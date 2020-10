Kinescope Film GmbH

Drehstart für MÄRZ (AT) von Constantin Hatz

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Am Mittwoch, den 30.09.2020 fiel die erste Klappe für den Debütspielfilm von Constantin Hatz in Amt Neuhaus / OT Stapel. Constantin Hatz war 2018 mit dem Drehbuch für MÄRZ für den Thomas Strittmatter-Preis nominiert. In der Hauptrolle wird zum ersten Mal Malte Oskar Frank vor der Kamera zu sehen sein, der sich gegen 100 Kandidaten im Casting durchsetzen konnte und in MÄRZ sein Leinwanddebüt gibt. Zum Ensemble gehören auch Robert Kuchenbuch, Paul Wollin, Eric Cordes, Susanne Bredehöft, Beatrix Strobel und Ben Felipe.

Der Kinospielfilm MÄRZ erzählt die Geschichte des Teenagers Daniel (Malte Oskar Frank), der mit seinem Bruder Michael (Eric Cordes) und seinem todkranken Vater(Robert Kuchenbuch) in einem von Landflucht geplagten Dorf lebt. Hingebungsvoll pflegt er seinen Vater. Daniels Alltag ist geprägt von Gewalt, Einsamkeit und unmenschlichen Verhältnissen. Daniel, der zwischen verlorener Kindheit und perspektivloser Jugend steht, vereinsamt angesichts seiner gleichgültigen Umgebung immer mehr.

Constantin Hatz inszeniert mit MÄRZ einen intensiven Film über verlorene Kindheit, gescheiterte Existenzen und die Suche nach Geborgenheit.

Insgesamt sind 28 Drehtage in der Region um Amt Neuhaus, Hamburg, um Clausthal-Zellerfeld und in Schleswig-Holstein geplant. Die Dreharbeiten dauern bis voraussichtlich 10.11.2020 an. Regisseur und Autor Constantin Hatz schloss 2017 sein Regiestudium an der renommierten Filmakademie Ludwigsburg mit dem Langspielfilm BRUT ab, der seine Premiere auf den 51. Internationalen Hofer Filmtagen feierte. Hatz wurde zudem 2015 mit dem Sonderpreis des deutschen Kurzfilmpreises für den Dokumentarfilm HELIKOPTER HAUSARREST ausgezeichnet.

Produziert wird der Kinospielfilm von der Kinescope Film GmbH. Gefördert wurde die Produktion mit den Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und den Deutschen Filmförderfonds. Die Fertigstellung des Films ist für Frühjahr 2021 geplant. Edition Salzberger bringt den Film voraussichtlich im Frühjahr 2022 bundesweit in die Kinos.

Produktion: Kinescope Film GmbH, Produzent: Matthias Greving, Ausführende Produzentin: Kirsten Lukaczik

Regie und Buch: Constantin Hatz

Verleih: Edition Salzgeber

Pressekontakt:

Kinescope Film GmbH

Janina Sara Hennemann

Hennemann@kinescope.de

Original-Content von: Kinescope Film GmbH, übermittelt durch news aktuell