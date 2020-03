WorkBoard

Native Integration von WorkBoard mit Microsoft Azure DevOps stärkt OKR-Angebot für Enterprise-Produktteams

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire)

WorkBoard, Marktführer im Bereich Enterprise Strategy und Results Management, hat heute eine native Integration seiner Enterprise Results Platform mit Microsoft Azure DevOps bekannt gegeben, was die Interoperabilität mit dem gesamten Produktpaket von Microsoft weiter vertieft.

Nach der bestehenden Integration mit den beliebten Programmen Teams und Outlook von Microsoft Office ermöglicht diese neue Integration Entwicklern die Verwendung von Azure DevOps, um die führende Software für Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse (Objectives and Key Results - OKR) von WorkBoard in der Lösung für Softwareentwicklung und Verfolgen von Problemen zu nutzen.

Entwicklungsteams, die ihre Arbeit mit Azure DevOps verwalten, können mit den OKRs von WorkBoard quantifizieren, welchen Beitrag sie zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens leisten, sich über das "Warum" ihrer Arbeit klarwerden und dessen Auswirkungen quantifizieren. WorkBoard gibt allen Nutzern Einsicht darin, wie Entwicklungsbemühungen der Strategie des Unternehmens entsprechen und welcher Fortschritt bezüglich messbarer geschäftlicher Ergebnisse erzielt wird.

"Produkte bilden den Kern des Wertes eines jeden Unternehmens für Kunden und deswegen ist es entscheidend, Bemühungen bei Entwicklung und Innovation mit den strategischen Prioritäten des Unternehmens abzustimmen. Selbstverständlich streben alle Produktteams danach, für Kunden und Unternehmen gleichsam etwas Wesentliches zu leisten. Wenn man folglich Ziele und entscheidende Ergebnisse täglich sichtbar macht, ist dies für die Teams, die Kunden und das Unternehmen ein echter Gewinn", sagte Deidre Paknad, CEO und eine der Gründerinnen von WorkBoard. "Diese neue Integration mit Azure DevOps bringt OKRs und eine strukturierte Weise echter Messung des kurzfristigen geschäftlichen Wertes der Arbeit in den Horizont der Entwickler, wenn sie Arbeit in Azure DevOps verwalten."

Sprints und Tasks in Azure DevOps helfen dabei, zu verfolgen, welche Arbeit gemacht werden muss, sowie den Team-Output. Die OKRs in WorkBoard messen und verwalten die geschäftlichen Ergebnisse der Teams, welche durch diese Arbeit vorangebracht werden sollen. WorkBoard stellt eine gemeinsame und transparente Struktur zur Verfügung, um Resultate in Produktteams und der Teamstruktur der Wertschöpfungskette für den Kunden anzupassen, zu definieren und zu messen.

Mit der neuen Integration stellt WorkBoard eine native Nutzerumgebung von OKRs innerhalb des Produkts Azure DevOps bereit und ermöglicht Nutzern, den Fortschritt von Arbeit, die in Azure DevOps verfolgt wird, bezüglich wichtiger Ergebnisse automatisch zu aktualisieren. Produkt-Team-Nutzer haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen von in WorkBoard definierten OKRs als Tab in der Umgebung von Azure DevOps. - Ansehen, Navigieren sowie Kommentieren von OKRs in Azure DevOps. - Schnelle Updates von Fortschritten bei entscheidenden Ergebnissen in Azure DevOps. - Automatische Updates von Fortschritt bei entscheidenden Ergebnissen in WorkBoard im Zuge der Fertigstellung von Arbeit in Azure DevOps. - Transparenz für den Rest des Unternehmens bezüglich der Ziele und entscheidenden Ergebnisse, nach denen die jeweiligen Teams streben.

Die Integration von Azure DevOps baut auf der engen Beziehung von WorkBoard mit Microsoft auf:

- Microsoft verwendet WorkBoards Enterprise Results Platform für OKRs. - Die Enterprise Results Platform von WorkBoard ist zudem in die Microsoft Office Apps Microsoft Outlook, Microsoft Planner und Microsoft Teams sowie in GitHub integriert. - Die umfängliche Integration von WorkBoard in Teams ist bei den Enterprise-Kunden beider Unternehmen beliebt und ermöglicht eine Verwaltung der OKRs mittels Konversationen. Sie bringt WorkBoard-Ansichten in Teams. M12, der Risikokapitalbereich von Microsoft, ist ein Investor von WorkBoard und hat an dessen letzten drei Finanzierungsrunden teilgenommen.

WorkBoard wird von großen Unternehmen und schnell wachsenden Firmen eingesetzt, um schneller zu kommunizieren, anzupassen, zu messen und strategische Prioritäten zu erreichen. Es wird gewöhnlich im gesamten Unternehmen eingesetzt. Die von Entwicklungsteams meistgenutzten Funktionalitäten ermöglichen Folgendes:

- Festlegen klarer und wirksamer Ziele und wichtiger Ergebnisse, darunter OKRs für Produkte, Gruppen und Teams, um besser darauf einzugehen, wie Technologieteams tatsächlich arbeiten. OKRs ausrichten und wichtige Ergebnisse zwischen den Teams spiegeln, um Abhängigkeiten kontinuierlich zu zeigen und zu sehen, wie die Arbeit zu Unternehmenswachstum und Kundenzielen beiträgt. - Automatisieren mühsamer Vorbereitung von Betrieb und Produktbewertungen. Alle Beteiligten haben fortlaufende Transparenz über den Fortschritt bezüglich strategischer Prioritäten, ohne hohe Berichtslast. - Durchdachtere und produktivere Gruppen-Meetings und Huddles mit Zielvorgaben und wichtigen Ergebnissen auf der Agenda und Verfolgen von Entscheidungen von Meeting zu Meeting.

Informationen zu WorkBoard:

WorkBoard versetzt Großfirmen in die Lage, zu prosperieren und auf sich schnell verändernden Markten flexibel zu sein. Dies geschieht über eine Enterprise Results Platform, um schneller anzupassen, zu messen und strategische Prioritäten zu erreichen. Comcast, Cisco, Cision, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora und weitere Firmen nutzen die OKR-Software und Fachkompetenz von WorkBoard, um geschäftliche Ergebnisse auszubauen und zu beschleunigen. WorkBoard ist zudem ein Vorreiter im OKR-Coaching, das Firmen dabei unterstützt, mit der OKR-Methodologie die Zeit bis zum Erfolg zu verkürzen. Mit der bewährten Vorlage wurden 1.500 Trainer zertifiziert. WorkBoard mit Sitz im kalifornischen Redwood City genießt finanzielle Unterstützung von Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday sowie Microsofts M12 und ist der Enterprise-Standard für Resultate. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.workboard.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @WorkboardInc.

