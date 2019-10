Uniken Inc

everis und Uniken unterzeichnen einen Vertrag zur Umwälzung digitaler Identität im Contactcenter

Madrid (ots/PRNewswire)

- Beide Firmen werden Unikens REL-ID-Lösung mit dem Schwerpunkt Mobilgeräte anbieten; Ziel sind mehr Engagement durch Bekämpfung von Betrug und bessere Nutzererfahrungen mit dem Contactcenter

- Die Bereitstellung eines stark authentifizierten und sicheren Kommunikationsmechanismus mit Nutzern ist ein entscheidendes Element der Konformität mit den Sicherheitsanforderungen von PSD2

Der international tätige Firmenberater everis und Uniken, eine führende Firma für Sicherheit und Identitäts- und Zugriffsverwaltung (I&AM), haben einen globalen Vertrag unterzeichnet, Dienstleistungen von Uniken für Kunden von Everis bereitzustellen.

Das REL-ID-Produkt von Uniken ermöglicht Kunden ihre Authentifizierung beim Gespräch mit dem Contactcenter. Dies geschieht durch starke Authentifizierungsmethoden, die gewöhnlich für digitale Kanäle reserviert sind. Diese Technik eliminiert Fragen auf Grundlage personenbezogener Daten (PII) und ermöglicht beiden Parteien die gegenseitige, reibungslose Bestätigung der Identität des Kunden und eine Reduzierung der Gesprächszeiten um 30-45 Sekunden. Anrufe des Callcenters werden sicher authentifiziert, damit Kunden die vollständige Sicherheit genießen, mit einem Unternehmen des Vertrauens und nicht mit Betrügern verbunden zu sein. Dies geschieht ohne die Belastung durch PII oder Rückrufe. Des Weiteren können Kunden Dienste und Transaktionen sofort zur Verfügung gestellt und auf dem Gerät digital unterzeichnet werden. Dies geschieht bei vollständiger Nichtabstreitbarkeit und reduziert so den Bedarf für Formalien sowie sichere Kundenstandorte und sorgt für eine deutliche Senkung der Bearbeitungszeiten. Das REL-ID-Produkt unterstützt zudem vollständige Omnichannel-Authentifizierung und Unterzeichnung von Transaktionen per Mobilgerät, Internet, Chatbot, digitaler Assistenten, Messaging-Services usw.

Für den Finanzsektor ist das REL-ID-Produkt von Uniken konform mit Bestimmungen für starke Kundenauthentifizierung (SCA) der Kategorie PSD2 für sichere, mehrstufige Authentifizierung, Endpoint-Bedrohungserkennung mit Malware-Erkennung, verschlüsselte sichere Kommunikation mit der mobilen Anwendung und digitale Unterzeichnung von Transaktionsdetails sowie Kundenantwort, um die Nichtabstreitbarkeit zu unterstützen.

Banken wird geholfen, den kommenden PDS2-SCA-Anforderungen zu genügen und everis und Uniken werden zusammenarbeiten, um zu demonstrieren, wie die REL-ID-Plattform in weiteren Sektoren angewendet werden kann, um die Verbindung mit Kunden unabhängig vom Kanal sicherer und bindender zu machen. Die Verbesserung der Sicherheitslage der mobilen Anwendung ermöglicht die Bereitstellung neuer Kapazitäten und positioniert die sichere mobile Anwendung als Kernstück der umfassenderen Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens. Dies ermöglicht die Entfernung hinderlicher Elemente herkömmlicher Authentifizierung wie Passwörter, OTP (Einmalpasswörter), Token und Verwendung von PII. Des Weiteren können mit der Einrichtung eines stark authentifizierten, sicheren Kommunikationskanals in Echtzeit mit dem Endbenutzer aktiver Service, gezielte und mit einem einzelnen Klick ausführbare Angebote und insgesamt größere digitale Bindung erzielt werden.

Gustavo Garcia Olmo, Direktor von everis, sagt dazu: "Der Kanal des Contactcenters ist in vielen Organisationen ein wichtiger Schwerpunkt, da sich hier große Möglichkeiten für Verbesserungen von Effizienz und Kundenzufriedenheit eröffnen. Wir bei everis helfen Unternehmen unter anderem mit kognitiven Technologien bei der Erreichung ihrer geschäftlichen Ziele, um eine Kombination virtueller und menschlicher Agenten optimal zu nutzen und sichere und reibungslose Lösungen bereitzustellen, mit denen sich Kunden sicher fühlen und Vertrauen haben, was zu mehr Zufriedenheit und höheren Absätzen führt."

Bimal Gandhi, CEO von Uniken, sagt dazu: "Mobil ist de facto zum Kanal der Wahl der Kunden geworden. Banken müssen aber weiterhin auf sämtlichen Kanälen tätig sein. Finanzinstitute müssen Sicherheit bereitstellen, welche strikten behördlichen Standards entspricht, aber den Erwartungen der Kunden bezüglich Einfachheit, Konsistenz und Reibungslosigkeit bei Mobilgeräten, Internet, Callcenter, Chat, und Interaktionen mit digitalen Assistenten entspricht. Ich bin sehr stolz darauf, dass everis erkannt hat, wie REL-ID unerreichte Sicherheit und eine bessere Schnittstelle in einem SDK bereitstellt."

Informationen zu everis, ein Unternehmen von NTT DATA

everis ist Teil der NTT DATA Group und bietet Business-Lösungen und Strategie, Entwicklung und Pflege technischer Anwendungen und Outsourcing-Dienste an. Das Unternehmen ist in den Sektoren Banken, Versicherungen, Industrie, Versorger, Telekommunikation, öffentliche Verwaltung und Gesundheit tätig und erreichte im letzten Steuerjahr einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehr als 21.000 Mitarbeiter in Büros und High-Performance-Centern in 17 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.everis.com.

Informationen zur NTT DATA Company

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Consulting- und IT-Dienstleistungen und weltweit führend im Bereich der Innovation. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tokio und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Der Nachdruck gilt langfristigen Bindungen sowie globaler Reichweite vereint mit örtlicher Nähe, um erstklassige professionelle Dienste von der Beratung über die Systementwicklung bis zum Outsourcing bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nttdata.com.

Informationen zu Uniken Uniken sorgt für Sicherheit bei Verbindungen. Dies geschieht durch die Kombination fantastischer Sicherheit und Bestätigung von Transaktionen mit herausragendem Kundendienst. Dies erfolgt durch die enge Integration von Identitäts-Biometrie, leistungsfähiger Verschlüsselung mittels Split-Key und Geräteintelligenz mit sicheren Kanälen und Endpoint-Bedrohungserkennung. Die REL-ID-Plattform von Uniken stellt einheitliche, umfassende Abwehr zur Verfügung, die jeglichen Zugang für den Angriff auf Anmeldedaten eliminiert. Besuchen Sie www.uniken.com.

