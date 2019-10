Dalian Golden Pebble Beach Management Committee

Das immer vielfältigere Dalian Golden Pebble Beach erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Touristen aus dem In- und Ausland

Das Dalian International Beach Culture Festival, das gerade zu Ende ging, verzeichnete in diesem Jahre höhere Besucherzahlen aus dem In- und Ausland. Das diesjährige Strandfestival, das Mitte Juli begann, empfing im Durchschnitt jeden Tag 30.000 Touristen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 30 Prozent entspricht. Dem Dalian Golden Pebble Beach Managementkomitee zufolge beliefen sich die Besucherzahlen bis zum Abschluss des Festivals Ende September auf insgesamt über zwei Millionen Touristen.

Seit 2004 ist die Küstenstadt Dalian im Norden Chinas jeden Sommer Gastgeber des Strandfestivals. Das Festival findet innerhalb der Dalian Golden Pebble Beach National Tourism Resort Zone statt, die für ihre atemberaubende Landschaft, insbesondere für ihre malerischen Strände, bekannt ist.

Die kulturellen Aspekte des Festivals, v. a. in Bezug zur Modewelt, stießen bei den Festivalbesuchern auf großen Anklang. Das Festival umschloss dieses Jahr auch das erste große holografisch-immersive Unterhaltungsprojekt: "Light of Stone" (etwa: "Licht des Steins") ist eine betörende Lichtshow, die auf beeindruckende Weise nicht nur Ton, Licht und Schatten kombiniert, sondern auch die Gebäudestruktur zu ändern scheint. Darüber hinaus war dieses Jahr die neu eingeführte "EDM Electronic Party" das beliebteste Event unter den jungen Festivalbesuchern. Zum Klang der schnellen Musikrhythmen wirbelten Touristen ihre Leuchtstäbe durch die Luft und gaben sich gänzlich dieser begeisternden Musikszene hin.

Im Rahmen des diesjährigen Musikfestivals fanden auch weitere Aktivitäten statt: ein Fotowettbewerb, Schwimm- und Wasseraktivitäten, der nationale Jugendwettbewerb für professionelle Sandkunst der China Sand Painting Show, das nationale Beachvolleyball-Einladungsturnier, der Unterwasser-Wettbewerb zum Erfassen von Zielobjekten durch Roboter, die China Tourist City Orienteering Challenge sowie andere Aktivitäten, die allesamt Besuchern reichlich und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten boten.

Im Verlauf der Jahre erhielt das Dalian International Beach Culture Festival immer mehr internationalen Zulauf. So umschloss das diesjährige Strandfestival das International Beach Ultimate Frisbee Open Tournament, das internationale Jugend-Kunstfestival, die Gold Coast Carnival Water Season und mehr. Besonders interessant waren die Luhua Cup Chinese Cuisine World Championship 2019, die Ende August stattfanden und 200 Köche aus 20 Ländern und Regionen zusammenbrachten, um gegeneinander anzutreten. Da das Dalian International Beach Culture Festival sämtliche internationale Standards für professionelle Veranstaltungen erfüllt, konnte es sich weltweites Interesse sichern.

