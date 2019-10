Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (BDO)

Auszeichnung für Menschenliebe an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Berlin / Bockenem (ots)

Bei einer Festveranstaltung in Berlin wurde heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für seinen Einsatz für die Organspende geehrt und die Skulptur "Lebensbote" des Bundesverbandes der Organtransplantierten e.V. (BDO) als Auszeichnung für Menschenliebe verliehen. "Es freut mich, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der wirklich an die Organspende und die WartepatientInnen denkt.", sagte Peter Fricke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes, in seiner Ansprache beim Festakt. "Als bundesweiter Selbsthilfeverband für Transplantationsbetroffene würdigen wir dieses Engagement und danken Bundesminister Spahn für sein engagiertes und konstruktives politisches Handeln im Bereich der Organspende und Organtransplantation."

Minister Spahn verwies auf die notwendige Auseinandersetzung mit der Organspende, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können: "11.000 Menschen warten in Deutschland auf ein lebensrettendes Organ. Jeden Tag sterben Menschen, die vergeblich gewartet haben. Dabei kann sich die große Mehrheit der Deutschen grundsätzlich vorstellen, Organspender zu sein. Daher haben wir mit der Reform des Transplantationsgesetzes bessere Strukturen in Kliniken geschaffen, um potenzielle Organspender zu finden. Nun müssen wir dafür sorgen, dass sich mehr Menschen die Frage stellen, ob sie selber Spender werden wollen. Deshalb werbe ich für die doppelte Widerspruchslösung. Von der Solidarität, Leben zu schenken, wird unsere ganze Gesellschaft profitieren. Denn jeder von uns könnte irgendwann auf eine Organspende angewiesen sein."

Der BDO zeichnet seit 2008 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit dem "Lebensboten" aus, einem Werk der herztransplantierten Künstlerin Antje Grotelueschen (Breege/Rügen).

