FoodTreX London Food Travel Summit jetzt Teil der renommierten London Travel Week

Die World Food Travel Association (WFTA) gab heute bekannt, dass ihr Flaggschiff-Event, der FoodTreX London | Food Travel Innovation Summit, als eine der offiziell genehmigten Veranstaltungen der renommierten London Travel Week, organisiert von World Travel Market/ Reed Exhibitions, ausgewählt wurde. Der FoodTreX London findet am 3. November im Amba Hotel Charing Cross in London statt. Die London Travel Week findet vom 1. bis 7. November an verschiedenen Standorten in London statt.

Auf der FoodTreX London dreht sich alles um das Geschäftsfeld der kulinarischen Reisen. Der Event bringt Reiseziele, Unternehmer und wichtige Interessenvertreter aus der ganzen Welt an einem Tag bei Präsentationen von Branchengrößen im TedX-Vortragsstil zusammen, in denen es um die Nutzung der Potenziale des kulinarischen Tourismus geht. Zu den diesjährigen Referenten gehören unter vielen anderen die preisgekrönte Radiomoderatorin Chantal Cooke (Passion for the Planet, UK), Aashi Vel (TravelingSpoon.com, USA), Raj Gyawali (Socialtours, Nepal), Justin Hawke (Moor Beer, UK) und die preisgekrönte Journalistin Veruska Anconitano. Den Abschluss bildet die Verleihung der FoodTrekking Awards 2019, mit denen herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich des kulinarischen Tourismus auf der ganzen Welt gewürdigt werden.

Eingeladen sind alle, die im erweiterten Lebensmittel-, Getränke-, Tourismus- und Gastronomiegewerbe tätig sind. Die Anmeldung kostet für den kompletten Tag 349 £. Erfahren Sie mehr über die FoodTreX London und melden Sie sich an unter bit.ly/ftx-london-2019.

INFORMATIONEN ZUR LONDON TRAVEL WEEK

Die London Travel Week ist ein einwöchiges Festival mit Veranstaltungen für Reiseveranstalter, das jedes Jahr in der ersten Novemberwoche stattfindet. Als globaler Treffpunkt der Branche bringt die London Travel Week die gesamte Fachwelt des Reisesektors zusammen, um die nächsten 12 Monate des Touristik-Markts durch Produkteinführungen, Konferenzen, Festivitäten, Preisverleihungen und mehr zu gestalten. Die London Travel Week Die London Travel Week ist ein zentraler Anlaufpunkt, der die wichtigsten Veranstaltungen rund um den WTM London in den Fokus rückt, um Reiseveranstaltern zu helfen, das Beste aus den Erfahrungen beim WTM und ihrem Aufenthalt in London zu machen. Weitere Informationen über die London Travel Week erhalten Sie unter https://londontravelweek.wtm.com.

INFORMATIONEN ZUR WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

Die WFTA ist eine gemeinnützige Organisation, die 2001 von ihrem derzeitigen Geschäftsführer Erik Wolf gegründet wurde. Bis heute gilt sie als weltweit führende Autorität für den Tourismus in den Bereichen Ernährung, Kulinarik und Gastronomie. Aufgabe des Verbandes ist es, die Esskulturen durch Gastlichkeit und Reisen zu erhalten und zu fördern. Die Organisation veranstaltet unter dem Markennamen FoodTreX Events sowie branchenführende Forschung, professionelle Schulungsseminare, Handbücher, ein jährliches Preisverleihungsprogramm zur Würdigung von Exzellenz und Innovation im Ernährungstourismus und andere Hilfsmittel zur Reisezielentwicklung für kulinarische Ziele. Die Organisation betreibt auch eine Online-Community für kulinarische Reiseveranstalter unter GastroTerra.org. Weitere Informationen über die World Food Travel Association erhalten Sie unter www.WorldFoodTravel.org.

