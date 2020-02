Thundercomm

Thundercomm kündigt eine Reihe von TurboX System-On-Modulen für die nächste Generation des IoT-Marktes zusammen mit Produkten von Qualcomm Technologies an

Auf der Embedded World 2020, hat Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich IoT eine Reihe von System-on-Modulen (SOMs) angekündigt, die mit Plattformen von Qualcomm Technologies betrieben werden, u. a. mit dem Thundercomm TurboX(TM) T55 SOM und dem TurboX C865 SOM für 5G-Konnektivität, TurboX C404 und C405 SOMs für intelligente Lautsprecherlösungen, TurboX T95 SOM für LTE-M/NB-IoT-Lösungen, TurboX CM2150 SOM und TurboX CM450 SOM für smarte Einzelhandelslösungen. Die meisten Lösungen, mit Ausnahme des TurboX T55, das mit dem Qualcomm® SnapdragonTM-X55-5G-Modem-RF-System, und des TurboX C865, das mit der Flaggschiff-Plattform Qualcomm® SDM865 arbeitet, des TurboX CM2150 und des TurboX CM450, das im ersten Quartal 2020 folgen wird, sind die meisten Lösungen im Handel erhältlich.

Die SOMs TurboX C404 und C405 ermöglichen eine herausragende akustische Leistung für smarte Lautsprecher und Soundbars.

Kunden erwarten heutzutage eine herausragende Audioqualität mit einer immer smarter werdenden Erfahrung für den Endbenutzer. Die SOMs Thundercomm TurboX C404 und C405 werden mit den Qualcomm®-QCS404- und Qualcomm®-QCS405-Quad-Core-System-on-Chips (SoCs) betrieben, die eine stark integrierte Architektur bieten, einschließlich der Qualcomm® Artificial Intelligence Engine für maschinengestützte Spracherkennung, hohe Leistung, vorab geladener Schlagworterkennung mit geringem Stromverbrauch und des Betriebs auf einem DSP sowie die Unterstützung von des immersiven Heim-Audios von Dolby Atmos und DTS:X und die branchenführende Konnektivität mit fortschrittlichem 2x2 Wi-Fi, Bluetooth und ZigBee. Thundercomm ist der führende Anbieter von SOMs, die auf den QCS404- und QCS405-SoCs basieren, durch die den Kunden eine Komplettlösung für Designdienstleistungen, Software und Anwendungsentwicklung, Cloud-Dienstleistungen und weitere Leistungen geboten werden.

LTE-M/NB-IoT-basierte Lösungen für internationale Kunden mit TurboX T95

TurboX T95, das auf dem Qualcomm® 9205-LTE-Modem basiert, unterstützt Cat M1, NB1 und NB2, EGPRS, und ist GNSS-integriert. Das T95 erreicht mit einem stark integrierten Formfaktor eine Leistung mit ultra-geringem Stromverbrauch, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängern kann.

Basierend auf dem TurboX T95 bietet Thundercomm eine Reihe von Ende-zu-Ende-Lösungen, die von Asset Trackern, Sicherheitssystemen, Smart-City-Sensoren, smarten Messgeräten bis hin zu verschiedenen tragbaren Trackern reichen. Diese Lösungen unterstützen GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS und Wi-Fi und bieten eine Indoor- und Outdoor-Geolokalisierung. Dank des ARM-Cortex-A7-Prozessors im Qualcomm-9205-LTE-Modem, ermöglichen es diese Lösungen LTE-M/NB-IoT-Geräten, Randdaten zu erheben und zu verarbeiten, wodurch ein kosteneffizienter Einsatz möglich ist, durch den nur wesentliche Informationen in die Cloud gesendet werden. TurboX-T95-Lösungen können die Komplexität reduzieren und die Entwicklung von IoT-Projekten straffen.

Umfassende Lösungen für smarten Handel

Im Zeitalter des IoT werden physische Geschäfte wesentlich smarter und bieten den Kunden innovative Methoden zur Zahlung, Suche und zum Einkaufen von Produkten mit Hilfe ihrer smarten Geräte. Die SOMs TurboX CM2150 und CM450, die speziell für smarte Handelsgeräte entwickelt wurden, sind kosten- und leistungseffizient und bieten eine umfassende Konnektivität sowie topmoderne Nutzererfahrungen mit fortschrittlicher Informatik, glatter Grafik und einer beeindruckenden Kameraqualität.

Mit diesen SOMs bietet Thundercomm Kunden eine Komplettlösung für smarten Handeln, der smarte Verkaufsstellen (POS), Automaten, digitale Unterschriften, Handhelds, etc. abdeckt.

Thundercomm, verfügt als weltweit führender Anbieter für Produkte und Lösungen im Bereich IoT einen starken technischen Hintergrund und Know-how in der Bereitstellung einer breiten Produkt- und Dienstleistungspalette, die auf den Plattformen von Qualcomm Technologies basieren.

"Thundercomm bietet Kunden auf der ganzen Welt innovative und topmoderne IoT-Technologien und -Lösungen. Wir glauben, dass das IoT mit der Entwicklung von 5G-Netzwerken in der Zukunft schneller wachsen wird", sagte Hiro Cai, CEO von Thundercomm. "Wir hoffen, dass wir mit unseren Kunden eine zuverlässige Partnerschaft aufbauen können, um sie dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten zu ergreifen, die 5G bietet und um intelligentere und besser vernetzte IoT-Anwendungen in den Bereichen smarte Lautsprecher, smarte tragbare Geräte, smarter Handel und in weiteren Bereichen zu entwickeln.

