TaskRabbit

TaskRabbit startet heute in Deutschland

BERLIN/SAN FRANCISCO (ots)

TaskRabbit, ein digitaler und mobiler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, startet heute mit seinem Service in Deutschland. Ab sofort können Kunden in Berlin und Umgebung sowie in elf Städten im Rhein-Ruhr-Gebiet* über eine mobile App und Online-Plattform einen Tasker buchen.

Das Unternehmen verbindet Menschen mit qualifizierten, bewerteten und überprüften, selbstständigen Arbeitern aus ihrer Umgebung, die eine Vielzahl von Aufgaben im Haushalt erfüllen können: Von kleineren Reparaturen im Haushalt, Hilfe beim Packen und beim Umzug bis hin zu Gartenarbeiten, Aufbau von Möbeln, Lieferung und vieles mehr.

Darüber hinaus bietet TaskRabbit, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ingka Group, einen Montageservice für Möbel an, der in ausgewählten IKEA-Filialen in genannten Regionen und über die E-Commerce-Website von IKEA erhältlich ist.

Um einen Tasker zu buchen, besuchen Sie folgende Website oder laden die TaskRabbit-App für iOS oder Android herunter: https://www.taskrabbit.de.

Über TaskRabbit

TaskRabbit ist ein digitaler und mobiler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, der den Alltag der Menschen erleichtert. Mit seiner Plattform verbindet TaskRabbit Menschen mit zuverlässigen Personen aus ihrer Umgebung, die Haus- und Heimwerkerarbeiten erledigen - von der Reinigung und dem Umzug bis hin zu kleineren Reparaturen und dem Aufbau von Möbeln. Im Jahr 2017 wurde das Unternehmen von der Ingka Group (IKEA) übernommen und kann derzeit in 70 Metropolregionen in vier Ländern (USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich) und ab sofort auch in Deutschland genutzt werden. TaskRabbit hat seinen Hauptsitz in San Francisco.

*Städte im Rhein-Ruhr-Gebiet:

Bochum, Köln, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Mönchengladbach, Oberhausen, Wuppertal und Umgebung.

Pressekontakt:

Für Medienanfragen in Deutschland

Heiko Geibig, MSL Germany für TaskRabbit

E: heiko.geibig@mslgroup.com

Anna-Katharina Sobotta, MSL Germany für TaskRabbit

E: anna-katharina.sobotta@mslgroup.com



Für Medienanfragen in den USA

Rebecca Weill, TaskRabbit Public Relations

E: press@taskrabbit.com

Original-Content von: TaskRabbit, übermittelt durch news aktuell