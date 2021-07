Datar Cancer Genetics Ltd

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Großbritannien veröffentlicht MedTech Innovation Briefing zu 'Trublood®- Prostate' für die präzise nicht-invasive Prostatakrebs-Diagnose, die von Experten als 'Game Changer' bezeichnet wird

London (ots/PRNewswire)

Datar Cancer Genetics, ein weltweit führendes Unternehmen für nicht-invasive Krebsanalytik und -diagnostik mit einem Forschungszentrum in Nasik, Indien, hat die Veröffentlichung des international anerkannten MedTech Innovation Briefing (MIB) des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) für seinen CE-gekennzeichneten "Trublood®- Prostate"-Test bekannt gegeben. Der Test soll für die präzise Einstufung von Patienten ohne unnötige invasive Biopsien eingesetzt werden.

MIBs werden im Rahmen der "NICE advice"-Serie für Krankenhäuser und klinische Auftragsgruppen / Kostenträger des National Health Service (NHS) in Großbritannien veröffentlicht, die den Einsatz innovativer Technologien in Betracht ziehen. Das Briefing des NICE hebt Folgendes hervor:

- "An Trublood®-Prostate ist innovativ, dass ein Immunzytochemie-Profiling (ICC) verwendet wird, um für das Prostata-Adenokarzinom spezifische zirkulierende Tumorzellen (CTCs) zu charakterisieren, die aus dem Blut von Patienten isoliert wurden. - Zum Einsatz käme der Test entweder bei der Triage von symptomatischen Patienten mit Verdacht auf Prostatakrebs vor der Durchführung einer konventionellen invasiven Prostatabiopsie oder zur Erlangung einer Diagnose bei symptomatischen Personen mit Verdacht auf Prostatakrebs, die aus anderen Gründen nicht für eine Prostatabiopsie geeignet sind, in primären, sekundären und tertiären Einrichtungen. - Trublood®-Prostate ist der erste in-vitro-diagnostische Test, der auf C-ETACS und CTCs basiert, die aus Blutproben isoliert wurden. - Trublood®-Prostate hat das Potenzial, zu einem innovativen, minimalinvasiven diagnostischen Test für den Nachweis von Prostatakrebs zu werden. - Alle Experten waren sich einig, dass der Trublood®-Prostate Test das Potenzial hat, ergänzend zu den Standard-Verfahren bei der Diagnose eingesetzt zu werden. - Die Experten erklärten auch, dass ein Bluttest, der zwischen Männern unterscheiden könnte, die sich einer Biopsie unterziehen müssen oder nicht, oder der es ermöglichen würde, die Diagnose ohne Biopsie zu stellen, ein entscheidender 'Game Changer' in der derzeitigen Versorgung von Prostatakrebs wäre. - Ein Experte betonte die Innovativität der CTCs-Anreicherungstechnik und dass die schnelle Verfügbarkeit von Ergebnissen nach 8 Tagen hilfreich sei. - Ein Experte fügte hinzu, dass der diagnostische Test in Zukunft zusammen mit dem PSA-Test als Präzisions-Screening-Tool für Prostatakrebs eingesetzt werden könnte. - Ein Experte meinte, dass Trublood®-Prostate das Potenzial habe, Menschen mit Serum-PSA-Werten im mittleren Bereich (d. h. zwischen 4 -10) eine präzisere Diagnose zu bieten."

Trublood®-Prostate ist eine nicht-invasive, blutbasierte Flüssigkeitsbiopsie für diagnostische Tests von Personen mit erhöhtem Prostatakrebsrisiko. Sie weist prostataspezifische Ensembles tumorassoziierter Zellen (C-ETACs) nach, die im Blut von Personen mit Prostatakrebs allgegenwärtig sind und bei gesunden Personen oder Patienten mit gutartigen Prostataerkrankungen nicht nachweisbar sind. Er weist Prostata-Adenokarzinome mit 99,50 % Genauigkeit nach, hat eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 99,33 %. Der Test wird ab August 2021 für rund 810 Euro verfügbar sein.

Weltweit werden jährlich über 4,4 Millionen Prostata-Biopsien durchgeführt. Davon werden ca. 75 % der Fälle von Prostatakrebs retrospektiv als unnötig erachtet, weil es sich um gutartige Prostataerkrankungen handelt. So wären etwa 3,3 Millionen Prostata-Biopsien vermeidbar. Profitabilität sind nicht frei von prozeduralen Risiken und eine genaue Diagnose vor jeder Biopsie wäre schonender für den Patienten. Eine Verringerung der Anzahl von Biopsien bedeutet auch eine erhebliche Kostenreduzierung und eine Entlastung der Infrastruktur für das Krebsmanagement, kürzere Wartezeiten und weniger Überweisungen.

Dr. Tim Crook, Medizinischer Onkologe, Broomfield Hospital, Chelmsford (GB), sagte: "Trublood®-Prostate ist ein innovativer, nicht-invasiver Test für Prostatakrebs, der eine beispiellose Empfindlichkeit und Spezifität ohne die Risiken und Morbidität bietet, die mit der Gewebebiopsie verbunden sind. Der Nutzen von Trublood®-Prostate zeigt deutlich das Potenzial der CETAC-basierten Technologie für die Früherkennung mehrerer anderer Krebsarten mit entsprechenden Konsequenzen für die Krebsdiagnose und das Screening."

Dr. Vineet Datta, Executive Director, Datar Cancer Genetics, sagte: "Wir begrüßen das NICE MIB zum Einsatz von Trublood®-Prostata. NICE gilt als weltweit führende Autorität bei der Bewertung innovativer medizinischer Technologien und wendet rigorose Prozesse zur Beurteilung sowohl der klinischen als auch der wirtschaftlichen Ergebnisse an. Wir sind sehr stolz darauf, dass Trublood®-Prostate als Innovation für ein besseres Management bei Verdacht auf Prostatakrebs anerkannt wird. Dieses Briefing wird Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen in Großbritannien und weltweit helfen, den Einsatz von Trublood® für ein effizienteres Management von symptomatischen Personen in Betracht zu ziehen. Wir setzen uns weiterhin für die Einhaltung absoluter Qualitätsstandards ein und treiben Innovationen bei nicht-invasiven Diagnosetechniken für schwer zu biopsierende Krebsarten voran."

Informationen zu Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics ist ein führendes Krebsforschungsunternehmen, das sich auf nicht-invasive Techniken für eine bessere Diagnose, Behandlungsentscheidungen und das Management von Krebs spezialisiert hat. Datar Cancer Genetics verfügt über eine hochmoderne, vom College of American Pathologists (CAP), CLIA, ISO15189, ISO9001 und ISO27001 akkreditierte Einrichtung. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Deutschland und Indien tätig.

