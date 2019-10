The Committee Office of Chengdu-Germany New Economic Development Summit

Auftakt des Chengdu-Deutschland-Gipfels für die Entwicklung der neuen Wirtschaft in Berlin

Am 15. Oktober fand in Berlin der Chengdu-Germany New Economy Summit statt. Ziel des Gipfels war die Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten, die Stimulation der qualitätsfokussierten wirtschaftlichen Entwicklung, die Förderung der kommerziellen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Wirtschaft zwischen Chengdu und Deutschland sowie der Aufbau eines industriellen Ökosystems für die neue Wirtschaft. Verschiedene soziale Gruppen aus beiden Lagern, die sich mit der Gegenwart auseinandersetzen und von der Zukunft träumen, haben die Tat ergriffen und mit dem Aufbau einer gegenseitig nutzbringenden Entwicklungs-Community begonnen. Bei dem Gipfel ging es auch darum, das Verständnis für die jeweils andere Geschäftsmentalität zu verbessern, um die zukünftige Zusammenarbeit zu erleichtern. In einem speziellen Workshop zeigten drei chinesische und ein deutsches Unternehmen vor den Gästen ihre Lösungsansätze für typische Probleme auf. Die Gipfelteilnehmer bekräftigten ihre Absicht, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Chengdu zu vertieren.

Der erfolgreiche Chengdu-Germany New Economy Development Summit setzt ein positives Signal für die Kooperation zwischen Deutschland und Chengdu im Bereich der neuen Wirtschaft und will Brücken zwischen den beiden Märkten schlagen. Neben der Entwicklung der neuen Wirtschaft und dem Fachkräfteaustausch sollen auch der Handel und weitere Aspekte belebt werden. Das Event in Berlin zeichnet vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung des industriellen Ökosystems und der New-Economy-Industriekette von Chengdu und trägt zu einer neuen Qualität der Kooperation zwischen Chengdu und Deutschland in Fragen der neuen Wirtschaft bei.

Die neue Wirtschaft ist in der chinesischen Stadt Chengdu ein boomender Sektor. Dort wird aktiv um neue Entwicklungsideen geworben, und die Perspektiven im Bereich der neuen Wirtschaft sind enorm. Chengdu belegte im Leistungsindex der neuen Wirtschaft den 4. Platz und rangierte damit landesweit im Feld der besten Städte. Entwicklungsstarke Bereiche wie Big Data, Cloud Computing, digitale Finanzdienstleistungen und grüne Wirtschaft sind in Chengdu mit einem riesigen Verbrauchermarkt verknüpft.

