bringt internationale operative Erfahrung mit

TaskRabbit, der führende Anbieter einer mobilen App und einer Online-Plattform, auf der sich Menschen auf einfache Weise mit "Taskern" verbinden können, die für sie alltägliche Hausarbeiten und Besorgungen erledigen, gab heute bekannt, dass Ania Smith, die frühere Leiterin von Airbnb und UberEats, zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wurde.

Ania Smith verfügt über zwei Jahrzehnte strategischer und operativer Erfahrung bei führenden Unternehmen in den Bereichen Verbrauchertechnologie und Managementberatung. In ihrer Karriere konzentrierte sie sich auf die Marktoptimierung im Hinblick auf Wachstum, einschließlich der Nutzung von Preis- und Betriebsmodellen zur Umsatzsteigerung, Förderung der Kundengewinnung und Verbesserung der allgemeinen Benutzererfahrung. Außerdem hat Ania Smith mehrere Unternehmen auf internationalen Märkten gegründet und verfügt über ein tiefes Verständnis der Strategien, die mit der globalen Skalierung von Betrieben verbunden sind.

"Wir freuen uns, Ania Smith bei TaskRabbit und der Ingka Group (IKEA Retail) willkommen zu heißen. Sie hat uns mit ihrer umfangreichen strategischen und operativen Erfahrung, ihrem Wissen über Online-Marktplätze und ihrer großen Erfahrung in wachsenden globalen Unternehmen beeindruckt", sagte Tolga Öncu, Vorstandsvorsitzender von TaskRabbit und Global Retail Operations Manager bei der Ingka Group. "Zusammen mit ihrer Leidenschaft für die Mission von TaskRabbit, die darin besteht, das tägliche Leben der Menschen zu erleichtern, ist Ania Smith die perfekte Besetzung, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten."

Zuletzt war Ania Smith Head of Courier Operations bei UberEats, wo sie für das Wachstum des Angebots von UberEats in den Vereinigten Staaten und Kanada verantwortlich zeichnete. Vor UberEats war sie in verschiedenen Führungspositionen bei Airbnb in den Bereichen Betrieb und Wachstum tätig.

Zu Beginn ihrer Karriere war Ania Smith wesentlich am Wachstum von Walmart eCommerce und Expedia beteiligt, wo sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Strategie, Betrieb und Geschäftsentwicklung innehatte. Außerdem leitete sie mehrere Fälle in verschiedenen internationalen Märkten, darunter Produkteinführungen und die Schaffung neuer Umsatzmöglichkeiten für ihre Kunden bei L.E.K. Consulting. Sie schloss ihren Master of Business Administration an der Wharton School der University of Pennsylvania und ihren BA in Wirtschaft und Politikwissenschaft an der University of South Dakota ab.

"Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit erhalte, für TaskRabbit tätig zu werden und die Zügel von Stacy Brown-Philpot zu übernehmen, die eine Inspiration und ein Vorbild für so viele weibliche Führungskräfte ist", sagte Ania Smith. "Stacy Brown-Philpot und das gesamte Team von TaskRabbit haben das Fundament gelegt und den weltweit führenden Anbieter einer mobilen App und einer Online-Plattform für Tasker aufgebaut. Ich freue mich darauf, einen Beitrag dazu zu leisten und unbegrenzte Möglichkeiten für die Zukunft zu erschließen. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass TaskRabbit auf der ganzen Welt präsent ist, und dazu beitragen, den Alltag der Menschen zu erleichtern."

Ania Smith ist die Nachfolgerin von Stacy Brown-Philpot, die 2013 zu TaskRabbit kam und 2016 zum CEO ernannt wurde. Sie wird ihre Tätigkeit bei TaskRabbit am 24. August aufnehmen, während Stacy Brown-Philpot, wie bereits angekündigt, das Unternehmen am 31. August verlassen wird.

Informationen zu TaskRabbit

TaskRabbit ist der führende Anbieter einer mobilen App und einer Online-Plattform, auf der sich Menschen auf einfache Weise mit Taskern verbinden können, die für sie alltägliche Aufgaben zu Hause wie Möbelmontage, Handwerkerarbeiten, Umzugshilfe und vieles mehr erledigen. TaskRabbit, 2017 von der Ingka Group (IKEA Retail) übernommen, ist in Tausenden von Städten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Spanien tätig und hat seinen Hauptsitz in San Francisco.

