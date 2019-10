Thundercomm

Thundercomm stellt gewerbliches 5G-Angebot beim Qualcomm 5G Summit vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Zum 5G-Angebot gehören das 5G IoT-Modul Thundercomm TurboX(TM) T55 SoM, die T55-basierte 5G-Version des TurboX KI-Kits und 5G-Lösungen für Unternehmens- und industrielle IoT-Anwendungen.

Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Produkten und Lösungen, stellt seine gewerblichen 5G-Angebote bei dem Qualcomm 5G-Summit vor. Zu diesen 5G-Angeboten gehören folgende Produkte:

- Thundercomm TurboX(TM) T55 System-on-Modul (SoM) - T55-basierte 5G-Version des TurboX KI-Kits - 5G-Lösungen zum Standort-Tracking und XR

TurboX T55 SoM liefert ein umfassendes Upgrade

Das TurboX T55 SoM basiert auf der zweiten Generation des Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G Modem-RF-Systems. In beiden Designs, LGA und M.2, unterstützt das T55 SoM die 5G-NR-Bandbreiten des Sub-6 GHz-Spektrums sowie so gut wie alle erhältlichen Sub-6 GHz- Spektrumbandbreiten, -modi oder eine Kombination derselben. Ebenso unterstützt es die LTE-FDD- und TDD-Konnektivität und verfügt über integrierte GNSS-Kapazität. Das für den 5G-Standalone (SA) und Non-Standalone (NSA) Betriebsmodus verwendbare T55 kann ein einheitliches Kundenerlebnis schaffen, um neue 5G-Anwendungen für eine Vielzahl neuer Branchenvertikalen zu bauen.

TurboX T55 SoM bedeutet eine enorme Verbesserung in den Bereichen Leistung, Effizienz und geringe Latenz. Das neue optimierte T55 SoM verspricht hyperschnelle Verbindungen zwischen Geräten im Feld und dem 5G-Netzwerk, was eine beträchtliche Weiterentwicklung von IoT-Anwendungen und -Diensten ermöglicht.

5G-Version des TurboX KI-Kits eröffnet die Möglichkeit von 5G-Haushaltsgeräten

Das Thundercomm TurboX KI-Kit, das von einem Qualcomm® SDA845 Prozessor betrieben wird, ist ein integriertes Hochleistungs-Entwicklungsgerät, das die KI-Anwendungsentwicklung direkt im Gerät möglich macht. Dieses Jahr stellen wir auch eine 5G-Version unseres KI-Kits vor, das sowohl den Qualcomm SDA845 Prozessor als auch das T55 SoM nutzt. Für die nächste Generation der IoT-Anwendungen kann das 5G KI-Kit neben seiner Unterstützung von KI-Entwicklung direkt auf dem Gerät auch niedrige Latenz, hohe Geschwindigkeiten und einen geringen Stromverbrauch realisieren.

Es bietet eine leistungsstarke, einfach zu entwickelnde und schnell bereitstellbare, integrierte Hardware- und Software-KI-Entwicklungsplattform für die Machbarkeitsstudien und 5G-Anwendungen von Unternehmen und Entwicklern, wie reaktionsschnelle Multiplayer-Spiele, fesselndes 360-Grad-Video und industrielle Edge-Server. KI-Technologie wie 5G-Netzwerke werden die erwarteten Vorteile und die Innovation des 5G-Zeitalters noch erweitern.

Gewerbliche 5G-Lösungen stehen in allen Branchen an der Spitze der Innovation

Um die Vorteile von 5G nutzen zu können, brauchen Unternehmen weit mehr als nur Hardwareunterstützung. Sie benötigen bewährte, praktische, sichere Lösungen, um die Übernahme und Integration zu beschleunigen, den internationalen Ausbau zu ermöglichen und die Gewissheit, dass die Lösungen auf verlässlichen Branchenprodukten basieren.

Als weltweit führender IoT-Produkt- und Lösungsanbieter setzt Thundercomm seinen erwiesenen F&E-Hintergrund und seine Fachkenntnisse über Qualcomm Technologies Plattformen ein, um umfassende Endprodukte liefern zu können. Neben einem 5G-bereiten SoM kann Thundercomm unterschiedliche 5G-Produkte und -Lösungen wie Router, CPE und XR sowie angepasste End-to-End-Lösungen einschließlich KI-Algorithmen, Middleware, Betriebssystementwicklung, Verbesserungen und Optimierung der SoM-Standardausgabe oder eines benutzerspezifischen Mainboards anbieten.

"Thundercomm ist stets bemüht, Technologie und Lösungen für das IoT zu liefern, die auf dem allerneuesten Stand sind. Durch die Entwicklung der 5G-Netzwerke wird Thundercomm mit seinem 5G-Angebot für unsere Kunden zum Vertrauenspartner, der ihnen hilft, die neuen 5G-Chancen zu nutzen und intelligentere, vernetzte IoT-Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente Fertigung, Robotik und mehr zu entwickeln", sagt Hiro Cai, CEO von Thundercomm.

"5G positioniert das IoT für die Umsetzung seines Potenzials von enormer Größe, ultra-niedriger Latenz und exrem hoher Zuverlässlichkeit in der Kommunikation von Geräten jeglicher Art", sagt Jeffery Torrance, stellvertretender Leiter der Geschäftsentwicklung bei Qualcomm Technologies, Inc. "Wir freuen uns riesig über dieses 5G-Angebot seitens Thundercomm für das IoT, um über unsere Rechenverarbeitungs- und Verbindungstechnologie hinauszuwachsen und dieses spannende Zeitalter einzuläuten."

Informationen zu Thundercomm

Thundercomm, mit Sitz im kalifornischen San Diego, ist ein Joint-Venture von Thunder Software Technology Co., Ltd. und Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm wurde zwecks Innovationsbeschleunigung des Internet der Dinge (IoT) und der Automobilindustrie gegründet, um One-Stop-Lösungen bereitzustellen, die auf Qualcomm Mobil- und Automobil-Plattformen laufen. Durch seine Betriebssystemkapazitäten, einschließlich Android, Linux und anderen, ein breit gefächertes Software- und KI-Technologieportfolio direkt auf dem Gerät über ThunderSoft, die fortschrittliche Snapdragon Mobilplattformtechnologie und ein globales Vertriebs- und Supportnetz wird Thundercomm zum geschätzten Vertrauenspartner für Kunden in aller Welt, die hochwertige Produkte der nächsten Generation bauen und die Markteinführungszeiten verkürzen möchten. Mehr erfahren Sie auf www.thundercomm.com

Qualcomm und Snapdragon sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System und Qualcomm SDA845 sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften.

Pressekontakt:

Melody Cheng

Thundercomm

+86-1062662686

melody.cheng@thundercomm.com

Original-Content von: Thundercomm, übermittelt durch news aktuell