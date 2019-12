Ucommune

Ucommune von Harvard Business Review mit Ram Charan Management Practice Awards ausgezeichnet

Dr. Daqing Mao, der Gründer und Vorsitzende von Ucommune, wurde bei den Ram Charan Management Practice Awards 2019 (den "Awards") mit dem Excellence Award und Individual Innovation and Entrepreneurship Practice Award geehrt, die höchste Auszeichnung für chinesisches Unternehmertum. Die diesjährigen Preisträger wurden bei einer Feier bekanntgegeben, die von Harvard Business Review China (HBR China) veranstaltet wurde und am 9. Dezember im Rosewood Sanya Resort in Sanya (Hainan) stattfand.

Die Preise werden seit 2017 gemeinsam von HBR China Edition und der Unternehmensberatung Ram Charan verliehen. Mit ihnen werden innovative und beispielhafte chinesische Unternehmen und Führungspersönlichkeiten gewürdigt. Sie dienen auch als Plattform, um effektive Managementmodelle vorzustellen und aus bewährten Methoden zu lernen. Dekane von Wirtschaftshochschulen und Experten für strategische Unternehmensführung von CEIBS, Universität Peking, Tsinghua-Universität und Volkskongress bildeten die Jury und bewerteten über einhundert Fälle nach fünf Kriterien: Branchenführerschaft, Effektivität der Geschäftssteuerung, operative Nachhaltigkeit, beispielhafte Geschäftspraktiken und Führungsstil. Nach mehreren Auswahlrunden überzeugte Ucommune durch seine bahnbrechenden Praktiken und seinen visionären Führungsstil.

"Die Ram Charan Awards genießen weltweit hohes Ansehen und ich fühle mich geehrt, diesen renommierten Preis im Namen von Ucommune anzunehmen", sagte Dr. Mao. "Dieser Preis bestätigt Ucommunes fortschrittliche Denkweise bei Führungsstil, Management und Betriebsabläufen. Wir werden unsere Innovationsarbeit fortsetzen und mehr Unternehmern dabei helfen, ihre Vision in die Tat umzusetzen."

Neben Räumlichkeiten setzt sich Ucommune für kontinuierliche Innovation und die Zusammenführung traditioneller und moderner Geschäftspraktiken ein. Ucommune hat gerade erst sein eigenes Ökosystem aus über 40 Unternehmen etabliert mit Coworking-Space als Kerngeschäft. Zusätzlich zu durchgehenden Unternehmens- und Fertigungsdienstleistungen bietet Ucommunes revolutionäre Plattform das ideale Umfeld für Kreativität und Kollaboration.

Informationen zu Ucommune

Ucommune ist der größte chinesische Anbieter für die Coworking-Community. Mit Stand zum 30. September 2019 war Ucommune in 42 Städten in Großchina sowie Singapur und New York City vertreten. Zu den Offline-Angeboten von Ucommune im Bereich Coworking-Space gehören selbstverwaltete U Space Coworking-Modelle, U Studio und U Design für wunschgerechte Arbeitsplätze sowie die Asset-light-Geschäftsmodelle U Brand und U Partner. Nach vier Jahren Marktbeobachtung hat Ucommune ein intelligentes Coworking-Ökosystem im globalen Maßstab entwickelt. Mitglieder können unser Netzwerk nutzen, um ihr Potenzial voll zu entfalten und gemeinsam einen maximalen Mehrwert zu schaffen.

