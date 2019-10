VGVFI Verlagsgesellschaft mbH

Unternehmen im Internet finden - leicht gemacht

Vom Online-Firmenverzeichnis www.der-business-tipp.de profitieren Unternehmen und Nutzer gleichermaßen, denn sie finden schneller zueinander

Hamburg (ots)

Neugierde beim Kunden wecken, sich Aufmerksamkeit verschaffen, Werbung in eigener Sache machen - all dies können Unternehmer erreichen, die ihren Betrieb im Online-Firmenverzeichnis www.der-business-tipp.de eingetragen. Ab sofort ist noch mehr möglich: Wer ein Logo oder Banner seines Unternehmens dort hochlädt, erscheint mit seinem Betrieb regelmäßig in der Anzeigenspalte des Portals. Wichtige Daten zur Firma wie die Branche, zentrale Ansprechpartner, Öffnungszeiten und die Adresse werden dort übersichtlich dargestellt.

Ziel der Neuerung ist es, einen Mehrwert für Nutzer und Firmen zu schaffen. Das regelmäßige Einblenden der Anzeigen sorgt dafür, dass Firmen im Internet schneller gefunden werden. Die mehrwöchige Testphase lief erfolgreich, sodass die Entwickler ein positives Fazit gezogen haben: "Mit diesem kostenlosen Angebot haben wir einen sichtbaren Mehrwert für unsere User und die eingetragenen Firmen geschaffen. Sie finden einfach schneller zueinander", sagt Ole Albers, Geschäftsführer der Verlagsgesellschaft, die das Portal betreibt.

Die Anzeigen erscheinen nach gesuchten Themen und mit regionalem Bezug. Wer beispielsweise nach Wellness-Einrichtungen in München sucht und einen bestimmten Eintrag anklickt, sieht auf der sich öffnenden Seite in der rechten Spalte Anzeigen von Firmen aus dem Großraum München bzw. Oberbayern, die Dienstleistungen rund um den Bereich "Gesundheit" anbieten.

Was wichtig ist: Der Eintrag ins Firmenverzeichnis ist für Unternehmen grundsätzlich und dauerhaft kostenlos. Das Online-Branchenbuch ist so programmiert, dass weder die E-Mail-Adresse noch die Domain eines Unternehmens automatisiert von Dritten ausgelesen werden können.

Das Firmenverzeichnis gliedert sich nach Branchen - und zwar: Gesundheit & Wellness, Handwerk & Bau, Herstellung & Produktion, Reise & Touristik sowie Einzelhandel.

Das Prinzip für Unternehmen ist simpel: Erstens Firma auf www.der-business-tipp.de registrieren - wer will, kann seine Dienstleistungen wie Angebote detailliert beschreiben und die Öffnungszeiten seines Unternehmens nennen. Zweitens Banner oder Bild hochladen und drittens: freischalten. So lassen sich nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch interessante Geschäftskontakte knüpfen.

www.der-business-tipp.de ist ein Informationsdienst für Unternehmerinnen und Unternehmen sowie ein kostenfreies Branchenbuch. Anbieter des Portals ist die VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen aus Hamburg.

Pressekontakt:

Ole Albers

albers@vgvfi.de

0171 4163254

Original-Content von: VGVFI Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell